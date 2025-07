Fecha límite de comercio de MLB: Kenley Jansen podría ser un buen partido para los Dodgers

Kenley Jansen firmó su primer contrato profesional con los Dodgers hace 21 años. Era el receptor de Clayton Kershaw en Rookie Ball. Ha sido honrado como un All-Star cuatro veces. Ha salvado más juegos que todos menos tres hombres en la historia de las Grandes Ligas, todos ellos en el Salón de la Fama. Ganó una Serie Mundial con los Dodgers.

Por todo lo que Jansen ha logrado en sus dos décadas en Pro Ball, hay una cosa que no ha experimentado: nunca ha sido cambiado.

Eso podría suceder en los próximos días, con la fecha límite de intercambio del béisbol el próximo jueves. Mientras hablamos sobre esa posibilidad el viernes en el estadio Angel, y sobre cómo el deporte puede ser un negocio frío a veces, dejó caer 11 palabras que se destacaron.

“Pensé”, dijo, “jugaría toda mi carrera con los Dodgers”.

Tal vez puedas volver a casa.

Los Dodgers compran urgentemente a los relevistas diestros. En Anaheim, Jansen está disfrutando de una temporada que, por algunas medidas, es la mejor desde 2021, su última temporada con los Dodgers.

Lo primero es lo primero: Jansen no firmó con los Angelinos solo para acumular los guardados. Tiene 36 salvamentos de 500, un hito alcanzado solo por Mariano Rivera y Trevor Hoffman.

“Vine aquí con un objetivo en mente”, dijo Jansen, “y el objetivo era ayudar a este equipo a cambiar, terminar esa sequía de playoffs. Para eso estoy aquí”.

“Si me mueven, definitivamente me sentiría decepcionado de que no lo hayamos logrado”.

Pero seamos realistas: la sequía de playoffs más larga en las mayores probablemente alcanzará 11 años. Los Angelinos están 4-1/2 juegos fuera de un puesto de postemporada, pero tendrían que pasar seis equipos para colarse en el último lugar de comodín en los playoffs de la Liga Americana. El prospecto de béisbol proyecta su oportunidad de llegar a los playoffs al 2%.

Los Angelinos degradaron su quinto titular este mes. Han estado ejecutando juegos de bullpen porque no tenían a nadie en su sistema agrícola listo para llenar la vacante. Solo tienen dos entrantes de los que puedes lanzar en su rotación 2026.

Necesitan profundidad de lanzamiento, y sería una negligencia organizacional no obtener algunos intercambiando a sus agentes libres pendientes, incluido Jansen.

Kenley Jansen lanza para los Dodgers contra los Bravos de Atlanta en el Juego 3 de las NLCS el 19 de octubre de 2021. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Para los Angelinos, el resultado óptimo sería un equipo desesperado por un pago más cercano para obtener a Jansen.

Sin embargo, ese equipo de este tipo es más probable que pague en exceso los nombres de las cargas en el mercado, incluido Jhoan Duran de los gemelos de Minnesota, Clase Emmanuel de los guardianes de Cleveland y Felix Bautista de los Orioles de Baltimore, con un segundo nivel dirigido por David Bednar de los piratas de Pittsburgh y Ryan Helsley de los Cardenales de San Luis.

Los Dodgers odian pagar en exceso.

Jansen tiene 17 salvamentos y una salvación de un soplado, con un promedio de 1.00 administrado en situaciones de salvación y una efectividad de 3.19 en general. Este último es su era más baja desde 2021. Por ERA+, una estadística que explica los factores de liga y de estadio, Jansen está en 133, o un 33% mejor que el promedio de la liga.

Los únicos alivantes de los Dodgers con una era+ por encima de 133: zurdos Alex Vesia y Jack Dreyer.

Los relevistas de los Dodgers han lanzado el 49.1% de las entradas del equipo. El porcentaje más alto de cualquier equipo de las Grandes Ligas. Vesia, Anthony Banda y los heridos Tanner Scott Clasifica entre los 20 mejores en apariciones. Ben Caspariusquien obtuvo su primer salvado de las Grandes Ligas el viernes, ocupó el segundo lugar entre los relevistas de las Grandes Ligas en entradas lanzadas.

En un mundo ideal, los Dodgers entrarían en los playoffs con cuatro relevistas principales diestros: Blake Treinen, Michael Kopech, Graterol brusdar y Evan Phillips.

Phillips está fuera para la temporada. Treinen podría regresar de la lista lesionada la próxima semana, con Kopech posiblemente seguir el próximo mes y Graterol en septiembre, pero es arriesgado contar con jugadores lesionados para que regresen sanos y efectivos.

En una carrera en las Grandes Ligas que comenzó en 2010, Jansen nunca ha estado en la lista de lesionados debido a un problema de codo o antebrazo, y sus dos períodos para la inflamación de los hombros fueron breves.

Los Dodgers podrían dejar caer a Jansen en su combinación de diestros de alto apalancamiento. No querrían a Jansen si él quisiera ser el incuestionable más cerca.

Él está haciendo el trabajo como un más cercano, y se está acercando a 500 salvamentos. Pero los analistas de los Dodgers probablemente tomarían nota de los máximos de su carrera en la velocidad de salida y las pelotas afectadas, y un OPS de .774 contra los zurdos que se compara desfavorablemente con su marca de carrera de .600, y podría querer detectarlo contra una carrera de derechistas. Podría ser la sexta entrada, podría ser la novena.

Ya se trate de los Dodgers o cualquier otro equipo contante, ¿Jansen consideraría un papel fuera de la novena entrada?

“En ese momento, se trata solo de obtener anillos”, dijo Jansen. “Mi objetivo es ganar. Juegas para eso, siempre. Entiendo que hay un hito en el que estoy cerca. Pero, al final del día, es para lo que juegas. Juegas para ganar. Juegas para ganar una Serie Mundial.

“Si tengo que lanzar el sexto, séptimo, octavo, lo haría. Soy un profesional. Haría lo que mejor haga, y ese es el lanzamiento”.

Jansen dijo que no ha renunciado a este equipo de los Ángeles, o esta temporada de los Angelinos. Le encantaría ganar en Anaheim. Los Angelinos podrían ayudarlo a hacer eso: intercambiarlo por otra pieza de lanzamiento que podría ayudarlos el próximo año, luego firmar a Jansen nuevamente durante el invierno.