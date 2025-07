Bullpen se hunde desplegando a los Dodgers nuevamente en derrota ante los gemelos

Se perdieron alto, ancho y, en una de las jugadas más confusas que verás en un diamante de las Grandes Ligas, incluso en un lanzamiento relativamente rutinario a la primera base.

Los Dodgers saben que este no es el bullpen que esperaban tener en este momento. Han sido resignados a jugar el juego largo, tratando de resistir lesiones clave y ausencias extendidas con una puerta giratoria de llamadas de ligas menores.

Pero en una pérdida de 10-7 Para los gemelos de Minnesota el martes por la noche, incluso no podrían haber previsto el lanzamiento sorprendentemente descuidado que los condenó tarde.

En la sexta y séptima entrada en el Dodger Stadium, los Mellizos anotaron seis carreras sin apenas necesitaban balancearse. En las dos entradas, Minnesota logró solo dos hits. Pero en una noche que un alivio de los Dodger después de la próxima luchó para encontrar la zona de strike, un desfile de caminatas (más un error defensivo evidente) los mantuvo en rodajas las bases, convirtiendo lo que había sido un puntaje de empate en una de las derrotas más sombrías de la temporada de los Dodgers.

“Esta noche, simplemente no fue bonito”, dijo el manager Dave Roberts sobre la undécima derrota de los Dodgers en sus últimos 14 juegos. “Cuando estás caminando y la defensa es irregular y cosas así, no fue buena”.

La pesadilla comenzó con Ben Casparius, quien reemplazó a Yoshinobu Yamamoto después de un laborioso comienzo de cinco entradas y tres carreras (uno ganado).

De inmediato, el comando de Casparius miró. Caminó un bateador en cinco lanzamientos, luego otro después de un doble de Ty Francia para cargar las bases. A continuación, llegó Royce Lewis, quien tomó un cortador de primer lanzamiento antes de ver cada uno de los siguientes tres lanzamientos de Casparius Sail muy por encima de la zona. Fue una caminata de cuatro lanzamientos que forzó en una carrera de ventaja. Y cuando Lewis trotó primero, Casparius agarró su pierna derecha y pidió un entrenador, saliendo del juego con lo que dijo que era un calambre de pantorrilla.

“Los últimos dos lanzamientos de calentamientos, sentí que mi pie daba un poco, como un sentimiento de caballo de Charley, apretado”, dijo Casparius, quien obtendrá una resonancia magnética el miércoles para descartar algo más serio. “Esperante [it was just] calambres insoportables, pero vamos a ver “.

Alexis Díaz, la ex estrella de los Rojos Cincinnati que estaba haciendo su primera aparición para los Dodgers desde que fue adquirido en un intercambio de ligas menores a principios de esta temporada, no pudo escapar del atasco que heredó ileso. Harrison Bader condujo una carrera en un toque de balanceo en la tercera línea de base. Christian Vázquez agregó otro con un sencillo RBI a la izquierda.

Y aunque los Dodgers respondieron con dos carreras en la mitad inferior de la entrada, recortando el déficit a 6-5 en un sencillo de dos carreras de Hyeseong Kim, el equipo de lanzadores se aseguró de que el impulso no durara.

En el séptimo y duro derecho, Will Klein se hizo cargo, pero sucumbió al mismo destino que Casparius. Después de poner a Willi Castro, caminó cada uno de sus siguientes tres bateadores en lanzamientos que se alejaron progresivamente del plato.

La indignidad final pertenecía a Edgardo Henríquez, quien marcó su regreso a las mayores con un poco de práctica cómica de la práctica de campo de lanzadores.

Después de comenzar a Lewis, su primer bateador, con un cortador salvaje que envió al receptor Will Smith extendiéndose detrás del plato, Henríquez ejecutó uno mejor en la esquina exterior para inducir un swing de excusa.

El único problema: la pelota volvió a gotear hacia Henríquez frente al montículo, donde primero lo balanceó, luego tomó una decisión desaconsejada de tratar de compensar con un cohete de un lanzamiento a la primera base.

Falló, horrorosamente, pasó por Freddie Freeman y rodó hasta el muro en el jardín derecho, mientras que los tres corredores de base llegaron a anotar.

La mayoría de la multitud gimió. Otros, seguramente, no pudieron evitar reírse en silencio en la lamentable miseria.

En lo que se perfila como una de las peores actuaciones de un solo mes de los Dodgers en años (ahora tienen 6-11 en julio, y han caído cuatro de cinco desde el receso del Juego de Estrellas), este fue un nuevo Nadir.

“Será mejor que sea el fondo del rock, en cuanto a cómo hemos estado lanzando, cómo hemos estado jugando a la defensa”, dijo Roberts. “En cuanto a la calidad del béisbol, ha sido un reloj difícil. Realmente lo ha hecho”.

De hecho, los Dodgers (59-43) decepcionado de innumerables otras maneras el martes.

Hubo el rally de tres carreras que regalaron a los Mellizos (49-52) en la segunda entrada, cuando Miguel Rojas extravió un terreno en la tercera base y Yamamoto colgó un divisor de dos golpes que Vázquez cedió para un doble de dos carreras.

Hubo oportunidades desperdiciadas de lo que sigue siendo una ofensiva fuera de sincronización, que obtuvo un jonrón temprano de tres carreras de Andy Pages y un jonrón de dos carreras de Shohei Ohtani (su cuarto juego consecutivo en profundidad), pero también alcanzó tres jugadas dobles que matan el rally.

Aún así, nada se destacó más que el lamentable lanzamiento de relevo, donde una unidad actualmente sin media docena de piezas importantes (incluidas, más recientemente, Tanner Scott, quien se puso en la lista lesionada previamente con lo que los Dodgers estaban agradecidos de saber que no era una lesión en el codo que termina la temporada) se desvaneció tratando de apoyarse en reemplazos poco confiables.

“Tienen que lanzar huelgas. Tienen que guardar a los muchachos. Tienen que ser eficientes”, dijo Roberts sobre el actual Cuerpo de Ayuda, que espera desesperadamente el regreso de veteranos y refuerzos heridos en la fecha límite de comercio.

“Algunos de estos tipos, no pueden protegerlos. Van a estar apalancando debido a lo que tenemos en la pluma. Así que es solo donde estamos. Lo miro a medida que estos tipos obtienen oportunidades de oro. Es lo que hacen de él”.