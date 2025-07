Jerry Dipoto de Mariners en Cal Raleigh, Fecha límite de comercio de MLB y borrador

Qué semana para los Marineros.

El domingo, los Marineros terminaron un barrido de tres juegos de los Tigres de Detroit en la carretera, anotando 35 carreras en la serie para ingresar al All-Star Break con la tercera y última posición de la tarjeta salvaje de Al.

Ese mismo día, los Marineros usaron la selección número 3 en el draft de la MLB para seleccionar el zurdo LSU Kade Anderson, el MVP de la Serie Mundial Men’s College y el jugador mejor clasificado en el tablero de draft de Seattle.

El lunes, Cal Raleigh continuó su temporada mágica al ganar el Derby de MLB Home Run, uniéndose a Ken Griffey Jr. como los únicos marineros en hacerlo.

El martes, Raleigh hizo su primera aparición en el Juego de las Estrellas, junto con los compañeros de equipo de los Marineros, Bryan Woo, Randy Arazoena y Andrés Muñoz.

Y el viernes, los Marineros abrirán la segunda mitad al organizar una serie fundamental de tres juegos contra el rival Houston Astros (56-40), quienes poseen una ventaja de cinco juegos sobre las M en la cima de los AL West.

Para recapitular todo, el Seattle Times se puso al día con el presidente de operaciones de béisbol de los Marineros, Jerry Dipoto, quien respondió preguntas sobre una variedad de temas que incluyeron a Raleigh, la rotación inicial, la fecha límite comercial del 31 de julio y más.

(NOTA: Este Q&A ha sido editado para mayor claridad y longitud).

Seattle Times: ¿Cómo ha sido experimentar la temporada de Raleigh desde su asiento?

Dipoto: Es increíble. Ha sido notable y consistente. Tengo que dar un montón de crédito no solo a Cal sino al (gerente) Dan Wilson y su personal por la forma en que han administrado su carga de trabajo en la primera mitad. Si no fueran tan agresivos con los días de DH, no estoy seguro de que gran parte de esto sea lo más posible lo más posible. Lo pusieron en una posición histórica, y Cal se encargó del resto. Y comprueba cada casilla: buen compañero de equipo, carácter fuerte, trabajador duro, mentalidad de tipo de equipo. Es como un jugador de ensueño, y está teniendo la temporada de sus sueños, y estamos todo el tiempo para el viaje.

CALLE: Mencionaste la carga de trabajo de Raleigh: ¿es algo de lo que tienes que tener más consciente en la segunda mitad?

Dipoto: Hemos tenido un buen número de esas conversaciones en el transcurso de la primera mitad de la temporada, y aún más en el transcurso de las últimas seis semanas porque jugaba todos los días. Creo que Cal diría que el día de DH ve como su “día de reinicio”. Obviamente, somos un mejor equipo cuando está ahí afuera. Trabajaremos con Cal y lo manejaremos, pero dejaremos que nuestros ojos nos lo digan, y dejaremos que nos lo diga. Cal nunca te dirá (necesita un descanso), por lo que tenemos que encontrarnos con él allí e intentar ser inteligente sobre lo que hacemos.

CALLE: ¿Qué hiciste de lo que pudiste hacer en el draft de la MLB esta semana?

Dipoto: Cuando abrimos las reuniones (previas al draft), mis dos centavos al grupo cuando comenzamos nuestras deliberaciones fue: “Nunca hemos elegido este alto y nunca volveremos a elegir este alto”. Esa fue la idea, y queríamos tener un impacto con la elección. Cuando se nos cayó que tengamos el mejor jugador en nuestro tablero, esa es la primera vez que ha sucedido para cualquiera (para esta oficina principal). Es bastante raro. Kade está súper pulida. Es el mejor lanzador universitario del país, saliendo de su propia temporada de libros de cuentos. Está tan castigado como cualquier jugador joven puede estar, y eso dice mucho. Ha tocado 96-97 (mph) con su bola rápida y se sienta 93-94; Tiene ambos interruptores con una forma claramente diferente; Y tiene un cambio de cambio, que es algo que realmente comenzó a refinar el año pasado y creemos que tiene potencial para un gran impacto.

