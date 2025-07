El novato de los Clippers, Yanic Konan Niederhauser, muestra crecimiento

Yanic Konan Niederhauser recibió el pase cerca de la línea de media cancha de un compañero de equipo de los Clippers que acababa de robar el baloncesto. El centro de 6 pies y 11 maniobras en la cancha, sus largos pasos le permitieron usar solo dos dribbles antes de tomar el vuelo fuera del círculo y arrojaron una atronadora volcada sobre el defensor de los Lakers indefensos Cole Swin.

La multitud dentro de Thomas & Mack Center entró en un frenesí, incluido el propietario de los Clippers Steve Ballmer, quien saltó de su asiento en la cancha, se bombeó los puños y gritó.

En ese momento el lunes por la noche, Niederhauser mostró sus habilidades de agilidad, velocidad y manipulación. Fue otro paso en su progreso mientras jugaba en el Liga de Verano de la NBA en el campus de UNLV.

Los Clippers habían usado el 30 y la última selección en la primera ronda del Draft de la NBA para seleccionar a Niederhauser fuera de Penn State porque vieron potencial.

Ese juego emocionante, y en muchos sentidos inesperado, fue una señal alentadora para los Clippers.

“No vi al Sr. Ballmer porque estaba en el momento”, dijo Niederhauser, riendo, el lunes por la noche. “Esas son las habilidades de guardia de las que estaba hablando y tuve un par de descansos rápidos en estos últimos días y pasé el balón. Ahora dije: ‘Naw, hombre. Puedo subir solo’. Me dije que lo iba a sumergir y lo hice “.

En sus primeros tres juegos en la Liga de Verano de la NBA, Niederhauser ha mostrado diferentes habilidades.

Fue su defensa y rebote en el primer juego, contra los Rockets de Houston en el que bloqueó cuatro tiros y recogió 10 rebotes. Aunque perdió sus cuatro tiros y anotó solo un punto, Niederhauser encontró otras formas de contribuir.

Fue un poco de todo en su segundo juego, contra los Milwaukee Bucks en los que tenía dos puntos, tres rebotes, dos robos y un bloque.

Fue su ofensiva en el tercer juego contra los Lakers en el que anotó 10 puntos, agarró dos rebotes y tuvo dos robos.

“Simplemente se queda con eso”, dijo Jeremy Castleberry, asistente de la liga de verano, Jeremy Castleberry. “No importa si va bien o mal, se queda con eso. Está haciendo todo lo posible para hacer todo lo que le pedimos que haga. Y tal como dije después del último juego, continúa mejorando. Desde el último juego [against the Bucks] A este juego [against the Lakers]fue un poco mejor que el último juego. Él está recibiendo las volcadas, atrapando el baloncesto, terminando, siendo un protector de la llanta, corriendo constantemente el piso. Como, puedes ver el progreso “.

Niederhauser nació en Berna, Suiza, una ciudad de aproximadamente 135,000 por hora de Zurich. Aun así, a los 15 años, los exploradores internacionales de los Clippers se dieron cuenta de Niederhauser cuando jugó en el equipo nacional Sub-16 Suiza. En ese momento, era un guardia de 6-1.

Niederhauser tuvo un crecimiento de crecimiento a los 17 años que lo empujó a la posición central de juego. Dijo que tenía 6-5 cuando se rompió la rodilla y se vio obligado a sentarse durante un año.

El Centro de Clippers Yanic Konan Niederhauser se eleva para un tiro sobre el Centro de Lakers Christian Koloko durante un juego de la liga de verano en Las Vegas. (Garrett Ellwood / Nbae a través de Getty Images)

“Estuve como un año entero y una vez que regresé, después de un año entero de sentarme y volver a la cancha, ahora tengo 6-11”, dijo. “Sí, en un año, tuve que cambiar todo mi juego de ser como un delantero/guardia a ser un centro. Entonces, sí, tenía habilidades de guardia. Por eso a veces estoy goteando la pelota”.

Niederhauser se rió, acordando que esas habilidades de guardia lo ayudaron a hacer esa volcada eléctrica contra los Lakers.

Su tamaño, peso (242 libras) y la juventud (22) forman parte del paquete como los que les gusta.

“Creemos que hay muchas ventajas”, dijo el gerente general de los Clippers, Trent Redden. “Sabes, la famosa palabra del draft, obviamente. Pero para un tipo que tiene su edad, todavía está aprendiendo y crece en su marco que realmente no ha tenido toda su vida. Simplemente no hemos tenido un tipo de talla en esa posición en un papel de respaldo que es joven que podemos alimentar y dar a nuestro personal de desarrollo”.

Cuando era niño que crecía en Suiza, Niederhauser aprendió a hablar cuatro idiomas: suizo, alemán, francés e inglés.

Sus padres, Dominique y Nadege Niederhauser, se aseguraron de que su hijo fuera bien versado.

“Desde que era un bebé, estaba hablando todos esos idiomas”, dijo Niederhauser. “Mi madre, ella habla francés. Ella es de la costa de marfil y ahí es donde aprendí francés, y mi papá habla principalmente alemán y así es como aprendí a mi alemán”.

Ahora que Niederhauser está con los Clippers, tendrá tutores para enseñar cómo se juega el juego de la NBA.

Podrá aprender de los centros Ivica Zubac y Brook López.

López tiene 37 años y un veterano de 17 años que firmó con los Clippers este verano.

Mencionó cómo jugó con grandes jugadores como Kevin Garnett, Paul Pierce y Giannis Antetokounmpo. Ahora depende de él transmitir conocimiento a Niederhauser como otros le pasaron a él.

“Estoy absolutamente listo para llegar a la cancha, ayudarlo y ayudarlo a adaptarse y convertirse en un gran jugador en esta liga”, dijo López.

Niederhauser lo está empapando todo mientras está en Las Vegas, desde los juegos hasta las prácticas y las conversaciones que ha tenido con el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue.

“Me ha estado dando consejos. Puedo decir que tiene mucho conocimiento”, dijo Niederhauser. “Me encanta esto. Estoy en una gran situación con jugadores experimentados para aprender. Solo me tomo el tiempo para aprender y obtener mi experiencia. Todo es nuevo para mí, así que estoy haciendo todo lo posible para empaparse de todo y mejorar cada día”.