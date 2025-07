Los Dodgers pusieron a Tanner Scott en IL, pero la esperanza de regresar esta temporada

Los Dodgers todavía quieren y necesitan adquirir un relevista en los próximos nueve días.

Pero, en algún momento después del plazo comercial del 31 de julio, tienen la esperanza de agregar Tanner Scott De vuelta en la mezcla de bullpen también.

En lo que podría ser la última bala que los Dodgers han esquivado en el frente de la lesión recientemente, Scott fue puesto en la lista de lesionados el martes con lo que inicialmente se describió como “inflamación del codo”, preservando la esperanza de que su temporada no haya terminado después de salir del juego del lunes con una “sensación de aguijón” en su antebrazo.

Hasta el martes por la tarde, el gerente Dave Roberts y el gerente general Brandon Gomes dijeron que el club estaba esperando a su personal médico para revisar completamente los resultados de un examen de resonancia magnética que Scott tenía más temprano en el día.

Pero ambos notaron que Scott, quien cumplió 31 años el martes, informó una mejora en el codo en comparación con cómo se sintió el lunes, cuando salió del montículo flexionando su brazo de lanzamiento después de aumentar un control deslizante en la tierra durante la novena entrada de la victoria de la serie de los Dodgers sobre la victoria de los Minnesota Twins.

“Tanner entró bastante bien”, dijo Gomes, “así que esperaremos a ver el informe completo y iremos desde allí”.

“Todavía tengo la esperanza de volver a Tanner en algún momento”, agregó Roberts.

Scott se ha decepcionado en la primera temporada de su contrato de cuatro años y $ 72 millones con el equipo, registrando una efectividad de 4.14 en 47 salidas con solo 19 salvamentos en 26 oportunidades.

However, losing him for the season would have been a significant blow to a Dodgers team that has already seen key reliever Evan Phillips undergo Tommy John surgery, and navigated around long-term injuries to Blake Treinen (who is nearing the completion of a rehab assignment), Michael Kopech (who is hopeful of returning from the 60-day IL when eligible in late August) and Brusdar Graterol (who is still expected back from an Cirugía de hombro fuera de temporada que lo ha dejado de lado todo el año).

“No está lanzando el béisbol tan bien como lanzará el béisbol”, dijo Roberts, manteniendo la esperanza no solo que Scott regrese, sino que también mejoró la forma mejorada este año. “Pero solo para tener a alguien que esté allí, que tome el béisbol, ha sido enorme”.

Por supuesto, los problemas de Scott (junto con peleas similares del fichaje de la temporada baja Kirby Yates) han destacado la necesidad de que los Dodgers apunten a otro relevista de alta apalancamiento en la fecha límite de este año y refuerzan a un bullpen que ocupa el puesto 24 en la época y un primer lugar de lejos en entradas lanzadas.

Antes de la lesión de Scott el lunes, el presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman, dijo: “Cada vez que hay un jugador que mueve la aguja, nos involucraremos”, cuando se le preguntó cuán agresivo será el equipo al abordar su necesidad de bullpen.

Con ese fin, no debería haber escasez de opciones atractivas, con hasta nueve principales relevistas que se espera que estén disponibles hasta cierto punto, desde los Flamethrower de los Minnesota Jhoan Durán, hasta Multi-Time All-Stars, como Emmanuel Clase de los Guardianes de Cleveland y David Bednar de los Pithe Timan de Pittsburgh, hasta los veteranos de los Cerradores de Tampa Bay, como los Cerrares de Tampa de Balsuras, a los veteranos de Baybays, como los veteranos, como los Tampa Bay Rays, y los Pethe Timanks, y los veteranos, como los Cerradores Tampa Bay, como los Cerradores de Tampa Félix Bautista de Orioles, y tal vez incluso la joven estrella de atletismo Mason Miller.

Sin embargo, fuera del derecho de los Cardenales de San Luis, Ryan Helsley, casi todos los objetivos de ayuda más grandes de este año están bajo el control del equipo más allá de esta temporada.

Eso significa que los costos de adquisición serán altos, al menos a los ojos de la oficina principal de los Dodgers, que durante mucho tiempo ha cautivado de gastar en exceso en los relevistas en la fecha límite.

“Los precios siempre están locos en la fecha límite”, dijo Gomes. “Es por eso que hicimos todo lo que pudimos esta temporada baja para no tener que estar en condiciones de comprar”.

Los Dodgers tienen una profundidad interna que les gusta.

Esta semana, el equipo llamó a Edgardo Henríquez, un derecho de lanzamiento duro que perdió el comienzo del año con un pie roto, y Alexis Díaz, el ex estrella más cercano para los Rojos de Cincinnati.

Friedman también sugirió que, con Blake Snell y Roki Sasaki trabajando hacia los retornos de la lesión, podría haber un excedente de lanzadores titulares que finalmente se trasladen al bullpen a finales de este año.

“Sentimos que vamos a llegar a un lugar donde no tendremos suficientes puestos de lanzador inicial para nuestro lanzamiento inicial”, dijo Friedman. “Así que podría haber algún derrame de eso en el bullpen”.

Sin embargo, agregar otro brazo de alta apalancamiento al final del grupo sigue siendo una prioridad.

Si Scott se hubiera perdido durante el año, esa carga solo habría crecido.

“Una vez que obtenemos al Dr. [Neal] La versión de Elattrache, obviamente, tendremos más claridad “, dijo Roberts, quien planea acercarse a la ausencia de Scott.” Pero en este momento, él hablando con el personal de capacitación, nos sentimos bien “.