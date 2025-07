El fuerte comienzo de Tyler Glasnow se desperdició cuando los cerveceros excluyeron a los Dodgers

Los problemas de Tyler Glasnow han sido los mismos durante años.

Pasar demasiado tiempo atrapado en su propia cabeza, y no suficiente tiempo en el montículo.

Desde que los Dodgers adquirieron el derecho alto, larguirucho y criado en el sur de California, esos dos problemas han afectado la adquisición de $ 136.5 millones de manera que lo han frustrado, el equipo y su base de fanáticos.

Glasnow hizo 22 aperturas el año pasado (una carrera en su carrera plagada de lesiones) antes de que un problema de codo vinculante terminara su temporada antes. Este término, logró solo cinco aperturas antes de que su hombro comenzara a ladrar, aterrizándolo en la lista de lesiones para otro período extendido.

A pesar de todo, Glasnow ha hablado repetidamente sobre la necesidad de ser más “externo” en el montículo, centrado más en la ejecución y el nivel de competencia que los dolores y los dolores en su cuerpo e imperfecciones en su entrega.

Sin embargo, con cada nuevo retroceso, el veterano lanzador quedó luchando por respuestas, constantemente jugando con su mecánica y trabajando con su mentalidad con la esperanza de golpear un equilibrio entre ambos.

Es por eso que, cuando Glasnow se acercó a su último regreso a la acción, trató de simplificar las cosas. De verdad, esta vez.

No más preocupado por el ángulo de la columna y el punto de liberación. No más pensamientos a mitad del juego sobre las muchas partes móviles en su secuencia de lanzamiento.

“Ni siquiera lo sé”, dijo cuando se le preguntó la semana pasada cómo cambió su mecánica durante su ausencia más reciente, el tipo de ignorancia física que en realidad podría ser algo bueno en el caso de los 31 años.

“Solo voy a salir y ser atlético y no tratar de mirarlo. Y si hay algo que necesito arreglar, o algo que los entrenadores ven, entonces me preocuparé por eso. Pero solo voy a salir … [and] entrando en ese ritmo. Volver a una rutina inicial “.

Dos comienzos, esa nueva rutina parece prometedora.

Después de lanzar cinco entradas sólidas de una pelota de una carrera en Milwaukee la semana pasada, Glasnow comenzó la segunda mitad de la temporada con otro paso adelante el viernes, girando una gema de seis entradas y una carrera en los Dodgers ‘ Pérdida de 2-0 a los cerveceros en el Dodger Stadium.

“Me he sentido bien desde la rehabilitación, haciendo cambios y cosas”, dijo Glasnow. “Siéntete sólido ahora mismo. Así que tengo que seguir adelante”.

A medida que los Dodgers (58-40) salieron del All-Star Break, pocos jugadores parecían tan fundamentales para su éxito a largo plazo como Glasnow.

El club cuenta con él y su compañero firmante de agente libre de nueve cifras Blake Snell (quien, como Glasnow, perdió casi toda la primera mitad con una lesión en el hombro, pero podría volver a la acción a finales de mes) para reforzar una rotación que los ha perdido mucho.

Es de esperar que puedan unirse a Yoshinobu Yamamoto, y de alguna manera Shohei Ohtani, a la vanguardia de un equipo de lanzadores que busca una mejora significativa, ya que trata de repetirse como campeones de la Serie Mundial.

De acuerdo, los Dodgers, a quienes les gustaría evitar agregar un lanzador titular en la fecha límite de intercambio, y podrían tener dificultades para encontrar una adición de impacto como Jack Flaherty el verano pasado, incluso si lo intentan, tenía esperanzas similares para Glasnow la temporada pasada.

“Creo que está en un lugar realmente bueno. Está sano, se siente seguro. Y estamos mejores por eso, seguro”. – Dave Roberts, gerente de los Dodgers, en Tyler Glasnow

Incluso cuando cayó por primera vez con su lesión en el codo a mediados de agosto, la expectativa inicial era que volvería bien a tiempo para el impulso de los playoffs.

En cambio, el codo de Glasnow nunca dejó de molestarlo. Cuando intentó aumentar para una sesión de práctica de bateo en vivo a mediados de septiembre, efectivamente tiró de su temporada cuando su brazo aún no se sentía bien.

Desde entonces, Glasnow ha vivido en un mundo de frustración, pasando su invierno tratando de elaborar una entrega más saludable solo para tener más problemas dentro del primer mes de esta temporada.

