Galaxy obtiene un gol de último minuto para forzar el sorteo con el rival LAFC

Un empate, por definición, no es una victoria ni una pérdida. Pero El Tráfico del sábado podría desafiar eso.

Porque mientras el juego terminó en un empate 3-3, para LAFC, el resultado se puso como una pérdida, mientras que para la galaxia se sintió como una victoria.

“Estos juegos siempre son locos, por lo que nunca te rindes”, dijo el entrenador de Galaxy, Greg Vanney, cuyo equipo igualó el puntaje en el último toque de la noche. “No decepcioné allí al final”.

Bueno, lo hizo si estuvieras animando a LAFC, que dos dos veces abandonó las cables de dos goles, la segunda vez en una cruz de granizo de Mary y un encabezado de la defensora de la defensora Maya Yoshida, quien no había marcado un gol en 15 meses.

Los jugadores de Galaxy y LAFC entran en una pelea en el campo durante el empate 3-3 del sábado en el estadio BMO. (Luke Johnson / Los Angeles Times)

“Nunca debería haber llegado a ese punto. Ser un poco ingenuo en ese momento nos costó dos puntos. Eso es todo”, dijo el entrenador de LaFC Steve Cherundolo.

“A veces tienes que aferrarte y lograr resultados. Y esta noche llegamos 10 segundos demasiado cortos”.

El hecho de que los equipos estuvieran incluso al final del juego, ya que comenzaron a rotar en direcciones opuestas. LAFC había perdido solo un juego de MLS desde el 5 de abril; El Galaxy había ganado solo tres en toda la temporada. LAFC estaba jugando para un puesto de postemporada; La galaxia está tratando de evitar la peor temporada en la historia de la franquicia.

Pero en las rivalidades emocionales de Crosstown como El Tráfico, los registros no tienen sentido.

“Derbies”, dijo LAFC Javairo Dilrosun “Siempre son diferentes”.

La estrella de LAFC, Denis Bouanga, celebra después de anotar en la primera mitad contra la galaxia el sábado. (Luke Johnson / Los Angeles Times)

Especialmente este, que ha desafiado la lógica, la plausibilidad y la razón desde que Zlatan Ibrahimovic salió de la banca del Galaxy para marcar dos goles de maravilla en el primer El Tráfico hace siete años.

El juego del sábado vio casi 97 minutos de fútbol girar en un lapso de 20 segundos temprano en el tiempo de detención que comenzó con el Galaxy’s Mauricio Cuevas Entrada de David Martínez de LaFC. A medida que Martínez y Cuevas intercambiaron palabras, los compañeros de equipo de Martínez corrieron para protestar contra el tackle y estalló un partido de empuje, atrayendo hasta 10 jugadores.

“Para mí, no tenía sentido”, dijo el centrocampista de Galaxy Marco Reus, quien pensó que LAFC debería haber dejado ir la falta y concentrarse en cerrar el juego. “Si quieren pelear, déjalos pelear”.

Cuando se restauró tentativamente el pedido, el árbitro Guido Gonzales parpadeó las tarjetas amarillas en Cuevas y su compañero de equipo Diego Fagundez, pero Eddie Segura de LaFC, quien agarró a Fagundez por el cuello y lo luchó con el suelo, se le dio un rojo recto, dejando a LaFC para terminar el partido de manera abreviada.

“Pensé que era una falta muy sucia sobre David, que los funcionarios no cuidaron adecuadamente. Y es por eso que las emociones hierven”, dijo Cherundolo.

“El oficio de esta noche no hizo un buen trabajo al calmar las emociones. No creo que crear caos sea el trabajo de un árbitro. En mi opinión, no hicieron su trabajo hoy”.

Gabriel Pec de la galaxia, quien anotó los otros dos goles de su equipo, y el portero de LAFC Hugo Lloris, Drew Yellows en los siguientes cinco minutos mientras Gonzales luchaba sin éxito para recuperar el control del partido. Pero fue la tarjeta roja a Segura la que se avecinó, en parte porque el polvo llevó a Gonzales a extender lo que se suponía que era solo cinco minutos de tiempo de detención.

Y la desesperada galaxia no probó a Lloris hasta los últimos segundos de ese tiempo de detención adicional cuando Cuevas dobló una última cruz de larga distancia en el centro del área de penalización. Sin Segura para lidiar, Yoshida pudo dar alrededor del defensor Nkosi Tafari y asentir con la cabeza en el poste lejano.

Pasando solo siete segundos antes del minuto 97 expiró, fue el último puntaje en la historia de El Tráfico.

En el silbato final, Cherundolo marchó por el campo para confrontar a Gonzales, quien fue arrojado con basura por los fanáticos de LAFC mientras se dirigía por el túnel hacia el vestuario. Pero LAFC solo tuvo que culpar después de que dos cables de dos matios soplaban cables.

Los puntajes de Denis Bouanga y Dilrosun le han dado una ventaja de 2-0 después de 31 minutos, pero una llamada de balonmano en la caja en Ryan Hollingshead condujo a un gol de PEC de PEC que le dio la vida de la Galaxia hacia el intermedio.

Cuando una escapada de Bouanga en el minuto 67 terminó con su 13 ° gol de la temporada, empujando a LAFC a una ventaja de múltiples goles, la frustración se hizo evidente en el lado de la galaxia con PEC gritando y saludando a su compañero de equipo Emiro Garces, que parecía renunciar a la jugada.

Pero PEC retiró ese puntaje 12 minutos después, convirtiéndolo en un juego de un gol una vez más y preparando el escenario de los heroicos tardíos de Yoshida.

“Cuando tienes dos goles, tienes que manejar el juego y ganar el juego al final. Y eso es lo que no hicimos”, dijo Dilrosun. “La última patada del juego fue su objetivo. Tenemos que manejarlo mejor”.

No es que LAFC (10-5-6), que cayó al quinto lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste, un punto de un puesto en los playoffs en casa, no tuvo una excusa: el juego fue el quinto del equipo en 21 días.

“Estamos tomando dos días libres”, dijo Cherundolo. “Hemos tenido un horario bastante loco. Puedes ver y sentir la fatiga”.

Para el Galaxy (3-14-7), el resultado los anotó solo un punto en la clasificación, dejándolos eliminados matemáticamente de la carrera del escudo de los seguidores de la MLS con tres meses restantes en la temporada. Incluso si el Galaxy gana el resto de sus juegos, no pueden atrapar a los tres mejores equipos en la clasificación de la MLS. Incluso llegar a los playoffs aparece fuera de discusión para los campeones de la Liga Reina en este momento.

De hecho, el Galaxy necesita ganar seis de sus últimos 10 juegos solo para evitar récords de franquicias coincidentes para obtener la menor cantidad de victorias y la mayoría de las pérdidas. El sábado, sin embargo, valía la pena celebrar un empate como una victoria.

“A mi hija no le gusta LAFC”, dijo Yoshida. “Así que al menos puedo ir a casa con una sonrisa y espero que esté orgullosa de mí”.