CALLE: ¿Cuáles son sus sentimientos generales sobre el equipo en el All-Star Break?

Dipoto: Hay tanta ventaja con nuestro equipo. Terminamos la primera mitad con una nota tan alta, y nos hemos puesto en buena posición en términos de llegar a la postemporada. Todavía no hemos alcanzado nuestro paso. Nuestro techo es con nuestro equipo de lanzadores, y esa es un área que tiene la oportunidad de empujarnos realmente cuando tenemos cinco o seis tipos saludables y haciendo todas las cosas de las que son capaces. Y eso es bastante emocionante. Nos alineamos muy rápidamente con los Astros, y creo que esa es una serie importante para mucha gente. Y ciertamente hay algún impulso si queremos salir y ganar la división, y sé que los muchachos están enfocados en eso. Anticipo que lo traerán y espero ver cómo va. Estoy realmente entusiasmado con nuestra ofensiva agregada, que realmente se remonta al día de apertura, pero realmente desde principios de junio hemos sido el mejor equipo ofensivo de la liga, y no estoy seguro de quién habría predicho eso. (Nota: los 123 WRC+ de los Marineros desde el 1 de junio ocupan el número 1 en MLB).

CALLE: ¿Qué funciona ofensivamente?

Dipoto: Con la obvia excepción de la loca temporada que Calcal está teniendo, solo ha sido un equilibrio constante en la alineación de los contribuyentes. JP Crawford tuvo una primera mitad increíble; Randy tuvo una primera mitad increíble; “Polo” (Jorge Polanco) tuvo un abril increíble y luego lo siguió con una carrera maravillosa las últimas tres semanas. Me animó mucho la forma en que Julio (Rodríguez) terminó la primera mitad con su selección de lanzamiento y su intención. Parecía eléctrico. Comenzó con algunas tomas, solo permitiendo que el turno al bate se desarrolle. Y ahora lo estamos viendo haciendo las cosas que hace la mejor versión de Julio: impactar la pelota a todos los campos; tomando sus caminatas; el baserunning; Y luego la defensa ha estado allí desde el día 1. recuperar a Luke Raley fue enorme para nosotros. Las contribuciones que Dom Canzone ha hecho desde que regresó, eso es lo que tendríamos, en el mundo de nuestros sueños, imaginaron a Dom como un leguador mayor construido, y lo está haciendo ahora. Vimos un aumento realmente agradable de Mitch Garver mientras la primera mitad seguía. Y si miras hacia atrás a los números de Cole Young desde el final de su primera semana, creo que estarías atónito. Ha sido increíble. Y Ben Williamson, hemos ganado juegos debido a la defensa que está jugando en la tercera base, y él se lanza con el arenoso turno al bate que pasa desapercibido porque no se convierte en estadísticas llamativas. Y tipos como Miles Mastrobuoni y Donovan Solano, nos hacen un mejor equipo. Creo que esta es la lista de posición más profunda que hemos tenido en mi memoria. La longitud de nuestra alineación, con el tiempo, simplemente apareció. Y la forma en que terminamos las últimas seis semanas fue una muy buena recompensa por lo bien que nos hemos logrado ofensiva y en silencio las cosas que hacen los buenos equipos.

CALLE: Las lesiones a George Kirby, Logan Gilbert y Bryce Miller fueron la historia principal para su equipo de lanzadores a principios de la temporada. Últimamente ha habido signos positivos de Kirby y Gilbert: ¿qué tan cerca está su rotación para regresar a la forma 2024?

