¿Regresará la NBA a Seattle? Por qué los fanáticos de Sonics deberían preocuparse

Cualquiera que haya estado en el lado equivocado de una ruptura sabe que generalmente hay dos formas de manejarlo.

El primero es obsesionarte: sigue cada movimiento de tu ex y deja que los pensamientos incesantes de una reunión conviertan tu mente en papilla. El segundo? Póngalo fuera de la vista y fuera de la mente y concéntrese en todo lo demás.

Hacer este último no significa que no vuelvas a estar juntos algún día. No significa que tal reconciliación tampoco te abrume de alegría. Pero tienes que llegar a un punto en el que ese segundo crack en la relación sea una ventaja. Los fanáticos de Sonics deberían prestar atención a tal consejo.

Durante 17 años, un número sustancial de Seattleites ha sido dolido por el día en que su franquicia de la NBA difunta regresa. Y los dioses del baloncesto que sostienen la cuerda del gato han sido magistrales con sus burlas. Hubo un intento serio de trasladar a los Sacramento Kings a la Ciudad Esmeralda en 2013, pero los propietarios de la liga votaron la reubicación 22-8. Luego llegaron las Guerras de la Arena en los años siguientes, cuando el primer gerente de fondos de cobertura de la NBA, Chris Hansen, luchó contra el primer empresario de la NHL Tim Leiweke por el sitio para un nuevo (o renovado) lugar, con el Grupo de Visitas de Oak de Leiweke ganando y construyendo una arena climática.

Pero en los últimos años, con el compromiso climático que se muestra a sí mismo como un entorno de última generación y el Kraken vendiendo instantáneamente sus boletos de temporada, la narración que rodea a un regreso de Sonics parece evolucionar de posible a probable a muy inevitable.

¿Todavía te sientes así ahora? Después de todo, las últimas noticias sobre expansión de la liga llenaron todo el golpe de Screech vs. Horshack. Como el periodista deportivo Tim Tim Booth escribió en la reunión de la Junta de Gobernadores en Las Vegas el martes, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que “un par de comités estaban autorizados para comenzar un análisis en profundidad sin una línea de tiempo establecida en cuándo o si la Junta de Gobernadores continuaría”.

Un par de comités?

Durante años, Silver había estado diciendo que la liga dirigiría su atención hacia la expansión después de que el nuevo acuerdo de los derechos de los medios fuera negociado colectivamente. O que agregar equipos se priorizaría después de la venta de varias franquicias. La zanahoria ha estado colgando perpetuamente para los fanáticos de Seattle Hoops, pero después de más de una década y media, nada parece quedarse.

Por un lado, no hay ninguna necesidad apremiante de que los propietarios se expandan y dividan sus ingresos con dos equipos más. Algunos de estos tipos pueden ser caritativos, pero son empresarios antes de que sean altruistas. Los Celtics acaban de vender por más de $ 6 mil millones y los Lakers por $ 10 mil millones. De acuerdo, estos son los dos equipos más icónicos de la liga, pero estas valoraciones hablan con algo más grande: los propietarios son lo más alejado de Broke, entonces, ¿por qué arreglarlo?

En segundo lugar, la nueva prioridad para la NBA parece estar estableciendo una huella en Europa. Los Juegos Olímpicos de París, que presentaban un clásico instantáneo entre los Estados Unidos y Serbia en las semifinales masculinos y un juego de medalla de oro igualmente épico entre los Estados Unidos y Francia, fue una bonanza Roundball. Y desde Nikola Jokic hasta Giannis Antetokounmpo hasta Luka Doncic, el continente está repleto de algunos de los mejores talentos de baloncesto del mundo. Centrarse en la marca allí reemplazará a la expansión.

Tercero, de vuelta a los Celtics y Lakers … maldita sea. $ 6.1 mil millones para Boston? $ 10 mil millones para Los Ángeles? Superficialmente, esto podría hacer que comprar un equipo sea tentador para un posible propietario que busque invertir en un activo cada vez más apreciador. En realidad, estas valoraciones pueden hacer que las tarifas de expansión sean tan costosas que ningún grupo de propiedad interesado puede hacer que esto suceda.

Esté atento a cuánto venden los Blazers de Portland Trail. No estará en la gama de Celtics o Lakers, pero si una organización de mercado pequeño puede net, digamos … ¿$ 5 mil millones? Entonces, $ 5 mil millones (o $ 6 mil millones o $ 7 mil millones) pueden ser el mínimo para una tarifa de expansión. El argumento actual de los propietarios es que esto pagará dos o triples en el futuro. Pero incluso si hay un grupo que puede encontrar ese tipo de masa inicial, no hay garantías que las valoraciones continúen aumentando así. En resumen: sería una inversión extremadamente costosa y extremadamente arriesgada.

Cuando los extraños descubren que soy un periodista deportivo, la pregunta más frecuente que me hacen (junto a “¿puedes hablar con los jugadores?”) Es: “¿Cuándo volverán los Sonics?” Mi respuesta durante la última década ha sido: “No tengo idea”. Eso sigue siendo cierto hoy. No me sorprendería si fuera en los próximos cinco años, ni me sorprendería si hubiera tomado 30.

Sin embargo, creo que la actitud ahora es no preocuparse por eso. Disfrute de un regreso si sucede, disfruta de todo lo demás mientras tanto.