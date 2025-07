¿Cómo usará Seahawks Byron Murphy II en el año 2? | Saca de correos

¿Qué papel jugará Byron Murphy II en su segunda temporada de la NFL? ¿Cómo podrían los Seahawks dividir representantes de QB en la pretemporada?

Abordemos esas preguntas y más en nuestra última bolsa de correo de Seahawks a medida que el equipo se prepara para comenzar el campamento de entrenamiento el 23 de julio.

@Seahawkgreg preguntó: ¿Qué crees que harán con Murphy? ¿Juega más en 3T (tres técnicas) posiblemente?

A: Bien podrían. Y eso proviene del propio Murphy a través de una entrevista que dio a principios de este mes a la estación de televisión WFAA en Dallas, que atrapó al nativo de DeSoto, Texas, durante un entrenamiento reciente.

“Esta temporada baja me he estado centrando principalmente en el pase de pase porque este año, esta temporada, jugaré mucho más tres tecnología ”, dijo Murphy en la entrevista, publicado por Jonah Javad de WFAA. “Así que realmente, me he centrado en el pase de pase. Ese es mi mayor enfoque en este momento”.

Un tackle de tres técnicas se alinea entre el guardia y el tackle. Eso se opone a la única técnica, que se alinea entre el centro y la guardia, o el cero, que se alinea directamente sobre el centro.

La tres técnicas suele ser un poco más ligera y rápida que la que o cero, cuyo trabajo principal suele ser obstruido por el medio y defender la carrera.

Murphy jugó algunos de ambos lugares la temporada pasada durante su año de novato después de llegar como los 15th Elección general de la Universidad de Texas.

Fue un año de novato que no fue demasiado impresionante estadísticamente, ya que tuvo dos tacleadas para la pérdida, un golpe de QB y medio saco en 14 juegos, que faltó tres a principios de año debido a una lesión en los isquiotibiales.

Algunos de los números analíticos fueron mejores: Murphy tenía 20 apuros, según Pro Football Focus, 39th Entre todas las tacleadas defensivas, incluidos cuatro contra 16 intentos de pase-rush en el último juego completo que jugó contra los Bears.

El entrenador Mike MacDonald dijo después de la temporada que esperaba obtener más oportunidades de Murphy para apresurar al pasador en 2025, lo que para algunos observadores parece un mejor uso de su conjunto de habilidades y marco y es lo que el equipo dijo que quería cuando fue reclutado.

MacDonald señaló un desafío para hacer eso: la técnica de tres es donde a menudo juega Leonard Williams.

“Cada vez que este tipo está tomando un representante de tres técnicas de pase, eso significa que Leonard Williams no está en el campo”, dijo MacDonald. “En este momento, creo que Leonard es probablemente el mejor interior D-Lineman del juego. Entonces, es como, ¿qué quieres hacer? Tenemos que ser más creativos para llevarlo al campo”.

Los Seahawks volvieron a firmar a Jarran Reed y Johnathan Hankins, lo que significa que los Seahawks tienen muchas opciones para llenar los manchas de cero y una técnica y pueden mover a Murphy alrededor de algunos.

“Hace las cosas a un alto nivel”, dijo MacDonald sobre Murphy después de la temporada pasada. “Juega muy duro, es un gran técnico por ser lo joven que es”. … Él ganará esas oportunidades (pase-rush), y la producción estará allí a largo plazo. Estoy convencido de eso. Este tipo es un muy buen jugador “.

@Monk127 preguntó: ¿Se espera que Tory Horton esté completo cuando los jugadores regresen? Esperando que pueda tomar las tareas de regreso para que podamos salvar un lugar en la lista.

A: Horton, una selección de quinta ronda del estado de Colorado, se sometió a una cirugía de rodilla para reparar una lesión sufrida en octubre pasado y fue limitada durante el programa de temporada baja de los Seahawks.

MacDonald fue vago cuando se le preguntó sobre Horton después del minicampamento en junio.

