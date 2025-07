En Sagging USC, Lincoln Riley debería estar en los asientos más calientes

A medida que la legendaria canción de pelea se calienta y el legendario gesto se mueve nuevamente, hagamos una cosa directa sobre lo que una vez fue el monumento brillante del paisaje deportivo de Los Ángeles.

El fútbol de la USC se ha convertido en un espejismo.

La grandeza se ha ido. La nueva tradición es la mediocridad. El nuevo patrimonio es la irrelevancia.

“Fight On” se ha convertido en “Paddle On”, con cada temporada resultante un ejercicio exasperante para mantener a flote ese casco troyano.

Esta no es la opinión. Esto no es hipérbole. Esto es un hecho.

En las últimas 16 temporadas, USC ha registrado victorias de dos dígitos cinco veces.

Durante ese mismo lapso de tiempo, Alabama ha registrado victorias de dos dígitos 15 veces.

En las últimas 16 temporadas, USC ha tenido una gran victoria en el tazón.

Durante ese mismo lapso, Ohio State tiene 10 victorias principales en el tazón.

Desde la partida de Pete Carroll después de la temporada 2009, el programa de fútbol de Trojan ha sido sacudido por el castigo de la NCAA, tocado por una letanía de entrenadores mal ajustados, traicionado por una serie de pérdidas vergonzosas y generalmente rodeada por su propia arrogancia.

Esta fue una vez la mejor dinastía en la historia del fútbol universitario. Lo sé, estuve allí, y rara vez un equipo energizó e inspiró a toda esta ciudad como los campeones del tío Pete.

Pero ver video desde esos días es como ver a un equipo de fútbol alienígena en Marte. El producto actual, con todas sus fallas y excusas, es casi completamente irreconocible.

En los últimos 16 años, el programa se ha disuelto en el equivalente de un aspirante mediocre que ya no compite con los gustos de Ohio State, Michigan, Texas, Georgia y Clemson.

USC se ha convertido básicamente en la otra USC, un programa de tipo Carolina del Sur lleno de grandes aspiraciones pero resultados promedio.

El atlético recientemente programas de fútbol universitario clasificados En términos de valor. A pesar de jugar en la capital de entretenimiento del país junto con los equipos profesionales de baloncesto y béisbol más valiosos del país, los troyanos ocuparon solo el octavo. Se estimó como un valor de casi $ 1 mil millones menos que Texas mejor clasificado, una escuela que juega en un mercado mucho más pequeño con ocho títulos nacionales menos.

Lo que nos lleva a la puerta de otra temporada aparentemente indescriptible, pero una enmarcada en una pregunta de cara audaz.

Lincoln Riley tiene que ser mejor, ¿verdad? Tiene que ganar juegos de dos dígitos por segunda vez en sus cuatro temporadas, ¿verdad? Tiene que llevar al equipo 2025 a un juego de tazón que no se juega en San Diego o Las Vegas, ¿verdad?

El entrenador de la USC, Lincoln Riley, camina en el campo durante un tiempo de espera contra Nebraska en el Coliseo el 16 de noviembre. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

La mayoría de la gente piensa que Riley no está en un asiento caliente debido al costo insostenible de su compra, según los informes en el vecindario de $ 80 millones.

Eso es mejor estar mal.

Si USC quiere regresar a su antigua gloria, los administradores de Troya deben responsabilizar a Riley por un mayor deslizamiento de ese brillo.

En una industria de mil millones de dólares, con una instalación de fútbol de $ 200 millones actualmente en construcción, USC no puede ver a su entrenador a través de una lente financiera, solo una lente de fútbol. Deben insistir en que gane los juegos de fútbol a un ritmo más alto que, por ejemplo, el tipo que reemplazó.

A través de 40 juegos, Riley tiene 26-14. A través de 40 juegos, Clay Helton fue 28-12 como entrenador en jefe.

Helton fue arrancado públicamente de la extremidad a la extremidad, ¿pero Riley recibe un pase?

Riley tiene 7-6 sin Caleb Williams. Tiene 3-9 contra oponentes clasificados. Ha perdido prácticamente todos los grandes juegos y ha volado casi todos los grandes momentos.

Si no cambia la narración esta temporada, USC necesita cambiar el entrenador.

Los troyanos han estabilizado su oficina principal con la directora atlética Sharp Jen Cohen y el muy apreciado gerente general Chad Bowden. Han realizado enormes inversiones monetarias en infraestructura y reclutamiento.

Ahora está en Riley. Y él necesita hacerlo ahora.

Si Texas A&M puede aumentar $ 77.5 millones para comprar Jimbo FisherUSC puede encontrar el dinero para reemplazar a Riley. El costo es inimaginable, pero el precio de quedarse más atrás en un deporte en evolución donde al menos una docena de programas ya los han dejado en el polvo es aún más alto.

“Le doy mucho crédito a nuestra administración … porque es muy evidente que USC es extremadamente serio sobre hacer este programa de fútbol y devolverlo a ser uno de los grandes en el fútbol universitario”, dijo Riley a los periodistas el jueves en Big Ten Media Day en Las Vegas.

Tiene razón. Todo está ahí para que tenga éxito.

Tome el horario 2025. Es el más ligero en años. Los troyanos no juegan al estado de Ohio. No juegan Penn State. No juegan a Indiana. Juegan a Michigan en el Coliseo.

Su único juego de no conferencia difícil es en Notre Dame. Su único obstáculo serio en el camino es en Oregon.

USC debe mantener a Riley a un estándar de 10 victorias, lo que debería hacer que los troyanos sean competitivos para uno de los 12 lugares de playoffs.

Ciertamente, eso es muchas victorias obligatorias. Pero en algún momento, la administración de Troya tiene que comenzar a exigir que se conviertan en los troyanos nuevamente, y ese tiempo lo es ahora.

Ciertamente no pueden darle a Riley un período de gracia porque tiene la principal clase de reclutamiento de la nación que llegará en 2026. Riley ha estado aquí cuatro años, el talento debería estar aquí por ahora, y no se le debe permitir que el programa sea rehén hasta que su mejor clase aparezca.

El entrenador de la USC, Lincoln Riley, camina al margen durante una victoria contra el estado de Louisiana el 1 de septiembre. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

¿Quieres juzgar a Riley por jugadores impactantes? Juezlo por el mariscal de campo de este año, Jayden Maiava. Él es el proyecto personal de Riley, después de haber sido ungido como titular sin competencia de temporada baja del portal.

Maiava fue crudo y brillante el año pasado después de reemplazar a Miller Moss, yendo 3-1 como un abridor coronado por un regreso de 17 puntos en una victoria de Las Vegas Bowl sobre Texas A&M. Completó menos del 60% de sus pases en tres de las cuatro aperturas, y lanzó seis intercepciones para compensar sus 11 pases de touchdown, pero su atletismo es impresionante y su brazo es increíble.

Dice aquí que el nuevo niño tiene la oportunidad de ser genial. Riley puede recordar a los fanáticos de Troya su mejor activo si puede llevar al nuevo niño a esa grandeza.

“Su talento para el brazo, la decisión en la que juega y cómo ve las cosas es realmente único y tiene la oportunidad de ser realmente especial”, dijo Riley, más tarde repitiendo, “tiene la oportunidad de ser un jugador realmente especial”.

Y USC tiene la oportunidad de tener una temporada realmente especial.

Con seguridad. Verdadero.

Por segunda vez en 17 años.