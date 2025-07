Puka Nacua sabe que un gran 2025 para Rams podría significar un gran día de pago

Puka Nacua vio los números.

Entonces, sin duda, el gerente general de Rams, Les Snead, y el vicepresidente Tony Pastoors, el ejecutivo senior del equipo a cargo de negociar contratos.

Cuando Garrett Wilson De los Jets de Nueva York, este mes firmó una extensión de cuatro años que incluye $ 90 millones en garantías, se convirtió en la última estrella de jóvenes receptores de la NFL en sacar provecho antes de jugar su contrato de novato.

Nacua está en el tercer año de su trato de novato con los Rams. Será elegible para una extensión en la temporada baja.

“Trato de hacer todo lo posible para estar completamente presente donde están mis pies”, dijo Nacua esta semana después de la primera práctica de los Rams, señalando que jugó en un juego de estrellas de la escuela secundaria con Wilson. “Es emocionante ver a los muchachos, para empujar el sobre para el juego de receptor abierto”.

Nacua, una selección de draft de quinta ronda en 2023, ganará poco más de $ 1 millón esta temporada, según Overthecap.com.

Para los Rams, se ubica como una de las mejores gangas de la NFL.

Nacua, de 24 años, se convirtió en una estrella de su primera temporada, estableciendo varios novatos de la NFL recibiendo récords y haciendo el Pro Bowl. La temporada pasada, a pesar de quedarse fuera de cinco juegos debido a una lesión en la rodilla que sufrió durante un entrenamiento de pretemporada contra los Chargers y luego agravado en el primer partido contra los Detroit Lions, atrapó 79 pases para 990 yardas y tres touchdowns.

Los receptores abiertos Puka Nacua, a la derecha y Devante Adams trabajan en el campamento de entrenamiento de la Universidad Loyola Marymount el miércoles. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Con Nacua ascendiendo al receptor No. 1, los Rams se trasladaron del veterano Cooper Kupp y firmaron el tres veces All-Pro Davante Adams.

El mariscal de campo Matthew Stafford será marginado al menos la primera semana de campamento de entrenamiento debido al dolor de espalda. Pero el miércoles, mientras trabajaba con el veterano respaldo Jimmy Garoppolo, Nacua y Adams mostraron destellos de la emoción que se espera que generen para un equipo que será considerado como un contendiente legítimo del Super Bowl.

Durante su breve tiempo como compañeros de equipo, Nacua dijo que ha aprendido sobre el control corporal, la elusividad, la conciencia en el campo y cómo maximizar el apalancamiento de la ruta de Adams.

“Lo explica muy bien en la sala de reuniones”, dijo Nacua, “así que hace que sea divertido mirar cinta y ser como, ‘OK, ¿cómo puedo agregar algunas de estas cosas a mi caja de herramientas?'”

La “ilusión de velocidad y rapidez lateral de Adams se destaca, dijo Nacua.

“No diría que hay muchas personas que pueden replicar algunas de las cosas que puede hacer”, dijo Nacua, “pero tratando de entender el movimiento para que pueda agregarlo a mi juego”.

Los receptores de Rams Puka Nacua, se fueron, y Davante Adams se preparan para un simulacro durante el campamento de entrenamiento el miércoles. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Nacua y Adams son las estrellas de un cuerpo de Rams que también recibe el cuerpo que también incluye a Speedy Tutu Atwell, quien está jugando con un contrato de $ 10 millones de un año y el profesional de segundo año Jordan Whittington.

Mientras Nacua navega por su tercer campo de entrenamiento, dijo que se centraría en mejorar su “preparación previa a la práctica” a medida que los Rams se preparan para su primer partido del 7 de septiembre contra los Texans de Houston.

“Siento que podría despertarme de la cama y prepararme para rodar y no tener calentamientos”, dijo Nacua sobre sus dos primeros campamentos. “Tal vez no corrí tan rápido como Tutu cuando me desperté de la cama, pero siento que podría salir y estar listo para ir. Así que … Preparación previa a la práctica, así que cuando golpeé el campo, sé que puedo comenzar a rodar tan pronto como salimos aquí”.

Los Rams están actualmente en negociaciones con el corredor Kyren Williams sobre una posible extensión. Pero ese acuerdo, si se hace, no se comparará con los que se avecinan en 2026 y más allá.

Si Nacua permanece libre de lesiones y mantiene o aumenta su producción, podría tener un potencial megadeal en la mano antes del campo de entrenamiento de 2026.

El liniero defensivo Kobie Turner también será elegible para una extensión. Edge Rusher Jared Verse es otra estrella joven en camino para un posible día de pago masivo después de la temporada 2026.

Nacua no está mirando demasiado lejos mientras prepara su mente y cuerpo para la próxima temporada.

“Esto probablemente será lo mejor que siento por el resto del año”, bromeó. “Disfruto estos momentos porque no durarán demasiado, pero me siento fantástico en este momento.

“Listo para rodar”.

El liniero ofensivo de los Rams, Kevin Dotson, muestra su dedicación al equipo en el campamento de entrenamiento el miércoles. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Etc.

Stafford no estaba en el campo el miércoles. El veterano de 16 años estaba trabajando con entrenadores en otras áreas, dijo el entrenador Sean McVay. No se espera que Stafford practique hasta la próxima semana. “Creo que eso es lo mejor en términos de poder fortalecer, ser tan fuerte, resistente y sentirse tan bien como puede ir”, dijo McVay sobre Stafford trabajando lejos de las actividades en el campo, “tan bien como puede ser por el tiempo que lo llevamos de regreso aquí el lunes”. … El ex centro de Rams, Brian Allen, asiste al campamento y ayuda con la línea ofensiva. … Los Rams están programados para realizar una práctica conjunta con los Dallas Cowboys el 5 de agosto en Oxnard.