Cómo los Dodgers están tratando de desentrañar el misterio de la caída de Mookie Betts

El día libre fue imprevisto.

El cambio en la alineación fue aún más sorprendente.

En lo que se ha convertido en una lucha de la temporada de Mookie Betts y entrenadores de los Dodgers para volver a encarrilar a la superestrella caída, este fin de semana trajo los ejemplos más evidentes de experimentación hasta ahora.

Primero, el sábado, el manager Dave Roberts le dio a Betts un día inesperado fuera del día y proporcionar lo que creía que era un reinicio mental necesario después de sentir a Betts, que se perdió el Juego de las Estrellas por primera vez en una década este año, aún estaba fuera a pesar de su descanso de una semana.

Luego, el domingo, Roberts le dio al veterano toletero un desafío inesperado: golpearlo desde los dos hoyos hasta el lugar inicial en el orden de bateo con la esperanza de que desencadenara algo en medio de una temporada de carrera en el plato.

“Mirando cómo van las cosas, donde Mookie está emocionalmente, en cuanto a mecánica, todo en total”, dijo Roberts, “sentí que darle una mirada diferente en la alineación, golpeándolo en la cima, algo a lo que obviamente ha estado acostumbrado a lo largo de su carrera, lo pondrá en una mentalidad de [trying] para subir a la base y solo tratar de tomar buenos turnos al bate “.

“Hay una gran cantidad de búsqueda interna que continúa con la mecánica y cosas así”, agregó Roberts. “Pero personalmente siento que la parte externa de ella, que golpea en la parte superior del orden, tiene una mentalidad para llegar a la base, creo que ayudará a mover esto mejor”.

Todo sirvió como el último capítulo confuso en lo que ha sido una temporada difícil para Betts y su swing, una vez potente, el más nuevo esfuerzo del club para aliviar la frustración que ha sopesado en su mente en medio de una depresión de verano, mientras espera que su mecánica finalmente vuelva a sincronizar.

Mookie Betts se sienta en el refugio en la primera entrada contra los Cerveceros de Milwaukee el domingo. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

“Este es un proceso por el que nunca he pasado”, dijo un abatido Betts, que ingresó el lunes con un promedio de bateo de .240 (clasificación 120 de 158 bateadores de MLB calificados), .684 OPS (132º) y 11 jonrones (empatados en 89º), para ir con las marcas de la media de la liga de la liga de la liga de la liga. Bateadores de MLB), tasa de golpes duros (percentil 20) y velocidad de murciélago (percentil 12).

“No tengo ninguna respuesta”, continuó. “No sé cómo superar esto. No lo sé. Estoy trabajando todos los días. Espero que se vuelva”.

El ejercicio inicial comenzó con los resultados mixtos el domingo. Betts conectó un sencillo en la tercera entrada, un turno al bate antes de que el nuevo hombre No. 2 Shohei Ohtani golpeara un jonrón. Pero, en un fallido rally de la novena entrada que envió a los Dodgers a un barrido de la serie contra los Cerveceros de Milwaukee, terminó un día de un por cinco alineando bruscamente al jardín central, terminando el juego con Ohtani atascado en el círculo en el centro de la cubierta.

Betts continuará conduciendo en el futuro previsible, con Roberts comprometiéndose a mantenerlo en la parte superior de la orden, y Ohtani, el bateador inicial anterior del equipo, en el lugar dos, al menos hasta que Max Muncy regrese de una lesión en la rodilla en algún momento del próximo mes.

“La única forma en que sabremos, lo descubriremos, es una vez que lo hacemos durante un período prolongado de tiempo”, dijo Roberts. “Creo que habrá algunas consecuencias de ese tipo de mentalidad externa de ‘Oye, estoy golpeando en la parte superior del orden. Mi trabajo es subir a la base, preparar la mesa para Shohei y los chicos detrás de él’. Creo que eso conducirá a un mejor rendimiento “.