“Ciertamente, el talento es innegable”, dijo el gerente Dave Roberts la semana pasada, antes del regreso de Glasnow. “Pero creo que para mí, para nosotros, quieres la confiabilidad. Eso es algo que estoy buscando de Tyler de aquí en adelante. Saber lo que vas a obtener cuando tome esa pelota cada quinto o sexto día”.

El viernes, Glasnow produjo una plantilla que vale la pena seguir en una exhibición de cuatro hits, de una caminata y de seis golpes.

El flasheo aumentó la velocidad de la bola rápida para la segunda salida consecutiva, alcanzando rutinariamente 98-99 mph en el arma, llenó la zona de strike temprano, persiguió a los bateadores con su prima de cuatro costas y una creciente dependencia de un hundidor tardío.

“Es como el único lanzamiento con el que puedo llegar tarde, y está en la zona”, dijo Glasnow sobre su plomada, que había lanzado con moderación antes de lastimarse. “No necesariamente tengo que estar perfectamente programado para que tenga mucho movimiento. Creo que si llego tarde, es mi opción”.

Mientras tanto, su bola curva de gran flexión demostró ser un complemento perfecto, con Glasnow tirando de la cuerda para cambios incómodos y contacto suave.

Retiró a los primeros cinco bateadores que enfrentó, y no dejó salir una pelota del cuadro hasta el sencillo de dos outs de Brice Turang en el tercero. Llegó tarde al montículo al comienzo del cuarto, lo que resultó en una pelota automática para el bateador inicial, pero permaneció inmutado, retirando el lado en orden.

Caleb Durbin de Milwaukee llega a un doble de anotación frente al receptor de los Dodgers, Will Smith, en la quinta entrada el viernes. (Mark J. Terrill / Associated Press)

Glasnow se tambaleó en el quinto contra Milwaukee (57-40). De repente luchando por localizar la pelota, caminó por el bateador inicial Isaac Collins en cinco lanzamientos antes de renunciar a un doble RBI a Caleb Durbin en un recuento de 2 y 0, cuando dejó un hundimiento sobre el corazón del plato.

Pero luego se estableció, escapó de la entrada sin más daño y trabajó alrededor de un sencillo de Jackson Chourio en el sexto al ponchar a William Contreras y Christian Yelich.

“No es giro [my brain] Fuera completamente “, dijo Glasnow sobre su nueva mentalidad en el momento.” Pero no es como, cuando me siento mal, recurro más a: “¿Cómo solucionamos esto?” En lugar de como, ‘esto es lo que obtuve hoy. Vamos a buscarlo. Y creo que mucho de eso se debió a los cambios. Estoy en una mejor posición en este momento para salir y ser atlético “.

La salida marcó la primera vez que Glasnow completó seis entradas desde el 13 de abril contra los Cachorros de Chicago, y fue su primer comienzo de este tipo solo una carrera ganada desde junio del año pasado.

“Ha podido quedarse en su ritmo, permanecer en su entrega, solo estar en modo de competencia”, dijo Roberts. “Creo que está en un lugar realmente bueno. Está sano, se siente seguro. Y estamos mejores por eso, seguro”.

Desafortunadamente para Glasnow, fue el segundo mejor lanzador en el bulto el viernes. Frente a él, el derecho de los jóvenes cerveceros, Quinn Priester, dominó a los Dodgers en seis entradas sin goles, registrando los segundos ponches de su carrera al avivar 10. El veterano luchador Kirby Yates no ayudó en alivio de Glasnow, ya sea, renunciando a un jonrón a Durbin en la séptima que envió a los Dodgers a una derrota decepcionante.

“Nos están lanzando bien”, dijo Roberts sobre los Cerveceros, que han ganado cuatro juegos consecutivos contra los Dodgers en las últimas dos semanas, mientras que solo renuncian a cuatro carreras totales. “Nos dimos una oportunidad, pero no pudimos reunir nada juntos esta noche”.

Aún así, para un equipo con una ventaja de división cómoda y las probabilidades más cortas de la Serie Mundial de cualquier club en las mayores, obtener un buen lanzamiento inicial sigue siendo la preocupación más apremiante de los Dodgers.

A finales del año pasado, y durante gran parte de la primera mitad de esta temporada, Glasnow no pudo ayudar. Ahora, finalmente podría estar mostrando destellos que puede.

“[I want to] Simplemente sal y sea atlético “, dijo Glasnow la semana pasada.” Solo sal y compite “.