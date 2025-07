De actor a NASCAR: Frankie Muniz para demostrar que sus escépticos están equivocados

Frankie Muniz puede ser el único actor que ha sido nominado para un premio Emmy y conducido en un evento de NASCAR en Daytona. Pero si Muniz hubiera tenido la edad suficiente para obtener una licencia de conducir antes de mudarse a Hollywood, es posible que nunca haya habido un “Malcolm en el medio”.

“Cuando estoy en ese auto de carrera y dejé mi visera y conduzco fuera de ese lane, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar”, dijo. “Eso es lo que se supone que debo hacer y eso es lo que estoy haciendo”.

Y actuar?

“No siento que soy un buen actor”, dijo. “Sé que puedo actuar. Pero cuando miro una buena actuación, voy ‘Dang, nunca podría hacer eso'”.

Eso no es cierto, por supuesto. Muniz, quien comenzó a actuar cuando tenía 12 años, fue acreditado en 26 películas y 37 programas de televisión, incluido el papel principal en “Malcolm in the Middle”, que le valió dos nominaciones al Globo de Oro y un asentimiento de Emmy durante su carrera de siete años en Fox.

Pero actuar era una profesión. Las carreras es una pasión.

“Excitación y todas las emociones. Eso es lo que me encanta de las carreras”, dijo. “Los máximos son tan altos y los mínimos son increíblemente bajos. Es increíble”.

Muniz se ubicó 28 en el Serie de camiones NASCAR Craftsman Carrera en Indianapolis Raceway Park el viernes. Es el 23 entre los 64 pilotos que figuran en la clasificación de puntos de la serie, con su final de uno de los 10 mejores en el primer partido de la temporada en Daytona.

Muniz, de 39 años, no es el primer actor en probar las carreras. Paul Newman fue un cuatro veces campeón nacional de SCCA que terminó segundo en las 24 horas de Le Mans en 1979, mientras que Patrick Dempsey (“Anatomía de Grey”, “Can’t Buy Me Love”) ha conducido autos deportivos en Le Mans y en el Rolex 24 en Daytona, además de otras series.

Frankie Muniz califica en Daytona International Speedway en febrero. (Phelan M. Ebenhack / Associated Press)

Pero conducir no es un ajetreo lateral para Muniz, quien en octubre pasado firmó con Reaume Brothers Racing, con sede en Carolina del Norte, para ser el conductor de tiempo completo del Ford No. 33 del equipo en la serie de camiones. Muniz también corrió dos veces el año pasado en la serie NASCAR XFINITY.

“Cuando originalmente comencé a correr, estaba en el apogeo de mi [acting] carrera profesional. Tuve toneladas de ofertas para hacer películas y programas y todo eso “, dijo Muniz, quien hizo su debut en el auto en el otoño de 2021 en Bakersfield, luego aceptó una oferta para conducir a tiempo completo en la serie ARCA Menards en 2023.” Muy fácilmente podría haberse quedado en ese negocio. Pero quería probar las carreras. Y para competir en el nivel superior, tienes que dedicar el tiempo y el esfuerzo que están haciendo los conductores profesionales de autos de carrera, ¿verdad? No puedes hacerlo a mitad de camino “.

Muniz estaba en las carreras antes de que pensara en actuar. Al crecer en Carolina del Norte, recuerda haber despertado el fin de semana para ver las carreras de IndyCar y NASCAR en la televisión. Nadie más en su familia compartió su interés en el automovilismo, por lo que cuando sus padres se divorciaron poco después de que Muniz fue descubierto actuando en un espectáculo de talentos a los 8 años, su madre se mudó a Burbank, donde hizo su debut en la película junto a Louis Gossett Jr. en “To Dance With Olivia” de 1997.

Dos años más tarde fue elegido como el talentoso hijo del medio de una familia disfuncional de la clase trabajadora en la exitosa comedia de situación “Malcolm in the Middle”. Motorsports continuó tirando de él, así que después de postularse en algunos eventos de celebridades, Muniz puso su carrera como actor en espera para la carrera, primero en 2007, poco después de que “Malcolm” terminó después de siete temporadas y 151 episodios, cuando comenzó una carrera de tres temporadas en la serie de campeonato de la rueda abierta.

Aún así, Muniz, que vive con su esposa Paige y su hijo de 4 años, Mauz en Scottsdale, Arizona, se ve perseguido por las críticas de que es poco más que un guerrero de fin de semana que está usando su sustancial reputación de Hollywood y ganancias para vivir sus fantasías de carreras.

“No gasto ninguno de mis dinero en carreras”, dijo. “Le prometí a mi esposa que no haría eso. Así que puedo matar ese rumor allí mismo”.

Pero esos susurros persisten en parte porque Muniz no ha cortado por completo los lazos con la actuación. Debido a que la serie de camiones no se extiende todos los fines de semana, corriendo 25 veces entre el Día de San Valentín y Halloween, Muniz tuvo tiempo de grabar una miniserie de reunión “Malcolm in the Middle” que está programada para emitirse en Disney+ en diciembre.

