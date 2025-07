Cómo el infame entrenamiento de Aaron Donald hizo que el verso Jared de Rams fuera aún mejor

El verso de Jared pensó que estaba listo para el desafío.

¿Un entrenamiento con el futuro miembro del Salón de la Fama Aaron Donald en Donald’s Home Gym?

No es gran cosa. O eso creía en verso, el actual novato defensivo del año de la NFL.

“Ese entrenamiento fue psicótico”, dijo el verso esta semana.

La reunión de los músculos ocurrió en junio después de que el verso avivó el incendio competitivo de Donald durante la aparición del verso en el “podcast de Adam Schefter”. El verso descaradamente, si no sonaba broma, sonaba como si estuviera desafiando a Donald a un duelo de entrenamiento.

“No quiere eso”, dijo el verso cuando se le preguntó si podía hacer ejercicio con Donald durante la temporada baja. “No está listo para eso”.

El verso agregó algunos otros comentarios de elección, lo que hace que Donald responda juguetonamente en un video publicado en las redes sociales.

“Alguien corrió la voz”, dijo Donald. “Te estoy buscando, verso. Te estoy buscando. Ven a la casa. Solo quiero hablar. Solo quiero hablar, eso es todo.

“Nada mucho, gran perro. Eso es todo. Solo una pequeña conversación. Ponte un poco de pesas. Haz un poco de cardio. Sabes, el entrenamiento de jubilación del viejo hombre. Vamos a superarlo. Mira lo que puedes hacer. Solo quiero hablar. Vamos, solo quiero hablar”.

Unos días después, los dos se reunieron para un entrenamiento que el versículo nunca olvidará. Donald puso el verso a través de una serie de entrenamiento de circuitos de cuerpo completo.

“Su esposa se rió de mí, le dije que llamara a la policía”, dijo el verso, y agregó: “Traté de mentir y decir que mi madre estaba en mi casa y tuve que ir a dejarla entrar. Me dijo que diera mis llaves a su gerencia o asistente y que irían a dejar entrar a mi madre. Así que no me estaba yendo.

“Terminé el entrenamiento. Estoy muy cansado, estoy exhausto. Tenía un plan para saltar a la sauna después, no sucedió. Tenía planes de ver películas, no sucedió. Fui a casa y no hice ejercicio para otro día y medio porque no pude mover mi cuerpo”.

El verso, sin embargo, valoró las lecciones aprendidas. Donald enfatizó el verso durante todo el agotador entrenamiento que piensa en el cuarto trimestre de los juegos y la necesidad de ser fuerte cuando otros se caen.

“Fue una locura ver que ese es el nivel que se necesita en las discusiones del mejor jugador defensivo o el mejor jugador de la historia”, dijo Versse. “Así que ese es el nivel que tengo que alcanzar de manera consecutiva. Eso es lo que estoy luchando por ahora”.

El verso es parte de un frente defensivo de los Rams ascendentes que incluye el corredor de borde Byron Young y aborda a Kobie Turner y Braden Fiske. Los Rams agregaron profundidad al firmar el tackle de agente libre Poona Ford y seleccionar el corredor de Michigan Edge Josaiah Stewart en la tercera ronda del draft.

La confianza en la carrera de pase llevó a los Rams a pararse a Pat y no agregar ningún jugador a la secundaria. Una fuerte carrera de pase, razonan, compensará las deficiencias percibidas en la parte de atrás.

El verso, de 24 años, es la estrella del frente. La selección de primera ronda segura y vocal de 2024 superó las expectativas la temporada pasada, registrando 4 ½ capturas y 18 golpes de mariscal de campo mientras se convierte en uno de los jugadores defensivos más dinámicos de la liga.

El apoyador de los Rams, Jared Versse, habla con los medios después de la práctica en junio. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times)

El entrenador Sean McVay notó algo diferente sobre el verso de 6 pies 4 pulgadas y 250 libras mientras se prepara para su segunda temporada.

“¿Aparte de que él todavía esté hablando y no puedes escucharlo callarse alguna vez?” McVay dijo, riendo: “Lo amo. Quiero decir, él nunca se calla, pero tiene una energía implacable.

“Creo que está entendiendo cómo poder usar eso para su ventaja”.

A instancias del ex estatal de Florida y el liniero defensivo de la NFL Corey Simon, Versse dijo que revisó todas las jugadas de su temporada de novato. Se centró en las malas obras, así como en las buenas, para encontrar formas de mejorar.

Su actuación en una derrota por 44-42 por los Buffalo Bills se destacó.

“Definitivamente encontraron mi debilidad en ese juego”, dijo, “y definitivamente me aseguré de que eso ya no fuera un problema”.

El verso informó para el campamento de entrenamiento con un enfoque ligeramente diferente al año pasado, cuando experimentó lo que describió como una mentalidad de novato.

“Era mentalmente como, ‘Oh, tengo que golpearlo, tengo que golpearlo. Tengo que golpearlo'”, dijo Versse. “Esta es una rutina. Es una larga temporada de 17 juegos. Estamos tratando de pasar mucho más de 17 juegos, por lo que no puedo esforzarme demasiado.

“Lo estaba buscando [this week]pero todavía pude dar un pequeño paso atrás, darme cuenta: ‘Oye, no todos los días necesitan ser el gran final’ “.

El coordinador defensivo Chris Shula dijo que con la partida del veterano Michael Hoecht, el verso ha intensificado como líder de los corredores de borde.

“Es un tipo al que realmente le gusta ser entrenado duro”, dijo Shula. “Y cuando a tus mejores jugadores les gusta ser entrenados duro, creo que eso establece la cultura para toda la defensa”.

El verso no ha ocultado su objetivo de convertirse no solo en uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL, sino como Donald, uno de los mejores de todos los tiempos.

Sin embargo, por el momento, Donald puede continuar pasando por los entrenamientos posteriores a la jubilación por su cuenta.

“Necesita mantenerse alejado de mí”, bromeó el verso, “y si la seguridad lo ve en la propiedad, deben cuidarlo”.