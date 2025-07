Donde los Huskies de Washington se sientan en las proyecciones de fútbol Big Ten

El Big Ten dejó de publicar una encuesta de medios de pretemporada hace más de una década después de una votación de los entrenadores en jefe. Los años intermedios no han ofrecido ningún incentivo para reiniciar el proceso. De hecho, las encuestas de pretemporada parecen estar encabezadas por el Dodo, con el Big 12 desechando su versión este verano para evitar darle al comité de selección de playoffs de fútbol universitario cualquier combustible para el escepticismo.

No importa, la línea directa está feliz de llenar el vacío.

Punto clave: no elegimos lazos, pero habrá lazos. Muchos, muchos lazos. Con 18 equipos y solo nueve juegos de conferencia, los puntos muertos son inevitables.

La temporada pasada, hubo tres lazos de dos equipos, un empate de tres equipos y un empate de cuatro equipos. En general, el 72% de los equipos estuvieron involucrados en lazos.

No hay razón para esperar algo diferente esta temporada. Simplemente no encontrará ningún empate en las proyecciones a continuación.

Aquí vamos …

1. Penn State: Recién aparición en las semifinales de playoffs de fútbol americano universitario, y liderados por un mariscal de campo de élite (Drew Allar) y líneas ofensivas y defensivas robustas, los Nittany Lions pasarán 2025 en la tierra sin excusas. Las expectativas son más altas de lo que han sido en cualquier momento del largo mandato del entrenador James Franklin. Cualquier cosa menos que regrese al juego de campeonato de la conferencia y las semifinales de CFP serán una gran decepción.

2. Estado de Ohio: Los campeones nacionales defensores tienen los mejores jugadores ofensivos y defensivos del país en el receptor Jeremiah Smith y la seguridad Caleb Downs. Pero hay preguntas en el quarterback con el novato Julian Sayin, y estamos un poco decepcionados por los nuevos coordinadores, Brian Hartline (ofensiva) y Matt Patricia (defensa). Además, el calendario está resistente del primer juego (Texas) hasta el último (Michigan).

3. Oregon: El margen para el error en Eugene ha disminuido sustancialmente debido a un mariscal de campo, Dante Moore no probado, y reorganizó líneas ofensivas y defensivas. (La lesión en la rodilla sufrida por el receptor de grandes juegos Evan Stewart no ayuda). Los títulos de Pac-12 podrían ganarse con un talento abrumador en las posiciones de habilidades. Big Ten Trofies se deciden en las trincheras, y no estamos convencidos de que los patos tengan lo que se necesita para repetir.

4. Illinois: El Illini ha sido anunciado como la versión 2025 de Indiana, pero la comparación no es completamente precisa. Mientras que los Hoosiers pasaron de nada a algo en un año impresionante, Illinois ganó 10 juegos la temporada pasada. Con un mariscal de campo veterano, Luke Altmyer, que devuelve los titulares en todas partes y un horario favorable (sin Penn State, Oregon o Michigan), están bien posicionados para duplicar ese éxito.

5. USC: El pronóstico de la línea directa para el año 4 de la era de Lincoln Riley es más favorable que otros y, en toda la franqueza, no tenemos evidencia sólida para apoyar las perspectivas. En cambio, este es un enfoque contrario profundamente subjetivo. Hay suficientes dudas sobre el juego de defensa y de carrera tambaleante para llenar el Coliseo, lo que nos hace preguntarnos si los troyanos podrían desatar una sorpresa al alza.

6. Nebraska: Lo que PlayCaller Chip Kelly hizo por Ohio State la temporada pasada, Dana Holgorsen podría hacer para los Cornhuskers y el mariscal de campo de segundo año Dylan Raiola en 2025. (Eran 103º a nivel nacional en anotaciones la temporada pasada). Si no hay mejora, el calor del asiento en Lincoln subirá.

7. Michigan: Pocos mariscales de campo en cualquier lugar ingresarán a la temporada 2025 con tanta presión para desempeñarse como el estudiante de primer año Bryce Underwood, cuya tarea es desalentadora: devuelva los Wolverines a la prominencia nacional a pesar de una defensa reconstruida, el cuerpo de entrenamiento con mucho que probar y un horario que podría ser mucho más difícil de lo que parece. Afortunadamente, tendremos claridad sobre el impacto de Underwood más temprano que tarde, gracias al viaje de la semana 2 a Oklahoma.

8. Iowa: Con tanta atención centrada en personas como Allar, Raiola, Sayin y Underwood, Mark Gronowski de Iowa pasó la temporada baja pasada por alto y infravalorada. La transferencia del estado de Dakota del Sur podría surgir como uno de los mejores del grupo. Suponiendo que los Hawkeyes jueguen su marca de defensa estándar, la eficiencia de alto nivel de Gronowski podría catapultar a Iowa en el nivel superior.