También ha aparecido en otros dos proyectos de televisión y dos películas desde que recurrió a las carreras a tiempo completo. Pero su enfoque, insiste, está en conducir.

“Si quisiera ir corriendo por diversión”, dijo, “no estaría compitiendo en la serie de camiones. Estaría compitiendo en mi pista local o estaría compitiendo con algunos eventos de SCCA Club. Quiero ser uno de los mejores pilotos que hay. Quiero hacerlo tan alto en Nascar como pueda. Y estoy haciendo todo lo que pueda para hacer eso”.

La fama fuera de las carreras puede ser una espada de doble filo en el mundo de alto costo de NASCAR. Puede abrir puertas a un viaje y patrocinios que otros no pueden obtener, pero también puede causar celos en el garaje, con conductores acreditar esa fama y no talento para el éxito de un rival. Y Muniz no es el único conductor novato que ha tenido que lidiar con eso.

Toni Breidingerque terminó 27 en la carrera del viernes y es un lugar y ocho puntos por delante de Muniz en la clasificación de la temporada con nueve carreras restantes, es una modelo que posó para Victoria’s Secret y apareció en las páginas de Glamour, GQ y Sports Illustrated’s Swimsuit Edition. También es una buena conductora que ha estado yendo rápido en una pista de carreras mucho más tiempo de lo que ha estado caminando lentamente por una pasarela.

Toni Breidinger se prepara para la práctica de la serie de camiones Craftsman de NASCAR en Lucas Oil Indianapolis Raceway Park el viernes. (Justin Casterline / Getty Images)

“Definitivamente era un corredor antes que nada. Esa fue definitivamente mi pasión”, dijo Breidinger, quien comenzó a conducir karts en el norte de California cuando tenía 9 años. “He tenido la suerte de poder modelar para ayudar a apoyar esa pasión. Pero al final del día, definitivamente me considero un corredor. Eso es lo que me crecí haciendo y esa es la carrera que siempre quise hacer”.

Aún así, ella ve que las dos actividades son complementarias. Cuando Breidinger aparece en una alfombra roja, como lo hizo antes de los premios ESPY de este mes en Los Ángeles, ayuda a su carrera de modelaje, al mismo tiempo que otorga a los patrocinadores de su equipo de carreras, que incluye 818 Tequila, Dave & Buster’s y el entrenador de la marca de moda, agregó valor.

“Todo es parte del negocio. Todo se remonta a mi carrera”, dijo Breidinger, de 26 años, de ascendencia alemana y libanesa. “El lado se apresura, me gusta llamarlos. No creo que eso me quite ser un conductor de autos de carrera”.

Breidinger, quien ganó el título de la Serie Midget de Asphalt Western de USAC cuando era adolescente, corrió en la serie ARCA Menards durante cinco años antes de intervenir en la serie de camiones en 2021, haciendo historia de NASCAR en 2023 cuando terminó 15º en su primera carrera, el mejor debut por una conductora. Eso la ayudó a conseguir un viaje a tiempo completo esta temporada con Tricon Garage, el equipo insignia de Toyota en la serie de camiones.

Al igual que Muniz, Breidinger ve la serie de camiones, el tercer nivel de la serie nacional de carreras de NASCAR, como un trampolín para un asiento en un auto de la taza.

“Quiero subir la escalera nacional. Eso es lo que estoy aquí para hacer”, dijo. “No estaría haciendo esto si no tuviera planes a largo plazo y objetivos a largo plazo. Soy una persona muy competitiva, especialmente conmigo mismo”.

Kyle Larson, quien subió a la cima de esa escalera, dirigiendo su primera carrera de la Serie Nacional de NASCAR en un camión en 2012, luego ganar el campeonato de la Copa 2021 nueve años después, dijo que el camino que tomó, y el único que Muniz y Breidinger están siguiendo, es muy usado.

“Cualquiera que compite en cualquiera de las tres series tiene talento y habilidad lo suficiente como para estar allí”, dijo.

La financiación, dijo Larson, y no el talento y la habilidad, a menudo determina qué tan rápido puede hacer un conductor para subir y eso podría ser un problema para Muniz ya que Josh Reaume, el propietario del pequeño equipo de tres camiones, Muniz, se ha quejado del precio de las carreras. Puede costar más de $ 3.5 millones al año para presentar una camioneta competitiva en la serie de 25 carreras, y ese costo está aumentando, amenazando con fijar el precio de muchos del deporte.

Pero tener conductores como Muniz y Breidinger en NASCAR ayudará a todos en la serie, dijo Larson, porque traerá a los fanáticos y patrocinadores que de otra manera no habrían sido atraídos por el deporte.

“Solo espero que pueda entrar en una situación algún día, donde realmente puedas ver su talento de estar en un automóvil o un camión que está mejor equipado para ir hacia el frente”, dijo Larson sobre Muniz. “Quieres verlo tener éxito porque si tiene éxito, solo hará cosas buenas por nuestro deporte”.

Y si funciona de la manera en que Muniz espera, tal vez algún día sea la respuesta a otra pregunta de trivia: nombre al campeón de NASCAR que una vez trabajó en Hollywood.