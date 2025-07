Clayton Kershaw no puede igualar a Garrett Crochet en la derrota de los Dodgers

Los Dodgers tuvieron un líder de MLB. Crochet de Garrett En las cuerdas la madrugada del sábado, después de Shohei Ohtani y Teoscar Hernández, cada uno jonrón dentro de los primeros tres turnos al juego del juego.

Pero, en lo que se convirtió en un frustrante 4-2 pérdida A los Medias Rojas de Boston en Fenway Park, el crochet se balanceó y se tejió alrededor de cada golpe de nocaut, los Dodgers intentaron aterrizar.

“Pensé que jugamos duro. Pensé que compitimos”, dijo el manager Dave Roberts. “Hizo lanzamientos cuando lo necesitaba”.

De hecho, en un juego que se decidió en los márgenes, a través de bate de alta apalancamiento y batallas de bate y dos golpes y decisiones arriesgadas que fracasaron en los basepaths, el crochet fue un poco mejor mejor que el iniciador de los Dodgers, Clayton Kershaw, utilizando su pesada bola rápida y su cosas de primera calidad para todos los problemas de una manera de que su edad de 37 años no pudo.

Mientras que Crochet limitó el daño por el resto de su inicio de seis entradas, ponchando a 10 bateadores para evitar que cada uno de los otros ocho Dodgers que llegaron a la base anotaron, Kershaw vaciló cuando su espalda estaba en contra de la pared, produciendo la ventaja en una segunda entrada de tres carreras antes de salir después de otra carrera en la quinta.

“Obviamente, cuando te enfrentas a un tipo como el crochet, no habrá un montón de carreras”, dijo Kershaw, quien una vez invocó ese miedo de los oponentes, pero ahora tiene que morar con cosas gradualmente disminuidas. “Nuestros muchachos hicieron un buen trabajo consiguiendo una ventaja allí temprano y realmente teniendo buenos turnos al bate. Simplemente frustrante no poder mantenerlo”.

Haciendo su primer inicio de temporada regular en Fenway Park (solo había lanzado aquí en la Serie Mundial 2018), Kershaw parecía estar luchando contra su mecánica desde el principio. Entregó una huelga de primer lanzamiento a solo cinco de los primeros 14 bateadores. Peor aún, no pudo guardar a los chicos en los conteos de dos golpes.

Culminó en la segunda entrada de tres carreras de los Medias Rojas (56-50). Trevor Story trabajó una caminata inicial. Carlos Narváez arrojó un doble del monstruo verde. Y, en una noche tuvo dos triples y un doble, Jarren Duran aumentó un viaje en línea al centro que superó la cabeza de Andy Pages a la placa dos carreras (Duran luego anotaría con una mosca de sacrificio).

Los tres bateadores causaron su daño con dos ataques.

“Necesitaba resolverlo un poco mejor”, dijo Kershaw sobre la segunda entrada. “Las últimas entradas [after that]En realidad me sentí bastante bien con todo. Simplemente no podía hacer el ajuste de esa segunda entrada. Y eso es lo que nos costó “.

1 2 1. El lanzador de los Dodgers, Clayton Kershaw, entrega en la primera entrada el sábado. 2. El lanzador titular de Boston, Garrett Crochet, entrega en la primera entrada el sábado. (Steven Senne / Associated Press)

Kershaw finalmente se calmó. Redescubrió su comando en el tercero, trabajando alrededor de un par de singles con un territorio de doble juego y ponches de historia. Encontró el tipo de ritmo que ha calificado su sorprendentemente fuerte temporada 18 desde allí, retirando a siete bateadores consecutivos para que se abran paso en la quinta entrada.

Pero con dos outs en el quinto, el toletero de los Medias Rojas Alex Bregman superó a Kershaw en otra batalla de dos golpes, rebotando a un sencillo a través del infield en el décimo lanzamiento del bate al bate. Luego, la estrella novata Roman Anthony lo llevó a casa con un doble del monstruo.

La noche de Kershaw terminó allí, con cuatro carreras (empatando las segundas carreras más ganadas que ha permitido esta temporada) y solo dos ponches en 4⅔ entradas elevando su promedio ganado por la temporada a 3.62.