9. Washington: Es fácil imaginar que los Huskies superan las expectativas en la segunda temporada del entrenador Jedd Fisch. Ciertamente tienen al mariscal de campo (Demond Williams Jr.) y los creadores de juegos para superar el medio confundido de los Big Ten, y la mayoría de sus juegos más difíciles (Ohio State, Illinois y Oregon) están en casa. Pero la temporada depende de las líneas de scrimmage, donde UW carecía del tamaño y la profundidad para mantener el ritmo de la mejor temporada de la conferencia la temporada pasada. El resultado más probable? Los Huskies terminan en un empate de cuatro vías para el sexto o séptimo lugar.

10. Estado de Michigan: El horario se alinea bien para un avance con los espartanos que faltan a Ohio State y Oregon y organizan Michigan y Penn State. Y el historial del entrenador Jonathan Smith sugiere que es más probable que una mejora año tras año sea más probable. Pero vemos un techo limitado para los espartanos, tanto esta temporada como en los años futuros. Demasiados programas en Big Ten están mejor construidos para un éxito constante.

11. Indiana: El calendario de no conferencia ridículos de los Hoosiers proporcionará un impulso temprano, pero esperamos que se esfuerce una vez que comience el juego Big Ten. Mucho depende del mariscal de campo Fernando Mendoza, una transferencia de Cal, ajustándose a un mayor nivel de juego del que enfrentó la temporada pasada en el ACC. Además, nadie pasará por alto a Indiana en el año 2 de la era Curt Cignetti. Esa dinámica sola podría costarle a Indiana algunas victorias.

12. Wisconsin: Si Luke Fickell no tiene el asiento más popular de la conferencia, está en la (muy) lista de contendientes (muy). Dos temporadas de calidad inferior harán eso, especialmente después de su llegada anunciada de Cincinnati. Fickell contrató a los juegos ofensivos Jeff Grimes lejos de Kansas, pero ¿Grimes se enfrentará con el nuevo mariscal de campo Billy Edwards Jr., que se une al programa después de un año razonablemente exitoso en Maryland?

13. Minnesota: La División Oeste de los Big Ten podría ser cosa del pasado, pero muchos de los equipos aparecen en el calendario de los Gophers esta temporada. Eso debería darle al entrenador PJ Fleck la oportunidad de maximizar una vez más a su personal, pocos entrenadores en cualquier lugar lo hacen mejor, y calificar en silencio para otro litero de tazón.

14. UCLA: Existen numerosas razones para creer que los Bruins mejorarán en su rendimiento de 2024, con la experiencia del entrenador Deshaun Foster y la llegada del mariscal de campo Nico Iamaleava (de Tennessee) en la cima de la lista. Dicho esto, una fuerte dosis de escepticismo parece justificada cuando se trata de las líneas ofensivas y defensivas. El talento de la trinchera de UCLA enfrentará una de sus pruebas más difíciles en el primer partido, cuando Utah visita el Rose Bowl en lo que debería ser un juego revelador para ambos equipos.

15. Rutgers: En una conferencia cargada de mariscales de campo sin experiencia, Athan Kaliakmanis de los Caballeros Scarletes es un atípico con más de 800 intentos de pase. Esa experiencia debería servir bien a Rutgers. Sospechamos que los Caballeros Escarlatas serán competitivos semanalmente y producirán una molestia o dos. Pero la tabla de profundidad tiene demasiados agujeros para cualquier cosa mejor que un acabado en la mitad inferior de la clasificación.

16. Noroeste: El presunto mariscal de campo titular Preston Stone perdió su trabajo en SMU la temporada pasada, pero, sin embargo, constituye una gran mejora para los Wildcats, que ganó solo dos juegos de conferencia la temporada pasada. Stone no elevará el programa por su cuenta, pero hay suficientes transferencias para sugerir un rayo de esperanza para el entrenador David Braun y Co. El horario parece difícil, pero podría volverse implacable si un puñado de oponentes (por ejemplo, Nebraska y USC) son mejores de lo esperado.

17. Maryland: La situación del asiento caliente mencionada con Rhule de Nebraska y Fickell de Wisconsin se aplica también en College Park. Si los Terps no mejoran materialmente su trayectoria después de una marca de 1-8 en el juego de la conferencia, la situación de Mike Locksley podría volverse tensa. Las opciones de mariscal de campo son la transferencia de UCLA Justyn Martin o el recluta anunciado Malik Washington. De cualquier manera, la subida es empinada.

18. Purdue: Ofrecimos la siguiente predicción hace unos meses y continuamos creyendo: No se sorprenda si Barry Odom, no Bill Belichick de Carolina del Norte o el rico Rodríguez de Virginia Occidental, finalmente demuestra la mejor contratación del ciclo de la temporada baja 2024-25. Odom tiene más de 50 transferencias y podrían hacer avances importantes rápidamente. Si es así, esta colocación será muy errónea. Pero bueno, hemos estado allí y hemos hecho eso.