¿Cambiar Dustin May? El lanzador de los Dodgers tropieza mientras los rumores de fecha límite giran

En un día, los Dodgers se enfrentaban a uno de sus antiguos titulares de toda la vida, Dustin puede enfrentar la posibilidad de que potencialmente pronto tuviera la misma distinción.

En la última semana, los rumores comerciales han comenzado a girar alrededor de mayo, el derecho a menudo lesionado que finalmente está saludable esta temporada, pero también tiene una campaña de arriba y hacia abajo en su último año antes de la agencia libre.

Es una idea que, en varios niveles, tiene sentido explorar: los Dodgers pronto tendrán que degradar a alguien de la rotación (probablemente May o Emmet Sheehan) para dejar espacio para el regreso de Blake Snell el próximo fin de semana. Y hay pocos escenarios previsibles en los que May lanzaría grandes entradas en la postemporada, dada su promedio de 4.85 carreras ganadas y el hecho de que, a su regreso de una cirugía de codo de 2023 este año, ya ha pasado su récord anterior de su carrera para las entradas lanzadas.

May no parecía sorprendido al ver su nombre mencionado como posible cebo comercial en múltiples informes esta semana; Después de mucho tiempo, acostumbrado a tanta especulación durante su ascenso como un prospecto de pitcheo superior.

“Shocker”, bromeó a principios de este fin de semana. “Está allí todos los años. No es nada nuevo”.

Si bien es dudoso que solo él obtenga un rendimiento significativo como un jugador de alquiler que ha publicado una producción por debajo del promedio de la liga, los posibles socios comerciales de los Dodgers le han dedicado la atención recientemente, según una persona con el conocimiento de la situación no autorizada para hablar públicamente.

Y dada la cantidad de equipos que todavía están en la relativa tierra de No-Man en la clasificación (buscando descargar algunas piezas, pero aún a la longitud de un brazo de un posible punto de comodín) los Dodgers podrían encontrar cierto interés en él antes de la fecha límite PDT del jueves 3 pm.

Todo hizo el inicio del domingo, contra el ex compañero de rotación de los Dodgers y el actual derecho de los Medias Rojas de Boston, Walker Buehler, una es fundamental para mayo de 27 años, lo que le brinda una última oportunidad para tratar de permanecer en la rotación, y la oficina principal de los Dodgers, un punto de datos más para evaluar en la próxima semana.

El resultado: un esfuerzo impresionante, pero finalmente decepcionante, en el que May produjo cuatro carreras en cinco entradas en la derrota 4-3 de los Dodgers contra los Medias Rojas, en gran medida navegando a través de las primeras cuatro entradas antes de ser emboscada en un quinto de tres carreras.

El lanzador titular de los Dodgers, Dustin puede reaccionar después de retirar el último bateador de Boston de la cuarta entrada el domingo. (Jim Davis / Associated Press)

“Ha sido así para muchas de mis salidas”, dijo May después. “Siento que llego a un buen lugar, entonces no puedo superar una entrada. Una entrada de una entrada. No es una sensación divertida”.

Lo que viene a continuación sigue siendo totalmente poco claro.

Antes del juego, el manager Dave Roberts dijo que el equipo “impulsaría” su decisión sobre a quién retirar de la rotación “en el futuro un poco”.

“Con toda honestidad”, agregó Roberts, “las cosas parecen cambiar mucho cada semana. Así que creo que en este momento no quiero poner a nadie en una esquina. Solo leeremos y reaccionaremos después de este comienzo”.

Cuando se le preguntó a May después del juego si sentía que estaba lanzando para su lugar en la rotación, respondió, simplemente, “no”.

“Creo que en su totalidad arrojó bien el béisbol”, dijo Roberts. “El puntaje de línea no muestra eso”.

Durante un tiempo en un sombrío domingo por la tarde que comenzó con un retraso de lluvia de 40 minutos, May superó a Buehler en el primer inicio de este último contra su antiguo equipo.

Buehler emitió tres caminatas en la tercera, incluida una para Freddie Freeman con las bases cargadas para anotar una carrera. Renunció a un jonrón a Michael Conforto (que también tuvo dos dobles, pero dos extravagantes en el jardín izquierdo) para liderar el cuarto, antes de caminar más tarde caminar a Miguel Rojas (que llegó a la base las cuatro veces) y renunciar a un sencillo RBI a Mookie Betts (haciendo su primer comienzo del fin de semana en su antiguo estadio local).

Mayo, mientras tanto, se estableció después de renunciar a una carrera rápida en el primero, retirando nueve seguidos, incluidos cinco en ponches, entre la segunda y la quinta entradas.

“Me sentí bien en la parte media [of the game]”, Dijo May.” La mecánica estaba en un buen lugar “.

Pero con uno fuera en el quinto, Abraham Toro conectó un sencillo, Roman Anthony golpeó un RBI Triple en una pelota de mosca poco profunda que rebotó en el monstruo verde, y Alex Bregman volcó el juego con un jonrón de dos carreras en un barrendero colgado en el medio, convirtiendo el defícido de 3-1 de los Sox rojos hacia los Dodgers en una ventaja de 4-3 repentina.

“Sé que hay cosas buenas”, dijo May. “Es solo una cuestión de eliminar la única entrada”.

A partir de ahí, los Dodgers (61-45) se desperdiciaron cada vez que tuvieron que responder contra Boston (57-50). Rojas y Conforto (dos veces) quedaron varados después de dobles en la quinta, sexta y séptima entrada. Vieron una amenaza de dos en la octava extinción cuando Teoscar Hernández se alineó en un juego doble que termina en la segunda base, donde Ceddanne Rafaela se estiró para hacer la captura antes de vencer a la corredora de pellizcos Hyeseong Kim a la bolsa con una inmersión. Nuevamente tuvieron un corredor en el segundo en el noveno, solo para volver a estar vacíos en un día que terminaron un de 11 con corredores en posición de anotación y dejaron 13 hombres en la base.

“Creamos oportunidades, lo cual fue bueno”, dijo Roberts. “Pero hoy no pudimos terminar entradas”.

Como resultado, May se quedó en el gancho para la pérdida, dejándolo a 6-7.

Si será o no su último comienzo en la rotación, o la salida final de cualquier tipo en un uniforme de Dodger, permanecerá en cuestión en los próximos días.

Blake Treinen regresa

Más de tres meses después de sufrir una lesión en el antebrazo, el relevista clave Blake Treinen se unió a los Dodgers el domingo después de completar recientemente una asignación de rehabilitación de ligas menores. Los Dodgers también llamaron a Justin Wrobleski en un esfuerzo por refrescar su bullpen, y Oppiced Will Klein y Edgardo Henríquez a los menores.