¿Puede Cal Raleigh mantener la temporada histórica a medida que los marineros ingresan a la segunda mitad?

Quizás fue apropiado que los Marineros cerraron la primera mitad de la temporada con un barrido inesperado en Detroit de todos los lugares y contra el mejor equipo en el béisbol.

Para tomar prestada una línea de Eminem, uno de los artistas musicales más famosos originalmente de esa ciudad, “¿Se pondrán de pie los marineros reales?”

¿Son el equipo que barrió a los Tigres y ganó 18 de 29 juegos en el mes que llevó al receso All-Star que ahora tiene las M en 51-45 cuando la segunda mitad comienza el viernes por la noche contra la visita de Houston?

¿O son el club de pelota que fue barrido en Nueva York la semana pasada y hace poco más de un mes se tambaleaba después de perder 14 de sus últimos 19?

Los M comienzan la segunda mitad manteniendo el lugar final de comodín en la Liga Americana. Son cinco de los Astros en el West AL. Fangraphs les da una probabilidad del 23.3% para ganar la división, pero un 72.2% de posibilidades de llegar a los playoffs.

Han sido desconcertantes y irritantes e impresionantes e inesperadamente entretenidos en 96 juegos de béisbol ligeramente por encima del promedio. Están a punto de embarcarse en un sprint de 66 juegos hasta el final.

“Una de las cosas que en la segunda mitad creo que será importante es la consistencia en todo lo que hacemos. No hay mucho margen de error en la segunda mitad, por lo que poder ser consistente nocturno será clave para nosotros”, dijo el gerente de M, Dan Wilson. “Hemos visto tramos muy buenos, pero creo que si es ofensiva, defensiva, en el montículo, sea lo que sea, solo tener esa consistencia durante la segunda mitad será grande”.

La segunda mitad comienza con 17 juegos en 17 días. Catorce de los 17 están en contra de los enemigos de Al West, comenzando con tres contra el primer lugar Houston. A eso le sigue tres con el contendiente de playoffs de la Liga Nacional Milwaukee, antes de otro viaje de siete juegos contra los Angelinos y el atletismo que llega a la fecha límite de intercambio del 31 de julio.

Aquí hay cinco preguntas que ingresan a la segunda mitad:

¿Cal Raleigh puede seguir así?

Incluso si Raleigh no juega otro juego, ya es una de las mejores temporadas de un receptor en la historia del béisbol y una de las grandes temporadas en la historia de los Marineros. Comenzará la segunda mitad como el campeón de jonrones Derby después de ganar el título el lunes en Atlanta. Dirige las mayores en Homers con 38. Continúa sobresaliendo defensivamente detrás del plato. Está en un poco de depresión, bateando solo .143 en los últimos 12 juegos y no tiene un éxito que no sea un jonrón desde el 29 de junio en Texas.

¿Dónde termina esta temporada para Raleigh? ¿Puede amenazar el récord de la Liga Americana de Aaron Judge de 62 jonrones? ¿Podría realmente reunir un empuje en la segunda mitad y superar a Judge como el favorito de Al MVP? Ya ha llevado una carga masiva para ayudar a obtener las M hasta este punto. Necesitará un poco de ayuda de los demás.

¿Pueden las M hacer un comercio de impacto?

Los M pasarán 13 días de la fecha límite de intercambio cuando comience la segunda mitad. La gran pregunta no es si es probable que hagan un movimiento. Es la fecha límite. Es Jerry Dipoto. Se realizarán un movimiento o movimientos. Pero lo pronto que llegan es incierto, con tantos equipos que todavía se ven a sí mismos como en carreras de división o comodines.

Las posiciones del cuadro de la esquina siguen siendo los lugares más probables donde los M pudieran y deben buscar actualizar. Eugenio Suárez, Josh Naylor y Ryan O’Hearn son los nombres principales que se flotarán en las próximas dos semanas. El bullpen podría usar un brazo más experimentado que podría usarse en situaciones de entrada tardía y quitar parte del estrés del trío de apalancamiento primario de Gabe Speier, Matt Brash y Andrés Muñoz.

Lo que cualquier movimiento costaría también es el gran desconocido, pero es por eso que los M tienen un grupo de prospectos tan profundos, incluso si el precio es elevado.

¿Puede Julio tener otro aumento de verano?

En última instancia, la mayor actualización que los M podrían recibir es si la versión de Julio Rodríguez que apareció en Detroit continúa en la segunda mitad. Rodríguez fue espectacular en los tres juegos contra los Tigres con tres jonrones, ocho carreras anotaron dos dobles, cuatro bases por bolas y seis carreras impulsadas.

Todos estaban esperando que llegara la ola de calor de verano de Rodríguez. Tal vez lo hizo.

El año pasado, Rodríguez sufrió una lesión en el tobillo en el tercer juego después del descanso y perdió unas tres semanas. Pero en 2023 se fue en los primeros 44 juegos después del descanso, bateando .352 con 14 jonrones, 14 dobles y un OPS de 1.058 (porcentaje de slugging en base más). Ese estiramiento incluyó algunos números históricos, pero solo un poco de producción en ese sentido sería un gran impulso ya que la oficina principal descubre qué movimientos podrían hacerse para reforzar la ofensiva.

¿Puede Bryan Woo seguir siendo tan consistente?

Al menos para esta temporada, Woo se ha convertido en el as del equipo de lanzadores de la M en su camino a una primera selección de juegos de estrellas. Ha lanzado al menos seis entradas en cada una de sus 18 aperturas. Llevó a un juego sin hits a la octava entrada en su inicio en el Yankee Stadium la semana pasada, y después del juego se enteró de que su abuelo había muerto.

Desde el comienzo de la era de la expansión en 1961, es uno de los 69 lanzadores en comenzar una temporada con 18 aperturas consecutivas de seis entradas o más.

Por supuesto, las M necesitan más que Woo prosperar entre su personal inicial. Pero la rotación ha mostrado señales últimamente de ser la fuerza del club de pelota, ya sea que sea Logan Gilbert y George Kirby redondeando la forma, la forma en que Luis Castillo ha lanzado sobre sus últimas tres aperturas o la consistencia de la temporada de la temporada de Woo.

¿Pueden los M ganar el AL West?

Los M podrían dejar T-Mobile Park el domingo por la tarde a dos juegos de los Astros. También podrían estar a ocho juegos al final del fin de semana. La serie Swing que sale del descanso no se hace mucho más grande, y las M no volverán a ver a Houston hasta septiembre.

Tal vez esta sea una mejor pregunta para el próximo lunes.