“Podría haber sido un día súper frustrante”, dijo Kershaw. “Ahora es solo un poco frustrante, solo que eso todavía está allí, todavía puedo sacar a la gente. Es solo esa segunda entrada me tiene”.

Crochet, mientras tanto, nunca vaciló después de que los Dodgers (61-44) hicieron su daño temprano.

“Cuando te enfrentas a tipos como el crochet, no tienes tantos buenos lanzamientos para golpear”, dijo Hernández. “Los que haces, solo tienes que ponerlo en juego y espero que puedas tener un buen contacto, hacer algún daño, como lo hicimos en la primera entrada. Después de eso, él estaba lanzando la pelota muy bien. No se perdió muchos lanzamientos en la zona de ataque”.

Los Dodgers, en un esfuerzo por fabricar una ofensiva extra, tampoco ayudaron a su propia causa en las bases.

Después de los jonrones de la primera entrada, otro rally fracasó cuando Freddie Freeman fue expulsado tratando de ir de primera a tercera base en un sencillo de páginas que inicialmente fue arrancado por Duran en el jardín izquierdo.

Los Dodgers desafiaron la llamada, con Roberts aplaudiendo la agresividad de Freeman del banquillo, pero la salida fue confirmada. Tommy Edman se alineó para terminar la entrada un bate al bate más tarde.

“Pensé que era una buena jugada, me gustó eso”, dijo Roberts sobre la decisión de Freeman. “Tiene que hacer un lanzamiento perfecto para conseguir a Freddie allí. Pero en primer y tercero [situation] Con una ventaja de dos carreras, si entramos en un lugar situacional allí mismo, podría haber sido un juego diferente “.

En cambio, el resto de la noche fue más de lo mismo.

Los Dodgers tuvieron otras dos entradas que terminan con salidas en las bases. Hernández fue atrapado robando para la final de la quinta (en una jugada cerrada, los Dodgers no pudieron revisar después de quemar su desafío antes, pero se le dijo a un Hernández probablemente). Will Smith fue asesinado a tiros tratando de convertir un sencillo en un doble en el séptimo, después de la salida de Crochet.

“Si intentas jugar con razón e intentas recoger un montón de éxitos, simplemente no va a suceder”, dijo Roberts sobre el plan de juego de los Dodgers en las bases. “Tuvimos una oportunidad temprano y luego comenzó a derribar y la velocidad aumentó. Luego, los golpes fueron más difíciles de llegar”.

La estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, examina su bate antes de golpear en la cuarta entrada el sábado. (Steven Senne / Associated Press)

Y si eso no fuera suficiente, Ohtani desperdició varias oportunidades más en desinflar secuencias en la placa.

A pesar de extender su liderazgo de la Liga Nacional con su 38º jonrón para comenzar el juego, el Slugger también se mudó al top-cinco de la NL en ponches con tres en cada uno de sus turnos al bate restantes el sábado, terminando con 124 en la temporada.

Tanto en el segundo como en el cuarto, el bateador No. 9 Hyeseong Kim logró seleccionar crochet (resultados sorprendentes dadas las recientes luchas de Kim, que Roberts dijo que se ha magnificado por una reciente lesión en el hombro). Pero en ambas ocasiones, Ohtani siguió con KS que termina en la entrada, persiguiendo de la zona en una bola rápida y un cortador que estaba muy lejos.

Los Dodgers, sin embargo, se dieron una última oportunidad contra el cerrador de los Medias Rojas, Aroldis Chapman, en el noveno, trayendo la carrera de empate al plato después de una caminata de dos outs desde Esteury Ruiz.

El bateador que representa esa carrera de empate: Mookie Betts, que estaba fuera de la alineación inicial para un segundo juego consecutivo después de pasar la semana de regreso a casa en Nashville después de una muerte en su familia, pero llegó al estadio poco después del primer lanzamiento para estar disponible para pelear.

Su número fue llamado con el juego en la línea, en lo que marcó solo su segundo viaje de regreso a Fenway Park desde que fue cambiado de los Medias Rojas a los Dodgers en 2020.

Por desgracia, el antiguo MVP trajo una noche de oportunidades perdidas a una conclusión frustrantemente apropiada, con un toque en un tercer ataque llamado para establecer un partido de goma de la serie el domingo.