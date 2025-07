Cartas a los deportes: hora de que los Dodgers realicen algunos cambios

p]: text-cms-story-body-color-text Clearfix “>

Nunca he visto un bullpen para un equipo de béisbol profesional que caminó a tantos bateadores como el actual para los Dodgers. Un lanzador de socorro que no puede lanzar huelgas es como un maestro que no puede leer. A menos que esta “pandilla que no pueda disparar recta” se reemplaza y refuerzos pronto, pueden tener problemas para hacer la postemporada antes de que todo termine, y mucho menos repitiendo su campeonato.

Alan Abajian

Alta Loma

Desafortunadamente, los Dodgers no son impermeables a los problemas de lesiones. La última vez que revisé, todos los equipos experimentan lesiones. Esperemos que el equipo lidie con los problemas en lugar de encontrar excusas sobre por qué ya no son “el malvado imperio del béisbol”.

Patrick Kelley

Los Ángeles

Mi abuela dijo que le gustaría lanzar para los Dodgers. Creo que ella encajará bien.

Deborah R. Ishida

Beverly Hills