En lo que parece ser una buena noticia para Horton, no fue uno de los seis jugadores colocados en la lista de lesiones que no son de fútbol el martes por la noche después de que reportaron novatos.

Eso parece indicar que el equipo cree que Horton estará listo para ir cuando el campamento comience el miércoles.

Horton consiguió un trabajo ligero como regresador de despeje durante las OTA y el minicampamento y se espera que compita por ese trabajo en el campamento. Ese lugar está abierto con ninguno de los dos jugadores que lo sostuvieron hace un año, Dee Williams y Jaelon Darden, todavía en la lista.

Si bien Horton tuvo una experiencia de retorno de despeje decente en CSU (devolviendo tres para touchdown) no tuvo un solo retorno de patada de salida.

Los Seahawks firmaron al receptor veterano/regresador Steven Sims Jr. como agente libre y competirá por el trabajo de regreso de despeje, así como las patadas de salida: tiene una amplia experiencia en la NFL haciendo ambas cosas.

Los cambios en el formato de inicio significan que los equipos querrán a dos retornos de inicio, y en este momento Sims podría ser multado para uno de esos lugares, con Kenny McIntosh posiblemente llenando el otro. Por lo tanto, Horton que regresa no necesariamente ahorra un lugar en la lista, ya que los Seahawks pueden querer mantener a los Sims independientemente.

Pero para eso es la pretemporada, descubrir quién ocupará ese tipo de roles.

P: @axelmtg preguntó: ¿Cómo crees que el tiempo de juego QB (quarterback) se distribuirá en los juegos de pretemporada?

A: Será interesante ver si los Seahawks manejan las cosas de manera diferente este año con una nueva habitación QB de Sam Darnold, Drew Lock y Jalen Milroe.

Puede haber un deseo de conseguir algunas fotos más, ya que los Seahawks están poniendo una nueva ofensiva con el coordinador de primer año Klint Kubiak.

Darnold está familiarizado con él debido a su trabajo pasado con Kubiak con los 49ers en 2023, e imagino que los Seahawks lo jugarán cauteloso con él en los juegos.

Smith jugó solo una serie en la pretemporada el año pasado, comenzando el último juego contra los Browns y liderando un TD Drive.

Smith consiguió gran parte de su trabajo de campamento de entrenamiento en vivo durante dos prácticas conjuntas que los Seahawks celebraron con Tennessee. Están programados para una práctica en vivo en Green Bay el 21 de agosto y podrían adaptar las cosas para que Darnold obtenga mucho trabajo allí en lugar de jugar mucho en los juegos de pretemporada.

A los equipos les gusta la capacidad que tienen en las prácticas conjuntas para controlar situaciones y también usan un silbato rápido para tratar de evitar lesiones.

Eso podría dejar las fotos en los juegos de pretemporada para bloquear y Milroe.

Dada la experiencia de Lock, los Seahawks tampoco necesitan ver mucho de él. Eso podría dejar la mayor parte del juego de pretemporada a Milroe, una selección de tercera ronda de Alabama, quien de los tres QB obviamente podría beneficiarse más de ellos.

P: @Curtis93969 preguntó: ¿Está escuchando que Charles Cross y los Seahawks están en las conversaciones de contrato de extensión?

A: No he escuchado ni visto nada reportado con respecto a la cruz y las conversaciones con los Seahawks. Pero no sería una sorpresa si algunos estén detenidos.

Los Seahawks ejercieron una opción de quinto año en Cross en mayo que le garantiza $ 17.56 millones para la temporada 2026.

Pero cada uno seguramente quiere hacer un acuerdo a largo plazo antes de eso.

Esa cruz está bajo contrato para 2026 significa que no hay necesariamente urgencia para hacer algo ahora. Pero el comienzo del campo de entrenamiento es a menudo un momento en que se hacen tales ofertas.

Los Seahawks se encargaron de un negocio durante la primavera, firmando al apostador Michael Dickson con una extensión de cuatro años. No hubo rumores o indicios de los que ocurrieron antes de que se revelara. Entonces, los Seahawks ciertamente podrían estar trabajando en algunas cosas detrás de escena.