El valor de Gabe Speier en el bullpen de los Marineros sigue subiendo | Computadora portátil

ANAHEIM, California-Durante al menos unos días, Gabe Speier tuvo un amigo y compañero zurdo para pasar el rato en el bullpen de los Marineros.

Ha sido una temporada larga y a veces solitaria como la única opción zurda constante en alivio para las M. Pero también se está convirtiendo en la mejor temporada de la carrera de Speier, donde continuó demostrando que puede ser más que un especialista zurdo.

“Ha habido momentos en que ha sido difícil. Quiero decir, no sé cuántos bullpens en la liga solo tienen uno (zurdo), o tal vez ninguno. No lo sé”, dijo Speier. “Pero lo que lo hace más genial es obtener esos bolsillos correctos también, sabiendo que soy el único zurdo. Así que tienen fe en mí para ir y obtener esos diestros también”.

Cuando los Marineros dejaron la ciudad para abrir su viaje por carretera de siete juegos, Speier tuvo algo de ayuda en el bullpen después de que Brandyn García fuera llamado. Eso cambió cuando García se optó a los menores al comienzo del viaje y posteriormente cambió a Arizona como parte del acuerdo que trajo a Josh Naylor a los Marineros.

Una vez más, Speier quedó como la única opción zurda para que Dan Wilson saliera del bullpen.

Ha sido una gran carga de trabajo en 46 juegos esta temporada, empatado en el cuarto más entre los relevistas zurdos en el béisbol. Pero eso está bien por Speier teniendo en cuenta las formas en que se ha establecido nuevamente como uno de los relevistas más importantes de la M después de una problemática temporada 2024 que fue desviada por una tensión del manguito rotador.

Al entrar en el partido del sábado contra los Angelinos, Speier tuvo una efectividad de 2.56, 52 ponches en 38 2/3 entradas lanzadas y un mejor látigo de 0.983 (caminatas más éxitos divididos por entradas lanzadas).

“Es difícil no pensar en los que no he hecho bien. Así que siento que siempre podría ser mejor”, dijo Speier. “Pero también siento que estoy orgulloso de mí mismo de lo que he hecho este año y estoy feliz con eso”.

Por Fangraphs, el 0.9 fwar de Speier ya ha superado la marca anterior más alta de su carrera, mientras que su Guerra de Referencia de Béisbol (BWAR) para esta temporada de 0.8 ahora supera su mejor carrera de hace dos años.

Es posible que esos números no parezcan significativos, pero es notable un rendimiento de casi una victoria de un relevista, especialmente cuando no está más cerca. Los únicos lanzadores del personal de M con un FWAR más alto esta temporada son Bryan Woo, Luis Castillo, Logan Gilbert y Andrés Muñoz.

“Hemos tenido que apoyarnos mucho en él en esos bolsillos zurdos y él respondió y ha hecho un gran trabajo por nosotros. Y no solo contra los bolsillos zurdos, también ha lanzado muy bien contra los diestros”, dijo Wilson. “Solo su habilidad, cuando toma el montículo, está listo para atacar y creo que eso es muy evidente, ya sea zurdo o un derecho”.

Ese éxito contra los diestros ha sido muy notable. Los zurdos están llegando a .206 con un OPS de .619 (slugging en base más) de Speier, pero los diestros en realidad están peor. Los bateadores diestros están manejando solo un promedio de bateo de .203 y OPS .590 contra Speier.

La temporada pasada, los diestros tuvieron un promedio de bateo de .286 y .813 OPS contra Speier y la razón más importante de la mejora ha sido un mayor uso y ubicación con su bola rápida de cuatro costuras.

Quizás el ejemplo más obvio de cuánto ha mejorado Speier contra Righties llegó en el partido inaugural de la serie el jueves por la noche. En la séptima entrada con la carrera de empate en la segunda base, Wilson fue al bullpen y pidió a Speier para enfrentar a Mike Trout.

Speier se adelantó en el conteo con su bola rápida y luego hizo que Trout golpeara una pelota débil al jardín derecho para poner fin a la amenaza.

“Creo que es más una mentalidad contra los diestros”, dijo Speier. “Tal vez tenía un poco más de cuidadoso con ellos (antes), y siento que tengo un buen plan para ir y atacar a los diestros ahora. Es más de una cosa de confianza”.

Llegar a Anaheim este fin de semana es la última vez que Speier está programado para estar algo cerca de casa esta temporada. Speier, originario del área de Santa Bárbara, tiene casi 20 familiares y amigos que vienen al final de la serie el domingo.

Recordatorio de TV dominical

Deberá buscar una búsqueda para encontrar la transmisión del final de la serie del domingo, ya que se transmitirá exclusivamente a través del servicio de transmisión Roku. El juego estará disponible a través de la aplicación Roku Channel o At www.terokuchannel.com.

El juego contará con una mezcla de emisoras de Mariners y Angels. Aaron Goldsmith manejará las tareas de juego por juego con el analista de Angels Mark Gubicza. Brad Adam servirá como reportero de campo.

Los M tienen dos juegos más esta temporada programados para transmisiones exclusivas en servicios de transmisión. El juego de M el 7 de septiembre en Atlanta volverá a estar en Roku y el juego en casa del 12 de septiembre contra los Angelinos estará en Apple TV+.