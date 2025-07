Cinco comida para llevar de la primera mitad de la temporada de Storm y lo que se avecina

Sentado entre la multitud de venta en Gainbridge Fieldhouse, la entrenadora de tormenta Noelle Quinn se alegró de ver a Nneka Ogwumike, Skylar Diggins y Gabby Williams representan a Seattle en el Juego de Estrellas de la WNBA.

“Es un momento orgulloso para mí”, dijo Quinn. “Estoy orgulloso de ser parte de su viaje y ayudarlos a continuar creciendo. Siéntate allí en las gradas como fanáticos, es una sensación diferente al entrenarlos. Mi corazón era súper cálido y lleno porque merecen ese momento y cada uno de ellos tuvo un impacto en ese juego”.

No pasó mucho tiempo para que los sentimientos cálidos y confusos disminuyeran, y Quinn comenzó a contemplar cómo puede conseguir que las estrellas de Seattle replicaran sus sensacionales actuaciones el sábado por la noche en Indianápolis cuando regresan a casa.

“Cada uno de ellos tuvo momentos especiales”, dijo, sonriendo. “Pero todos también se dijeron en sí mismos”.

Diggins, quien ha contado un máximo de seis rebotes durante su mandato de tormenta de dos años, registró el primer triple-doble (11 puntos, 11 rebotes y 15 asistencias récord) en la historia del juego de estrellas.

Williams, un tirador de tres puntos de 27.9% de carrera, drenó cuatro tiros de largo alcance detrás del arco, incluyendo un par de bombas de cuatro puntos de 33 y 32 pies, respectivamente, en camino a terminar con 16 puntos en su primera aparición en el Juego de Estrellas.

Mientras tanto, Ogwumike fue notablemente eficiente como de costumbre y convirtió 7 de 8 tiros por 16 puntos para pasar al segundo lugar en la lista de puntuación de carrera del Juego de Estrellas.

“Lo más importante era que estaban relajados”, dijo Quinn. “Era un ambiente sin presión, y no podemos duplicar eso en un juego, pero hay algo que decir sobre lo que mostraron dentro de un juego que les importaba … solo relajándolos y dejando que el juego llegue a ellos, y poniendo su impacto en eso debido a dónde estaba su mentalidad.

“Parte de eso es divertirse y disfrutarlo … No queremos olvidar esa parte. Sí, queremos ganar y tener éxito, pero al final del día, tenemos que jugar con algo de alegría, y tal vez podamos obtener otro triple doble”.

Antes del currículum de tormenta con el enfrentamiento de las 7 pm del martes contra los Dallas Wings en Climate Pledge Arena, aquí hay cinco conclusiones de la primera mitad de la temporada y una mirada a lo que se avecina.

¿La verdadera tormenta se pondrá de pie?

Si los playoffs comenzaran hoy, la tormenta (14-9) sería la sembrada número 4 y el anfitrión de Atlanta Dream en una serie de los mejores de tres en la primera ronda.

Históricamente hablando, ese es un lugar envidiable teniendo en cuenta que la semilla más alta ha avanzado a la segunda ronda cada año desde 2016.

Sin embargo, la tormenta ha sido difícil de descifrar este año.

Son 5-2 contra los tres mejores equipos de la liga: Minnesota, Nueva York y Phoenix, pero son 3-6 contra equipos ocupados por el quinto a noveno (Atlanta, Indiana, Las Vegas, Washington y Golden State).

“Necesitamos ser más consistentes”, dijo Ogwumike. “Ese es solo el nombre del juego. Sea constantemente quién sabemos que podemos ser”.

¿Durará la caída del tiro de tres puntos?

Durante los primeros 19 juegos, la tormenta fue el mejor equipo de tiro de tres puntos en la WNBA mientras alcanzaba el 35.7% de sus tiros de largo alcance.

Esa fue una reversión dramática de un equipo que disparó a una franquicia de 28.8% en 2024.

Sin embargo, desde entonces Seattle ha disparado el 27.2% (31 de 114) en triples en los últimos cinco juegos y ha caído al quinto lugar en la liga mientras disparaba un 34% durante la temporada.

¿Se está recuperando Magbegor?

A pesar de su último juego, el centro de sexto año Ezi Magbegor había estado en una rotura ofensiva después de un comienzo lento en el que promedió solo 6.9 puntos en un 47% de disparos en los primeros 18 juegos.

Durante un tramo reciente de cuatro juegos, el 2023 WNBA All-Star promedió 15 puntos, 5.5 rebotes, 2.0 asistencias, 1.3 robos y 1.8 bloqueos mientras disparaba 59.5% desde el campo.

Aún así, queda por ver si el Magbegor de 6 pies 4 y 180 libras puede sostenerse en el poste contra jugadores más grandes.

La tormenta luchó por contener el centro de fiebre Aliyah Boston (31 puntos de su carrera) y el centro solar Tina Charles (29 puntos y 11 rebotes) en un par de pérdidas.

Seattle, que está empatado para el final en rebotes y 11th En el rebote de los oponentes, necesita más rebotes de Magbegor, que promedia 6.4 juntas, la más baja desde 2022.

¿Puede Quinn arreglar el banco?

Teniendo en cuenta que tres de los jugadores más antiguos de la WNBA (Ogwumike, 35; Diggins, 34; y Erica Wheeler, 34) están en la alineación inicial, la tormenta sería prudente para reducir sus minutos, si es posible, durante la temporada más larga en la historia de la liga.

Es cierto que la tormenta se fatigó al ingresar al All-Star Break y mantener a Ogwumike y Diggins frescos para la postemporada es primordial después de la salida de primera ronda del año pasado, un barrido 2-0 versus Las Vegas, cuando promediaron 14.5 puntos y dispararon por debajo del 33% desde el campo.

Agregar al guardia de respaldo Tiffany Mitchell debería ayudar y en tres juegos, le ha dado al banco un impulso muy necesario.

Aún así, la tormenta necesitará 1-2 más reservas para proporcionar algo cercano a contribuciones consistentes, particularmente el centro de novatos Dominique Malonga.

A medida que se acercan los playoffs, será interesante ver cómo Quinn equilibra su desarrollo mientras afina a un equipo cargado de veteranos con aspiraciones de campeonato.

Si no ahora, ¿cuándo?

La tormenta no juega un equipo que actualmente tiene un récord ganador en sus próximas cinco salidas: Dallas (6-17), Chicago (7-15), Washington (11-11), Connecticut (3-19) y Los Ángeles (8-14).

Seattle no puede asegurar un puesto en los playoffs de la cancha local durante este tramo, pero podría ganar terreno en Nueva York (15-6) y Phoenix (15-7) que se enfrentan el viernes.

Ogwumike se divirtió dentro y fuera de la cancha en Indianápolis, pero para evitar la oxidación, trató sus cuatro días en el Juego de las Estrellas como un viaje de negocios.

“Sky y yo trabajamos [Friday]fuimos a disparar [Saturday] e hizo toda nuestra activación “, dijo.[Sunday] es un día libre. Practicamos el lunes, luego jugamos a Dallas el martes. Sí, es All-Star, pero tratamos de nunca dejar nuestra rutina “.

Williams agregó: “Va a ser un cambio muy rápido. Obviamente necesitamos centrarnos en nuestra recuperación en este momento, especialmente en las personas aquí [at the All-Star Game]. Espero que todos los que están en descanso regresen con un nuevo enfoque. … aún no hemos alcanzado su punto máximo y no queríamos hacerlo. Solo espero que nos quedemos en esta trayectoria de mejorar “.