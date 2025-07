Dave Roberts le da a Mookie Betts un día libre mientras su depresión continúa

Solo se necesitó un juego del All-Star Break para que Dave Roberts supiera que Mookie Betts todavía no estaba bien.

Hace una semana, Roberts tenía la esperanza de que Betts, al salir de su primer juego de estrellas perdido en una década, regresaría del descanso reenfocado y rejuvenecido; Listo para salir de un comienzo de su temporada y redescubrir un columpio que lo ha eludido durante gran parte de la campaña.

En cambio, en el primer partido de la segunda mitad de los Dodgers el viernes por la noche, Betts fue 0 por 4 con dos ponches. Su promedio de bateo bajó a .241 (más de 20 puntos peor de lo que ha publicado en una temporada completa) mientras que sus OP cayeron a .688 (lo peor ha sido todo el año). Y, como ha sido el caso durante la mayor parte del verano, sus signos de frustración estaban muy claros, y el hombre de 32 años miraba perdido en el plato.

Por lo tanto, cuando Roberts estableció la alineación de su equipo para el sábado, el gerente tomó una decisión sorpresa de dejar a Betts fuera de ella, dándole a su campocorto superestrella un día libre no planificado después de llamar a Betts el sábado por la mañana para discutir el estado de su juego.

“Hablando con él, viendo dónde está su cabeza, viendo dónde está mecánicamente, pensé que esta noche era una noche en la que sentí que necesitaba estar deprimido”, dijo Roberts horas después, antes del juego de los Dodgers contra los Cerveceros de Milwaukee.

“Estaba más que dispuesto y quería estar allí. Pero para mí, quería sacarlo de sus manos [so he could] que tengas un día. He hablado de esto antes, solo que los jugadores vean un juego de béisbol. Y entiendo que acabamos de tener cuatro días libres en el descanso. Pero aún aparece en el estadio, y no participando, observando, esa es una mentalidad diferente, psique que estar en casa. Entonces, para que él venga aquí, aparezca, no juegue, sepa que no va a jugar, me siento bien con el trabajo que va a realizar hoy. Además, creo, para la mente será beneficioso ”.

Betts no habló con los periodistas el sábado, pero pasó por su conjunto normal de simulacros previos al martillero en el campocorto, lo que confirma aún más que, de hecho, su ausencia de la alineación no tenía nada que ver con ningún tipo de problema relacionado con la lesión.

Si bien Roberts dijo que su “expectativa” es que Betts volverá a la acción el domingo, dejó la puerta abierta para darle a Betts otro día libre para el final de la serie.

“Va a ser algo diario”, dijo Roberts. “Será mi decisión sobre cómo siento que está mentalmente para enfrentarse al entrante de esa noche”.

No hubo un momento específico del juego del viernes que convenció a Roberts que tal descanso estaba justificado. En cambio, era el hecho de que tan poco había cambiado de donde estaba Betts antes del descanso de las estrellas, cuando llegó a la marca de la mitad de la mitad de una caída de tres por 24 y bateó solo .185 en sus 31 juegos anteriores.

“No está acostumbrado a luchar así”, dijo Roberts sobre Betts, quien también tiene solo 11 jonrones y un porcentaje de slugging de .377. “Hay una parte en la que sientes que estás decepcionando a la gente, decepcionando al equipo. Ese peso que es natural para él está allí. Eso es un poco de anoche, solo viéndolo”.

Betts ha luchado por identificar la causa de su declive, una tan marcada que tiene una marca de 95 en el promedio de ligas por debajo de la liga en la métrica OPS+ que lo abarca todo (efectivamente, lo que significa que ha sido un 5% menos productivo que un bateador promedio de la liga).

En una entrevista antes del juego del viernes, dijo que ha recorrido varias “sensaciones” con su swing con la esperanza de realinearse su mecánica. El entrenador de golpes Robert Van Scoyoc señaló las ineficiencias en la forma en que Betts “carga” sus brazos y manos, lo que él cree que han impactado el camino del bate y la secuencia de swing del toletero.

“No hay exacto [fix]donde puedes hacer esto, esto y esto “, dijo Van Scoyoc,” porque tiene que encontrar algo para él que funcione orgánicamente que lo ponga alineado “.

Con ese fin, la esperanza de Roberts es que el día libre del sábado ayude.

Que llega solo dos días en la segunda mitad señala cuán urgentes se han vuelto las luchas de Betts.

“Él entendió”, dijo Roberts. “Es un tipo que quiere estar allí todos los días. Pero creo que entendió que fue mi decisión y creo que es mejor para él, creo que es mejor para nuestro club de pelota. Estará listo cuando se le pide”.