Hasta que tal cambio realmente se materialice, sin embargo, la búsqueda de respuestas a las luchas de Betts continuará, con los Dodgers continúan tratando de desentrañar el misterio detrás de una caída repentina e inquietante que nadie vio venir.

“Solo tengo que jugar mejor”, dijo Betts. “Tengo que resolverlo”.

De hecho, mientras sus compañeros de equipo superestrellas estaban en las festividades All-Star en Atlanta la semana pasada, Betts pasó el descanso de regreso a casa en Nashville, trabajando en su swing en una instalación de entrenamiento privado.

En un clip que surgió en las redes socialesSe vio a Betts haciendo uno de los muchos ejercicios que lo han ayudado a mantener la excelencia ofensiva en sus 12 temporadas de grandes ligas: tomar hacks con una pelota amarilla presionada cómodamente entre sus codos, tratando de promover el fluido y el movimiento conectado que lo ha eludido este año.

“Con Mookie, mucho tiene que ver con cómo funcionan sus brazos y manos, y que su estructura de brazo se alinea correctamente”, dijo el entrenador de bateo Robert Van Scoyoc. “Establece cómo se encuentra el murciélago y cómo se secuencia su cuerpo”.

Para Betts, un talento de 5 pies y 10 que ha superado durante mucho tiempo las expectativas como uno de los literes más insuficientes del deporte, tal eficiencia mecánica siempre ha sido primordial.

Como señaló a principios de esta temporada, cuando su depresión se enfocó por primera vez a principios de mayo, nunca ha tenido el mismo margen de error que algunos de los bateadores estrella más dotados físicamente del deporte. No puede dobles muscular o golpear jonrones desde el final de su bate. No puede permitirse tener un camino de bate malo o una secuencia de swing desarticulada y ser el mismo bateador que, hace solo dos años, bateó .307 con 39 jonrones.

“Desafortunadamente, no puedo tener mi swing ese día, pero aún me encuentro con algo y [have it] Repasa la cerca o lo que sea “, dijo Betts en ese entonces.” Incluso cuando tengo mi swing, si no lo hago conseguir Es, no será un jonrón. Si no enjuague esa pelota en esa brecha, la atraparán “.

Y esta temporada, para su disgusto, Flushing Line impulsa y arranlar grandes moscas se ha convertido en una rareza frustrante.

Identificar la razón por la cual ha llevado a innumerables teorías potenciales.

A principios de año, Betts creía que creaba malos hábitos de swing mientras se recuperaba de un insecto estomacal de marzo que lo vio perder 20 libras y algunas de su ya decepcionadora velocidad de murciélagos.

Pero mientras intentaba volver a señales mentales y las sensaciones mecánicas que lo habían recalibrado en el pasado, nada parecía hacer clic de la misma manera que alguna vez lo hicieron.

“Las señales y sienten que he usado toda mi vida, en Boston y Los Ángeles, ya no funciona”, dijo este fin de semana. “Así que solo estoy tratando de averiguar quién soy ahora, qué funciona ahora”.

Algo de eso, por supuesto, podría atribuirse a la edad. Betts tendrá 33 años para el final de esta temporada. Se acerca a 1,500 juegos de carrera. Inevitablemente, incluso los jugadores de su calibre eventualmente comienzan a disminuir físicamente.

Roberts, sin embargo, lo enmarcó más a través de la lente de la evolución. Por un lado, dijo de Betts: “Sé que todavía está en su mejor momento. Sé que es tan fuerte como lo ha sido en bastante tiempo”. Sin embargo, el gerente agregó: “Su cuerpo ha cambiado y continuará cambiando”, lo que requiere que Betts encuentre nuevas formas de maximizar el poder que el equipo todavía cree que posee.

“Esa es la naturaleza de golpear”, dijo Van Scoyoc. “Tiene que encontrar algo para él que funcione orgánicamente, que lo ponga alineado nuevamente”.

