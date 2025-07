Es oficial: los Clippers firman a Bradley Beal

Los Clippers firmaron al guardia Bradley Beal el viernes después de que los últimos dos años de su contrato fueron comprados por los Phoenix Suns a principios de esta semana y aclaró las exenciones.

Beal, de 32 años, es un veterano tres veces All-Star y 13 años de la NBA. Firmó un contrato de dos años por valor de $ 11 millones, con una opción de jugador para 2026-27, según su agente, Mark Bartelstein.

Beal promedió 17 puntos, 3.7 asistencias, 3.3 rebotes y 32.1 minutos mientras comenzaba 38 de 53 juegos para los Suns la temporada pasada. Beal disparó 50% desde el piso, 39% desde el rango de tres puntos y el 80% desde la línea de falta.

Beal se une a una lista veterana de Clippers dirigida por Kawhi Leonard y James Harden. Beal tendrá la oportunidad de superar sus dos temporadas decepcionantes y llenas de lesiones en Phoenix.

“Los jugadores de este calibre son muy raros y son difíciles de conseguir”, dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, en un comunicado. “Ha sido el mejor jugador de su equipo. Puedes ponerlo en tantos lugares diferentes y encontrará formas de anotar: de pick-and-roll, saliendo de las pantallas, atrapar y disparar. Puede crear los suyos o puede jugar fuera de la pelota. Es un gran cortador. También es un gran jugador que va a hacer a todos los demás mejores”.

Primera pérdida de verano para los Clippers

La apuesta de los Clippers por permanecer invictas en el juego de la Liga de Verano de la NBA se descarriló por un comienzo lento el jueves por la noche contra los Denver Nuggets.

Después de anotar solo 11 puntos en el primer cuarto mientras se atrasaron en dos dígitos, los Clippers finalmente perdieron 25 al final del tercer cuarto solo para ver que un rally furioso del cuarto trimestre se queda corto en una pérdida de 81-76.

Jordan Miller tuvo un máximo de 23 puntos con 14 rebotes para los Clippers. Patrick Baldwin Jr. y Cam Christie anotaron 16, mientras que Trentyn Flowers tuvo 12 puntos para LA

Los Clippers (3-1) dispararon solo 36% desde el campo y 23.7% desde el rango de tres puntos. Christie y Flowers dispararon cuatro de 21 combinados de Deep.

A los Nuggets (1-3) no les fue mucho mejor, disparando 38.7% desde el campo y 30% desde el rango de tres puntos.

Daron Holmes III lideró a los Nuggets con 19 puntos y 17 rebotes. Spencer Jones contribuyó con 17 puntos y seis rebotes en la victoria.

Los Clippers jugarán en un juego de consolación contra los Grizzlies de Memphis a las 5 pm del domingo.

Los Lakers caen ante los Celtics

Bronny James anotó 18 puntos en el juego y tuvo cinco asistencias en una derrota de 87-78 ante los Boston Celtics el jueves por la noche en Las Vegas.

Los Lakers (1-3), que lideraron 26-21 después del primer trimestre, cometieron 21 pérdidas de balón que llevaron a 24 puntos para los Celtics, que superaron a LA 19-9 en el segundo trimestre. Boston abrió una ventaja de 15 puntos a mitad del último cuarto.

DJ Steward contribuyó con 14 puntos y cinco asistencias para los Lakers, mientras que Christian Koloko y Cole Swider anotaron 12.

Boston fue liderado por los 17 puntos de Jordan Walsh y seis rebotes. Hugo González anotó 13 para los Celtics.

Los Lakers dispararon 44.3% desde el campo pero solo el 21.4% (seis de 28) desde el rango de tres puntos. Los Nuggets dispararon 38.7% desde el campo y 31.8% desde lo profundo.

Los Lakers completaron el juego de la liga de verano contra los Denver Nuggets en la copa del viernes.

Tiempo de torneo

Seis equipos fueron invictos en cuatro juegos en Las Vegas, con los Toronto Raptors, Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets y Sacramento Kings que avanzan a un torneo de dos días para determinar un campeón.

Los Atlanta Hawks y los Minnesota Timberwolves también fueron invictos, pero no avanzaron al torneo basado en desempate, el primero de los cuales es el diferencial de puntos.

Toronto fue sembrado primero y jugará el No. 4 Sacramento a la 1 pm del sábado en la primera semifinal, mientras que el No. 2 Oklahoma City juega al No. 3 Charlotte a las 4 pm Los ganadores jugarán a las 7 pm del domingo por el título.

Etc.

Es probable que el novato de Nueva Orleans, Derik Queen, se pierda al menos el comienzo del campamento de entrenamiento después de someterse a una cirugía para reparar un ligamento desgarrado en su muñeca izquierda. Se lesionó el martes durante un juego de la liga de verano y el equipo dijo que será evaluado nuevamente en aproximadamente 12 semanas.