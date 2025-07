Los Huskies de Washington agregan defensivo de tres estrellas a la clase 2026

Parece que el entrenador Jedd Fisch y el entrenador secundario de Washington, John Richardson, han decidido que no existe demasiados espaldas defensivas para la clase de reclutamiento 2026.

Rahsjon Duncan, un atleta de 6 pies 1 y 186 libras de Oakland, California, anunció su compromiso con Washington el domingo. Es el vigésimo jugador en unirse a la clase 2026 de UW y al sexto defensivo. Duncan también es el segundo jugador en comprometerse con Washington en tantos días después de que la receptor abierto Blaise Lavista anunció su promesa a los Huskies el sábado por la mañana.

“Duncan está en la lista cuando se habla de los respaldos defensivos más físicos en el oeste”, Greg Biggins, analista de reclutamiento nacional de 247Sports, escribió en una evaluación el 15 de junio. “Es un rincón puro pero golpea como una seguridad y con su marco y estilo de juego, podríamos verlo fácilmente en la posición. Muestra excelentes instintos de portada y hits como un soporte de carreras”.

Un atleta multideporte que es un velocista destacado y juega dos maneras en McClymonds High en Oakland, Duncan eligió a UW de un grupo final que también incluyó a Arizona, Arizona State y UCLA. Duncan, un prospecto de tres estrellas según las calificaciones compuestas 247Sports, también recibió ofertas de California, Minnesota, el estado de Oregon, Stanford, Utah, Vanderbilt y el estado de Washington, entre otros.

Duncan es el jugador número 82 en California, el esquinero No. 83 y el jugador número 1,010 en el país por las clasificaciones compuestas. Sin embargo, 247Sports es significativamente más alto en Duncan, calificándole como el jugador No. 42 en California y el esquinero No. 36 a nivel nacional. En Washington, Duncan jugará a esquinero o seguridad, una fuente con conocimiento de la situación le dijo al Seattle Times.

“Su versatilidad es definitivamente una fortaleza”, escribió Biggins, “y no solo es capaz de jugar en cualquier lugar de la secundaria, es lo suficientemente hábil en el receptor para jugar en el nivel de Power 4 en ofensiva también. Un atleta explosivo que muestra la rapidez inicial y la velocidad del extremo superior para pasar por un segundo”.

Duncan disfrutó de una gran temporada junior en McClymonds, el alma mater de la ex estrella de Husky Marcus Peters. Duncan hizo 28 tacleadas, defendió cinco pases, forzó dos balones sueltos y agarró tres intercepciones según 247Sports. También hizo 38 atrapadas para 794 yardas.

Su éxito atlético en McClymonds no se limitó a la parrilla. Duncan ganó la Sección de 100 metros de la Federación Interscolástica de California (CIF) de Oakland y una carrera de 200 metros como estudiante de segundo año en 2024, con una carrera de 10.87 segundos en la primera y un tiempo de 22.56 segundos en el segundo. Mejoró como junior, con una carrera de 100 metros de 10.79 segundos y una carrera de 22.09 segundos de 200 metros para retener sus títulos de sección en 2025 y se clasificó para la reunión del campeonato estatal por primera vez.

La decisión de Duncan de unirse a los Huskies continúa el gran énfasis de Washington en las espaldas defensivas en el ciclo de 2026. UW y el entrenador secundario John Richardson ya se habían prometido de Jeron Jones de Mission Viejo High, CJ Lavender de Mater Dei High, Ksani Jiles de IMG Academy y el destacado de Mount Tahoma High Elijah Durr. Jones es una perspectiva compuesta de cuatro estrellas. Lavender, Jiles y Durr son reclutas compuestas de tres estrellas. Si Duncan se queda en la esquina, será el quinto jugador en unirse al grupo de Richardson.

Los Huskies ciertamente necesitan recargar parte de su talento en el esquinero. Seis ex esquineros de la UW: Elijah Jackson, Thaddeus Dixon, Darren Barkins, Caleb Presley, Curley Reed III y Jordan Shaw, ingresaron al portal de transferencia después de la temporada 2024. Richardson puede apoyarse en los experimentados veteranos Tacario Davis y Efesios Prysock en 2025, pero ambos agotarán su elegibilidad después de la temporada junto con el veterano Nickel Dyson McCutcheon.

Detrás de Davis y Prysock, UW solo tiene el estudiante de segundo año Leroy Bryant, el estudiante de primer año de camisa roja Elias Johnson y un trío de verdaderos estudiantes de primer año: Dylan Robinson, D’Aryhian Clemons y Ramonz Adams Jr. Robinson fue un recluta compuesto de cuatro estrellas. Clemons y Adams se inscribieron a tiempo para participar en las prácticas de primavera.

Pero la seguridad también es una opción para Duncan en Washington. Los Huskies y el nuevo entrenador de seguros Taylor Mays actualmente solo tienen un compromiso del Día de Gavin Native Gavin de Las Vegas, una seguridad de 6-3 y 190 libras en Faith Lutheran High, que es un recluta compuesto de cuatro estrellas. La velocidad de Duncan podría ser un buen complemento con el tamaño del día.

El compromiso de Duncan también solidifica los lazos de reclutamiento del Área de la Bahía de Washington.

Los Huskies enfatizaron el norte de California durante el ciclo de recreo de 2025. Firmaron al corredor Julian McMahan de Monte Vista High en el área de Tri-Valley y el corredor de borde Devin Hyde de Menlo-Atherton High en la península. El receptor abierto Chris Lawson y el liniero ofensivo John Mills, quien asistió al arzobispo Riordan High y St. Ignacius College Preparatory, respectivamente, fueron a las escuelas en San Francisco. El receptor abierto Deji Ajose protagonizó al Bishop O’Dowd High en Oakland.

Washington no había conseguido un compromiso de un recluta del Área de la Bahía para el ciclo de 2026 hasta Duncan, pero eso es en parte porque ha sido un ciclo más débil. Solo un recluta clasificado entre los 50 mejores jugadores en California por las clasificaciones compuestas fue del Área de la Bahía. Y UW solo ofreció tres de los siete nativos del Área de la Bahía actualmente clasificados más altos que Duncan por las clasificaciones compuestas.

“Su velocidad definitivamente aparece en el campo de fútbol”, escribió Biggins. “Cuando miras su marco y longitud, junto con sus habilidades físicas y de pelota, Duncan tiene uno de los techos más altos de cualquier perspectiva defensiva de la región”.