Lincoln Riley de USC se siente ‘renovado’ a medida que se monta a presión para ganar

Mientras que el resto del mundo del fútbol universitario pasó el verano azotado en un frenesí, arrastrado por el espectro del intercambio de ingresos o la intervención del Congreso o uno de los muchos otros cambios que alteran el paisaje sobre el deporte, Lincoln Riley pudo alejarse y respirar.

En cuatro años como entrenador de la USC, Riley no ha tenido muchas oportunidades para en realidad desenchufar. Hubo el sprint antes de su primera temporada, y el pesado portal se adelantó a su segundo. El tercero llegó con una nueva conferencia, nueva defensa, nuevas expectativas, nueva presión.

El cuarto, en comparación, está comenzando con una nota más relajada de la que Riley está acostumbrada. No hubo llamadas telefónicas que tomaban medio día de sus vacaciones familiares. Su pesca con mosca quedó en su mayoría sinotras. Incluso jugó golf en Pebble Beach en mayo.

“Diría que me siento tan renovado y recargado como lo he estado en mucho tiempo”, dijo Riley el jueves durante los Big Ten Media Days.

No importa que la presión para que Riley gane en la USC tal vez nunca haya sido tan alta, saliendo de una campaña de 7-6 en la que los troyanos necesitaban una victoria de regreso para raspar más de .500. Podría decirse que el camino hacia la ganancia nunca ha sido tan incierto, con el advenimiento de la participación de los ingresos por completo que se construyen las listas de campeonato.

A pesar de ese telón de fondo, el verano pasado todavía se sintió menos desalentador con Riley que el resto. Él dice que no sintió el caos de temporada baja que algunos de los colegas han descrito a raíz del asentamiento de la casa. Algunos de eso agregó calma, él le da créditos a Chad Bowden, el nuevo gerente general de la USC, y su oficina principal seleccionada, que han llevado los asuntos de personal en gran medida del plato de Riley. Inmediatamente reclamar a la clase de reclutamiento número 1 de la nación para 2026 tampoco ha dolido en la construcción de esa confianza.

Pero es más que eso, según Riley.

“Hay menos soluciones grandes en este momento, ¿sabes?” dijo. “Es como si hubieras construido la casa, y ahora se trata de los acabados. No estás tratando de poner una pared ni nada de eso”.

Si USC está realmente tan cerca de ser un producto terminado está en debate. El total de la victoria de los troyanos ha disminuido en cada una de las primeras tres temporadas de Riley, durante las cuales su récord es peor que el de su predecesor, Clay Helton. Ahora los troyanos entran en su cuarto con un producto crudo y no probado en el quarterback, una sala de apoyadores de subprocesos y una línea ofensiva inexperta que ya podría bajar un titular proyectado.

También está el asunto de sus problemas del cuarto trimestre la temporada pasada, que vio a los troyanos toser inexplicablemente los clientes potenciales en cinco de sus seis derrotas.

Pero Riley lo mira de manera diferente.

“Es la primera vez en la que tuvimos una oportunidad al final del juego para ganar cada juego que jugamos”, dijo.

“Los equipos realmente buenos se separan en muchos de sus juegos, y ganan los juegos cerrados en los que terminan. Así es como sucede, y eso es en lo que tenemos que convertirnos. Y la forma de hacerlo, cada parte de su programa tiene que ser bastante fuerte.

“Nos hemos graduado de estar muy por detrás en esta área, y ser bastante decentes en esta área para, como, en este momento, es bueno o bastante bueno. Ahora se trata de tomar esos pequeños pasos en todas esas áreas para, supongo, hipotéticamente te empuja sobre la joroba”.

El coordinador defensivo de la USC D’Anton Lynn camina al margen durante un juego contra Nebraska en el Coliseo en noviembre. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

El mayor salto en ese sentido podría ser una vez más en defensa, donde USC pasó de una de las peores unidades de la nación en 2023 (121 en defensa anotadora) a respetable (56º) bajo el coordinador defensivo D’Anton Lynn.

Esa no fue una hazaña pequeña, considerando de dónde vinieron. Y los troyanos han agregado un talento considerable a su defensa desde entonces. El frente siete debería beneficiarse enormemente del regreso del apoyador Eric Gentry y el ala defensiva Anthony Lucas de la lesión. Y en el interior, USC trajo dos transferencias masivas en el interior, así como un estudiante de primer año de cinco estrellas.

“Creo que la profundidad, el nivel de talento y el tamaño de la línea defensiva, quiero decir, sinceramente, realmente no hay comparación con esta vez hace 12 meses”, dijo Riley.

Pero el camino de los troyanos inevitablemente, en algún momento, se reducirá a su quarterback. Riley reiteró su confianza en Jayden Maiava como titular de los troyanos, incluso cuando una vez más elogió a Husan Longstreet de cinco estrellas.

El tackle izquierdo Elijah Paige dijo el jueves que ha visto un cambio importante en Maiava desde que ingresó a la temporada baja como el presunto titular.

“Ha tomado 180 completos”, dijo Paige sobre el mariscal de campo de la USC. “[In the spring,] Él ordenó la ofensiva, y eso es lo que este equipo necesita “.

Por supuesto, todos se sienten optimistas en esta época del año, con más de un mes que aún queda antes de que USC comience contra Missouri State.

Pero Riley no es el único que siente esos toques finales en marcha.

“Hemos ido y obtuvimos a algunas de las mejores personas en el negocio”, dijo Riley. “No se van a atribuir a algo donde no ven el progreso.

“Y no obtienes una clase de reclutamiento como esta a menos que haya una loca cantidad de impulso dentro del programa. Como, no me importa qué más tienes. Si no tienes impulso, no obtienes una clase como nosotros”.