El béisbol de ligas menores podría estar regresando a Long Beach

¿Podría la cuarta vez ser el encanto para el béisbol de ligas menores en Long Beach?

El martes, el Ayuntamiento de Long Beach está programado para considerar si ordene al personal de la ciudad que trabaje para un acuerdo con el grupo de propietarios para un “nuevo equipo de béisbol profesional” que jugaría en Blair Field, el estadio de la ciudad.

El grupo de propietarios incluye a Paul Freedman, uno de los cofundadores de los Oakland Ballers, un exitoso equipo de la Liga Independiente lanzada el año pasado en medio de la partida de Oakland Athletics.

El nuevo equipo abriría el juego la próxima temporada y participaría como un equipo de expansión en la Pioneer League, la misma liga en la que juegan los Ballers. La liga incluye equipos en California, Colorado, Idaho, Montana, Utah y Wyoming.

“Me metí en esta industria debido al amor por el béisbol y la comunidad, y el amor por Oakland”, dijo Freedman. “Veo una gran cantidad de paralelos entre la ciudad de Oakland y la ciudad de Long Beach, y creo que el tipo de béisbol orientado a la comunidad que funciona en Oakland también puede funcionar en Long Beach”.

En ligas menores afiliadas a organizaciones de las Grandes Ligas, esas organizaciones firman y pagan a los jugadores, y luego las asignan a un equipo de ligas menores. En una liga independiente, los equipos firman y pagan a los jugadores, la mayoría de los cuales esperan jugar lo suficientemente bien como para ganar un contrato de una organización de Grandes Ligas.

Las ligas independientes también sirven como laboratorios para las principales ligas: el “swing-off” que decidió que el juego de estrellas de esta semana ha sido un Regla en la liga pionera desde 2021.

Tres equipos independientes de ligas menores han ido y venido en Long Beach en los últimos 30 años: The Barracuda (renombrado Riptide) en 1995-96, The Breakers (2001-02) y The Armada (2005-09).

Freedman dijo que creía que las luchas reflejaban la inestabilidad en las diversas ligas en las que los equipos jugaron más que una incapacidad de Long Beach para apoyar a un equipo.

“Es una ciudad con una gran tradición de béisbol”, dijo Freedman. “Es una ciudad diversa en aumento. Está organizando los Juegos Olímpicos. Creo que ahora es el momento de tener un equipo para representar a la ciudad.

“Creo que el béisbol ha funcionado en Long Beach, y creo que Long Beach está en una condición aún mejor ahora para abrazar un nuevo tipo de béisbol”.

El equipo de béisbol de Long Beach State, con orgullo conocido como Dirtbags, atrajo a más fanáticos La temporada pasada que cualquiera de los otros nueve equipos de la Conferencia Big West con sede en California. Las bolsas de tierra son el inquilino principal de Blair Field, y la moción ante el Consejo de la Ciudad exigiría al personal de la ciudad que trabaje con Long Beach State en un “acuerdo de asociación colaborativa”.

Un portavoz de la ciudad no respondió una llamada en busca de comentarios.