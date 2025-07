Felix Baumgartner muerto: Daredevil muere en un accidente de paragliding a los 56 años

Felix Baumgartner vivió para saltar, convirtiéndose en la primera persona en caer más rápido que la velocidad del sonido durante una aventura de paracaidismo de 24 millas a través de la estratosfera en 2012.

El jueves, el temerario austríaco murió a los 56 años mientras se dedicaba a una actividad mucho menos intensa, chocando contra el costado de una piscina del hotel mientras se para parapente en Porto Sant Elpidio, una ciudad en la costa oriental del centro de Italia.

De acuerdo a Cielo Austria, Se enfermó antes del accidente. Un empleado del hotel fue hospitalizado después de sufrir lesiones en el accidente, según el informe.

“Nuestra comunidad se ve profundamente afectada por la trágica desaparición de Felix Baumgartner, una figura de prominencia global, un símbolo de coraje y pasión por el vuelo extremo”, dijo el alcalde de Porto Sant Elpidio, Massimiliano Ciarpella. Facebook.

Felix Baumgartner salta de la cápsula durante Red Bull Stratos el 14 de octubre de 2012. (Red Bull Stratos/Red Bull a través de imágenes AP)

El hombre conocido como “Fearless Felix” hizo historia hace 13 años cuando se lanzó en paracaídas a un aterrizaje cerca de Roswell, NM, después de ser levantado a 24 millas sobre la Tierra hacia la estratosfera en una cápsula transportada por un globo de helio. Estableció un récord de caída libre más rápida, descendiendo 127,852 pies a 843.6 mph y convirtiéndose en el primer humano en romper la barrera del sonido sin la ayuda de un vehículo.

Cuando salió de su cápsula y saltó al aire que era de 70 grados bajo cero, Baumgartner dio un visto bueno a los espectadores que vieron una transmisión en vivo en línea. Activó su paracaídas cuando se acercó al suelo.

“Cuando estaba parado allí en la cima del mundo, te vuelves tan humilde que ya no piensas en romper registros, no piensas en ganar datos científicos. Lo único que quieres es volver con vida”, dijo después de aterrizar de manera segura.

“A veces tenemos que darnos mucho para ver qué tan pequeños somos”.

El récord de altitud de Baumgartner se mantuvo durante dos años hasta Ejecutivo de Google Alan Eustace Establezca nuevas marcas para el salto de caída libre más alta y la mayor distancia de caída libre.

Un ex paracaidista militar austriaco, Baumgartner, hizo numerosos saltos de aviones, rascacielos y puentes. También saltó de famosos puntos de referencia, incluido el Cristo la estatua del Redentor en la cumbre del Monte Corcovado en Río de Janeiro, Brasil.

Una vez voló por el canal de la Mancha en un ala de fibra de carbono después de ser dejado de caer de un avión. El Daredevil también actuó como piloto de acrobacias en helicóptero en espectáculos en toda Europa.

Baumgartner murió mientras se dedicaba a una actividad más prosaica. Los parapentes son aviones livianos, de vuelo libre y lanzado a los pies utilizados principalmente para la recreación. El piloto se encuentra suspendido debajo de un ala de tela.

En una declaración a Fox News Digitalun representante del antiguo patrocinador de Baumgartner, Red Bull, dijo: “Estamos conmocionados y abrumados con la tristeza al escuchar las devastadoras noticias de nuestro viejo amigo Felix Baumgartner.

“Felix fue” nacido para volar “y estaba decidido a superar los límites. También era inteligente, profesional, minucioso y meticuloso, nunca dejaba nada al azar. Era generoso, dando mucho tiempo para ayudar e inspirar a tantas personas.

“Recordamos a Felix como una persona encantadora, dedicada a su familia y amigos, a quien enviamos nuestra sincera simpatía. Felix, te extrañaremos profundamente”.

En una entrevista con Red Bull hace años, Baumgartner se dirigió a su meticulosa preparación antes de tomar el vuelo.

“Tuvimos una lista muy larga de ‘qué pasaría si’, en otras palabras, eventualidades que podrían suceder y cómo lidiaríamos con ellos en una emergencia”, dijo. “La lista seguía siendo cada vez más larga. Solo tenía miedo de las cosas que no estaban en la lista, las cosas que no habíamos pensado. Hasta el día de hoy, aborto las misiones si las condiciones no son correctas”.