Dipoto: Dado que George y Logan, especialmente, han regresado de su tiempo hacia abajo, y después de haber sufrido lesiones en el brazo en mi vida, no es tan fácil de retomar donde lo dejaste y lo arrojaste al control de crucero. Tuvimos que construir el recuento de lanzamientos, y lo hicimos en las grandes ligas, en lugar de tareas de rehabilitación (más largas). Y creo que hemos visto desde George y Logan, todo está ahí. Las cosas son tan buenas como siempre. Y teniendo el descanso All-Star ahora para aprovechar, volveremos a las salidas más largas que fueron la tarjeta de presentación de nuestra rotación inicial. Mientras tanto, Logan Evans ha hecho un trabajo increíble para alguien con menos de 35 comienzos de ligas menores desde que dejó la universidad. Ha desarrollado mucha confianza. Estoy tan feliz por Bryan Woo que hizo el equipo All-Star y pudo lanzar frente al mundo. Supongo que ya no es el secreto mejor guardado en el béisbol. En algún momento en agosto, recuperando a Bryce, y un Bryce saludable solo le da otro equipo. Y creo que los perdidos en todo el barato han sido solo la consistencia que obtienes de Luis Castillo. Estoy muy contento de que tengamos el rock y el cortejo: se convirtieron en la verdadera columna vertebral del equipo de lanzadores en la primera mitad, porque tomaron la pelota, se agitaron sus entradas y nos pusieron en condiciones de ganar.

CALLE: Hablemos de la fecha límite de intercambio. Has podido pasar grandes ofertas de verano en dos de los últimos tres años, trayendo a Castillo y Arozarena. ¿Qué tan optimista es sobre esta fecha límite y dónde están las cosas en el mercado en este momento?

Dipoto: Al entrar en el draft, seguía siendo lo que yo llamaría un mercado cerrado. No había muchos equipos que todavía estaban en posición o que estaban dispuestos a moverse. Tenemos lo que consideramos una lista bastante completa. Nuestro objetivo sería, si queremos hacer movimientos, es actualizar de manera significativa. Todavía preferimos la idea, en el mercado comercial, de invertir en tipos que tienen la oportunidad de estar con usted en el futuro. Pero también somos conscientes de que hay cualquier número de jugadores cuyos contratos se agotan al final del año que se ajustan a nuestro equipo particularmente bien. Ya sea que estén disponibles o no es otra historia, pero estamos seguros, con el apoyo de la propiedad, con un sistema agrícola realmente robusto y con la voluntad de salir y hacer un intercambio y sentirse incómodo. Esta es la época del año en la que generalmente hemos sido tan agresivos como cualquiera. Ya estamos haciendo nuestras llamadas de lienzo, y ya estamos siguiendo. Ya hemos hablado, al menos en dos situaciones, sobre los jugadores, lo cual es un poco antes en el proceso de lo que suele ser normal para nosotros. Pero no diré que en este momento tenemos ningún sentido de que vamos a hacer algo. Pero soy optimista de que a medida que nos acercamos al final del mes, lo haremos.

CALLE: Unas pocas semanas parecían que las manchas del cuadro de esquina y el jardín derecho serían posiciones para actualizar. Tienes algunos jugadores con flexibilidad posicional: ¿cómo afecta eso a tus planes que se acercan a la fecha límite de intercambio?

Dipoto: La forma en que hemos jugado ofensivamente en las últimas seis semanas ciertamente hace que sea más difícil apuntar a un bateador. No sé si puedes jugar mejor de lo que Dom Cangone tiene como Fielder Right Fielder el último mes y medio. Recuperando a Luke: Luke ha demostrado ser perfectamente bien en primera base. Ha trabajado muy duro en su defensa, y te da el potencial de un bate de impacto. Entonces estamos abiertos. Nos gustaría mejorar, y estamos abiertos a ser creativos en cómo mejorar “mejor” se adapta a nuestra lista. Y también vamos a ser conscientes de mantener algo bueno en esta casa club, porque creo que, y sé que Dan lo ha hecho referencia a menudo, es un grupo tan bueno de jugadores. Les encanta jugar entre ellos. Tenemos un buen regalo. Tenemos un buen futuro. Y creo que somos tan talentosos como cualquiera de cualquiera que vamos a jugar. Es solo una cuestión de reunir a los cuatro elementos principales de nuestro equipo al mismo tiempo: bullpen, rotación, defensa, alineación, y en este momento está tan cerca de eso como hemos estado.