Esta dinámica es la razón por la cual, tanto para Betts como para los Dodgers, su movimiento a tiempo completo al campocorto esta temporada no ha sido culpable.

Betts ha retirado repetidamente contra esa narrativa, señalando los números de calibre MVP que publicó mientras jugaba el puesto durante la primera mitad del año pasado (antes de que una mano rota le costara dos meses y lo obligó a regresar a la derecha para el campo derecho para los primeros 15 juegos de los Dodgers) y la lágrima de dos semanas con la que comenzó esta temporada (cuando bateó .304 con cuatro carreras en sus primeros 15 juegos).

Mookie Betts y los Dodgers continúan insistiendo en que su caída de la temporada en el plato tiene poco que ver con su movimiento a tiempo completo al campocorto. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Y aunque su nuevo papel defensivo ha llegado con algunos desafíos adicionales, Betts dijo en su Podcast de Report de Bleacher el mes pasado que su carga de trabajo diaria previa al juego ha aumentado mientras juega un campocorto, hasta el punto “probablemente pesa un poco en ti un poco de golpe”, también ha enfatizado la confianza que ha ganado de sus mejoras defensivas; Su juego de campocorto sirve como lo único que ha ido bien en una temporada de miseria ofensiva.

“No puedo ver que salgas y lo pegue en el jardín derecho esta noche y él va a lanzar dos hits o tres hits, o él va a la segunda base y va a ir a un calentador”, se hizo eco de Roberts a principios de este mes, antes de reiterar el domingo que el equipo no ha considerado cambiar la posición de Betts. “Es difícil para mí imaginar. Es una pregunta justa. Pero no veo eso como el caso”.

En cambio, el enfoque se ha mantenido no solo en la mecánica de swing defectuosa de Betts, sino también en los efectos secundarios resultantes que ha tenido en su enfoque en el plato.

Una estadística que saltó a Roberts recientemente: en las últimas 99 apariciones en el plato de Betts, ha caminado solo una vez, un número sorprendentemente bajo para un bateador con una tasa de caminata de casi el 11% durante su carrera.

Para Roberts, es una señal de que Betts, en su búsqueda continua para sincronizar su swing, no puede cumplir la tarea aún más fundamental de trabajar buenos recuentos y esperar errores.

“Si estás ‘entre’ en spin versus velocidad, y [getting in bad] Cuenta, no eres tan condenado [with your swing]”, Dijo Roberts, vinculando todos los problemas de Betts a un ciclo de autocumplido que solo ha perpetuado aún más su falta de resultados.” Entonces mis ojos me dicen que ha estado “en el medio” mucho “.

Es por eso que, en las últimas semanas, Roberts había comenzado a reflexionar a la idea de trasladar a Betts al lugar inicial.

Después de todo, el gerente planteó la hipótesis, si Betts no puede encontrar su swing al moler en la jaula de bateo y analizar su mecánica, como lo hizo durante el día libre del sábado, entonces tal vez reformular su mentalidad en los juegos puede ayudarlo a llegar allí.

“Habla de cuánta fe tengo en él como jugador de pelota”, dijo Roberts. “A, donde está peleando, no lo mueve hacia abajo, pero irónicamente lo mueve más alto en el orden.” Creo que ese tipo de apoyo, y la forma diferente en que verá la alineación como se presenta cada día, conducirá a una mentalidad diferente y creo que será una buena cosa para todos nosotros “.

Por ahora, los Dodgers solo pueden esperar.

Con Muncy todavía fuera, Freddie Freeman con su propia caída reciente compuesta por una pelota que lo golpeó en la muñeca izquierda el domingo, y los Dodgers se quedaron en una espiral actual de 2-10 que ha visto la disminución de la división una vez cómoda disminución de la fecha límite de intercambio, necesitan los viejos Betts más que nunca en este momento.

Hasta ahora, la búsqueda de respuestas no ha cumplido sin fin.

“Es difícil”, dijo Betts, “pero tengo que resolverlo en algún momento”.