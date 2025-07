El torneo de pickleball de Erica Wheeler comienza el fin de semana de la estrella del WNBA

INDIANAPOLIS-Antes de su último juego, Erica Wheeler sorprendió a los compañeros de equipo y entrenadores de tormenta con un collar de oro blanco, un brazalete de tenis incrustado de diamantes y un colmenador de equipos-logo cortesía de Jeweler Gld.

“¿Por qué?” ella dijo. “Solo porque … somos familia. Lo haces por la familia. Simple como eso. Haría cualquier cosa por ellos. Además, parecían que necesitaban un poco de hielo”.

En su último juego antes del descanso de la WNBA All-Star, Wheeler ayudó a Seattle a asegurar una victoria por 67-58 sobre las Valkyries de Golden State, mientras anotaba 11 de sus 15 puntos en el tercer trimestre de impulso.

Horas después, ella abordó un avión y tomó un vuelo de ojos rojos a Indianápolis durante tres días de festividades que comenzaron con los 2 del juevesDakota del Norte Torneo anual de pickleball Erica Wheeler.

“Hablo en serio sobre mi pickleball”, dijo Wheeler sonriendo. “No diría que soy un profesional, pero no me meto … yo y yo y yo y yo queríamos ganar el año pasado, y no planeamos perder esta vez.

“Pero obtuvimos algo de competencia. Invité a dos jugadores de pickleball Pro, así que eso debería ser interesante”.

El torneo con entradas agotadas atrajo a más de 80 participantes, incluidos los jugadores de la WNBA Rhyne Howard, Saniya Rivers y Marina Mabrey junto con los jugadores de la NFL Kenny Moore II y Zaire Franklin y la estrella de los Cardenales de Louisville, Jayda Curry.

“El pickleball es uno de esos deportes universales. Todos están interesados en él”, dijo Wheeler, un nativo de Miami de 34 años. “Puedes hacer que las personas que tengan entre 50 y 10 años juegan. No todos pueden jugar baloncesto. No quería hacer un juego de baloncesto de celebridades. Eso es típico. Quería hacer algo diferente que sea una forma genial de interactuar con los fanáticos.

“Recuerdo que mi primera vez que jugar Pickleball fue contra este tipo de 70 años y estoy como, ‘Estoy a punto de depilarse el trasero’. No, me puse el culo.

Para Wheeler, el torneo también es una forma de honrar a su madre, Melissa Cooper, quien falleció el 12 de julio de 2012 del cáncer de cuello uterino.

El año pasado, su organización benéfica The Wheeler Kid Foundation se asoció con el programa de cáncer de seno y cuello uterino de Mississippi para recaudar fondos y conciencia sobre el cáncer de cuello uterino.

“Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de retribuir y resaltar a mi madre, también porque la familia es muy importante para mí”, dijo Wheeler, un veterano de 11 años de la WNBA que pasó seis temporadas con la fiebre de Indiana y se unió a la tormenta en febrero. “El momento no podría ser más perfecto porque todos están en la ciudad. Indy es como un segundo hogar para mí, así que, en mi opinión, no hay mejor manera de hacer que el fin de semana establezca el fin de semana”.

El viernes por la noche, el guardia de 5 pies 7 competirá en el desafío de habilidades de la WNBA contra el compañero de la pista trasera Skylar Diggins, Natasha Cloud de Nueva York, Allisha Gray de Atlanta y Courtney Williams de Minnesota por un premio de $ 50,000.

El sábado por la noche, Wheeler estará entre los fanáticos de Celebrity en el Gainbridge Arena que animará a los compañeros de equipo de tormenta Nneka Ogwumike, Gabby Williams y Diggins.

Además, Wheeler tiene compromisos de respaldo con Adidas y Google mientras hace malabares con las demandas de familiares y amigos. Y si hay tiempo, no le importaría asistir a una fiesta o dos.

“Voy a estar ocupado, pero no tan ocupado como piensas”, dijo Wheeler. “Suena mucho. El torneo de pickleball y el desafío de habilidades (son) probablemente mis cosas más ocupadas. Todo lo demás que puedo decir no si estoy cansado … bueno, tal vez no el (juego de estrellas). Tengo que estar allí para apoyar a mis compañeros de equipo Nneka, Sky y Gabby”.

En 2019, Wheeler hizo historia cuando salió de la banca y anotó 25 puntos para convertirse en el único jugador no reclutado en ganar el premio MVP en su sola aparición en el Juego de Estrellas.

“Este fin de semana es muy divertido porque tienes todas estas estrellas en nuestro juego que se unen, y solo estamos tratando de hacer un espectáculo para los fanáticos”, dijo Wheeler. “También es bueno tener este descanso en la mitad de la temporada y alejarse de lo del equipo y hacer algo diferente.

“No es lo suficientemente largo en mi opinión. Solo 3-4 días y luego estamos de vuelta. Pero puedes estar seguro, la gente va a pasar un buen rato en Indy. Les aman algo de baloncesto allí”.