George Kirby de los Marineros primero contra los cerveceros al rojo vivo | Computadora portátil

George Kirby sabía que necesitaba lanzar al menos una vez durante su escapada sobre el descanso de las estrellas.

Así que fue a una tienda de artículos deportivos, compró un guante de béisbol de $ 20 para que su novia lo usara y recibió al menos una sesión de lanzamiento de luz durante sus pocos días libres.

El lanzamiento ha sido un poco más intenso en los últimos días y recogerá aún más el lunes por la noche cuando Kirby inicie el primer partido de una serie de tres juegos con Milwaukee.

Kirby lanzó por última vez el 12 de julio en Detroit, pero los M decidieron darle a él y a Logan Gilbert un descanso extra saliendo del descanso y los colocó contra Milwaukee.

“Realmente no sé qué querían hacer fuera del descanso, pero estoy agradecido de sacar cuatro días del descanso”, dijo Kirby.

Los M y los Cerveceros, que ganaron su décimo consecutivo con un barrido de los Dodgers, anunciaron sus rotaciones para la próxima serie el domingo, con Kirby recibiendo la llamada en el primer partido, seguido de un tentador enfrentamiento el martes por la noche con Gilbert enfrentando con el novato Milwaukee Jacob Misorowski.

Luis Castillo, quien comenzó el viernes contra Houston, irá al final de la serie el miércoles antes de que M se embarque en un viaje por carretera de siete juegos a California.

“Más bien como lanzaron en Detroit. Fue George primero y luego Logan en segundo lugar, así que ese fue el flujo natural de eso”, dijo el gerente de M, Dan Wilson.

Al entrar en el descanso, Kirby parecía estar completamente redondeando en forma después de perderse casi dos meses para comenzar la temporada debido al dolor de los hombros. En sus últimos cuatro aperturas, Kirby tuvo una efectividad de 2.31, lanzando al menos seis entradas en tres de las cuatro aperturas y ponchó a 23 mientras caminaba solo cuatro bateadores. Sus números habrían sido aún mejores si no fuera por el jonrón de tres carreras de Riley Greene en la entrada final de trabajo de Kirby en el último inicio antes del descanso en Detroit.

Kirby no quería que el comienzo retrasado de su temporada fuera una razón por la que tomó hasta el mes pasado antes de que comenzara a parecerse un poco más al lanzador que los Marineros esperan.

“Es una especie de cómo va a veces. Realmente no comienzas a hacer clic con tu cuerpo y todo hasta después del primer mes. Te acostumbras a los cinco días y todo eso”, dijo Kirby. “Solo cuantas más repeticiones salgo, mejor me siento, solo me siento más cómodo. Algo de la hora de que comencé a armar algunos juegos”.

Kirby dijo que una de las claves con mejores resultados ha sido un mejor dominio de su bola rápida de dos costuras y su control deslizante. Un mejor comando le ha permitido trabajar más por delante en los recuentos.

“Siento que esos cuatro, realmente han estado en control. No he dado a los bateadores la oportunidad de obtener buenos recuentos, o que me sientan en algo porque lo estoy lanzando mucho”, dijo Kirby. “Estoy tratando de mantenerlos fuera de balance y todo eso. Solo avanza y cuando lo hagas puedes controlar el juego”.

Dispara el torpedo

Sí, ese es un murciélago de torpedos que Randy Arozoena ha estado usando recientemente durante su oleaje en el plato.

Podría haber sido por necesidad más que nada.

Arozoena dijo que jugó con el uso del bate de estilo torpedo al comienzo de la temporada cuando la atención era la más alta en quién los estaba usando y quién los estaba probando. Pero luego entró en su bolsa de bate durante bastante tiempo en parte porque no pudo obtener un golpe.

A través del intérprete Freddy Llanos, Arozoena dijo el domingo que hace un par de semanas volvió al torpedo nuevamente en parte porque había roto varios de sus murciélagos regulares.

“Solo traté de darle otra oportunidad. Me gustó la forma en que pesaba, la base que tiene, y fui con ella”, dijo Arozoena.

Arazoarena no pudo llegar a la base el domingo, yendo 0 para 4 en el final de la serie contra los Astros, pero en los últimos 27 juegos está bateando .318 con un OPS superior a 1.000 y ha llegado de manera segura en 22 de esos 27.