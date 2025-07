Manny Pacquiao está decidido a vencer a Mario Barrios en la pelea por el título

En su regreso al boxeo después de cuatro años sin pelear, Manny Pacquiao dice que tiene más “pasión y determinación” que nunca.

La estrella filipina de 46 años dice que su régimen de entrenamiento disciplinado lo ayudará a brillar en el ring el sábado y derrotar al campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) Mario Barrios, un luchador 16 años de Pacquiao’s Junior, en el evento principal en el MGM Grand en Las Vegas (5 pm PDT, Prime Video).

El campeón de 30 años, Barrios, es conocido por su contraredado efectivo y está en el mejor momento de su carrera. Pero el oponente más importante para “Pacman” será el tiempo de intemperie al padre. La última vez que Pacquiao estaba en una pelea competitiva fue cuando perdió a fines de 2021 por una decisión unánime a Yordenis Ugas de Cuba, lanzando muchos golpes, pero conectándose en pocos.

“Es mi pasión, y el fuego en mi corazón, en mi mente todavía está allí”, dijo Pacquiao (62-8-2, 39 KOS) en una entrevista con The Times at the Wild Card Gym en Hollywood. “Todavía puedo trabajar duro en el entrenamiento y todavía puedo pelear”.

Manny Pacquiao, Center, y el campeón de peso welter de la CMB Mario Barrios posan en una conferencia de prensa en Los Ángeles el 3 de junio. (Greg Beacham / Associated Press)

Si gana, Pacquiao haría historia en muchas categorías: se convertiría en el segundo campeón más antiguo en la historia del boxeo, después de que Bernard Hopkins se convirtiera en el campeón mundial más antiguo a los 46 años y 126 días al vencer a Jean Pascal en 2011. También sería el campeón más antiguo más antiguo en una división por debajo del peso pesado y el único campeón activo para ser parte de la boxeación de la boxeación de la ficción.

Pacquiao señaló que uno de sus objetivos en su regreso al boxeo es convertirse en el luchador más antiguo del boxeo junto al entrenador Freddie Roach, extendiendo una ilustre carrera en la que ha ganado títulos en ocho divisiones diferentes. El filipino es el único boxeador que conquista y retiene títulos durante cada una de las últimas cuatro décadas.

“Está teniendo muy buenas combinaciones, su poder sigue allí”, dijo Roach, quien conoció a Pacquiao en 2001.

“Mi objetivo es ser el campeón más antiguo y retirarse como campeón”, dijo Pacquiao, quien espera participar en dos o tres peleas más, incluidos algunos combates de exhibición. Antes de esta lucha contra Barrios, Pacquiao realizó dos peleas de exhibición contra el DK de Corea del Sur en 2022 y el kickboxer Rukiya Anpo en 2024.

Pacquiao dijo que a pesar de pasar cuatro años sin luchar competitivamente, mantuvo un estricto régimen de entrenamiento para este concurso.

“A veces mis entrenadores me piden que me detenga”, reconoció Pacquiao. “No quieren que me sobretrene. Quieren que le dé tiempo a mi cuerpo para descansar, dame tiempo para recuperarme”.

Pacquiao recibió muchas críticas por ser un contendiente directo por un título mundial después de un largo descanso y recibir una oportunidad en el Campeonato Mundial sin combates recientes.

“Todo lo que puedo decir es, como, soy diferente a los luchadores para prepararme para una pelea. Cuando me preparo para una pelea como esta, estoy muy 100% disciplinado y trabajo duro”, señaló Pacquiao.

Barrios, conocido como “El Azteca”, no solo es 16 años más joven que Pacquiao, sino que también tiene una ventaja de altura de siete pulgadas. El mexicoamericano ganó su título al derrotar a Ugas por decisión unánime en 2023 después de derribarlo dos veces. Defendió su corona dos veces en 2024 al vencer a Fabian Maidana y recientemente tuvo un empate con Abel Ramos en el mismo proyecto de ley que el Jake Paul-Mike Tyson Showdown en noviembre.

El campeón de peso welter del WBC, Mario Barrios, posa en la escala en un pesado ceremonial el viernes en Las Vegas. (John Locher / Associated Press)

“He estado trabajando con la mentalidad de que me enfrento a una leyenda. Al final del día, es otro hombre que intenta tomar mi título. Respeto lo que ha hecho en el deporte y la persona que es, pero venga a pelear la noche, ese respeto no estará allí”, dijo Barrios en su campamento en Las Vegas. “Cuando me propusieron la pelea, no sabía si tomarlo como falta de respeto o respeto porque él me quería. Pero no importa, soy el campeón por una razón y voy a mostrar por qué tengo el cinturón del CMB”.

También en el proyecto de ley, el hijo mayor de Pacquiao, Emmanuel, de 24 años, hará su debut profesional, a pesar de tener una experiencia de aficionada limitada. Según Pacquiao, la llegada de Emmanuel al boxeo profesional al compartir una noche con él es una “bendición de Dios”.

“Mi consejo para él es trabajar duro, mirar mi entrenamiento, la forma en que me preparo, la forma en que me castigo a mí mismo, la forma en que me concentro en el entrenamiento”, dijo Pacquiao.

La carta de Las Vegas también contará con el Campeón Mundial de Peso Súper Welter de WBC Sebastian “The Plowing Inferno” Fundora enfrentando a Tim Tszyu australiano en una revancha de la pelea de 2024 ganadas por Fundora. El ex campeón mundial Isaac Cruz ahora se enfrentará a Omar Salcido Gamez en una pelea súper ligera de 12 rondas después de que Angel Fierro se retiró del evento el viernes debido a preocupaciones de salud. Además, el ex campeón mundial de dos divisiones Brandon Figueroa luchará contra Joet González en un enfrentamiento de peso pluma de 10 rondas.

Este artículo fue Publicado por primera vez en español Via LA Times en Español.