La dedicación de Ichiro brilla en el encantador y juguetón discurso del Salón de la Fama

COOPERSTOWN, NY-Si es sorprendente que el hombre conocido por su interminable dedicación a Craft, el hombre que miraba y conquistaba una de las temporadas de debut más llenas de presión en la historia de MLB, el hombre que constantemente se desafió con objetivos aparentemente imposibles, clavaría absolutamente su discurso en el Salón de la Fama en su segundo idioma, ¿no menos menos?

Como alguien que vio a Ichiro pronunciar un discurso elocuente y sincero en inglés cuando ingresó al Salón de la Fama de los Marineros en 2022, su discurso igualmente elocuente y sincero en Cooperstown en un domingo sincero nube nube no fue una sorpresa. Tampoco fue una sorpresa que estar en el lugar que llamó “una tierra sagrada de béisbol” resaltaría su mejor oratoria.

Pero lo que elevó esta dirección graciosa, y se encantó completamente el ICH-I-RO Cantando a los fieles que desafiaron los elementos en el Clark Sports Center, el comienzo de la ceremonia se retrasó una hora para dejar que la tormenta pasara, fueron los apartados humorísticos que roció durante el discurso de 19 minutos. Como su mensaje al solitario votante disidente en la Asociación de Escritores de Béisbol de América que impidió que Ichiro se uniera a Mariano Rivera como el único electivo unánime. Ichiro había invitado una vez al escritor a cenar para discutir su omisión, pero dijo con una sonrisa el domingo: “Por cierto, la oferta para que ese escritor cenara en mi casa ahora ha expirado”.

Disfruté especialmente la imitación perfecta de Ichiro de la emisora Rick Rizzs llamando a uno de los lanzamientos de bala patentados del jardín desde el jardín, entregado a volumen completo: “¡Santo fuma, un rayo láser a la segunda base de Ichiro!”

Ichiro acababa de notar que anualmente vino al campamento con el brazo ya en forma para poder proporcionar a Rizz las oportunidades para esas llamadas atronadoras. Y eso destacó un tema principal del discurso de Ichiro, el último entre los cinco homenajeados: cómo uno no podía honrar el deporte y respetar el juego, y sus fanáticos, sin dedicación completa a la preparación de uno.

“Cuando los fanáticos usan su precioso tiempo para venir a verte jugar, tienes la responsabilidad de actuar para ellos, ya sea que estemos ganando por 10 o perdiendo por 10”, dijo. “Sentí que mi deber era motivar lo mismo desde el día de apertura hasta el Juego 162. Nunca comencé a empacar mi equipo o grabar cajas hasta después de la final de la temporada”. Sentí que era mi deber profesional brindar a los fanáticos mi atención completa en cada juego “.

Durante su carrera, obtuve una visión diaria de primera mano de la manera minuciosa que Ichiro tendía a su guante, su bate, sus picos y todos los demás accesorios del juego. A veces, sus compañeros de equipo miraban con recelo mientras retiraba su guante, colocaba el bate en un humidor o limpiaba sus picos de la última mota. Pero siempre había un método para su meticulidad.

“Personalmente me importaba mi equipo todos los días porque nunca quise arriesgarme una sensación de error debido a una cuerda suelta en mi guante o deslizarme en los senderos base porque no limpiaba mi pico”, dijo.

Ichiro señaló al principio que una vez más era un novato por tercera vez en su carrera: primero con el Orix Bluewave en 1992, luego con los Marineros en 2001, y ahora un novato entre el Salón de la Fama que se sentaron en el escenario detrás de él.

“Espero poder defender los valores del Salón de la Fama”, dijo solemnemente, pero luego juguetonamente se refirió a un ritual de novato con los Marineros: “Por favor, ahora tengo 51 años, tan fácil por las novatadas. No necesito usar un uniforme de Hooters nuevamente”.

Ichiro fue expansivo al expresar gratitud a los compañeros de equipo y organizaciones de su carrera de MLB de 19 años. Su homenaje más conmovedor fue para el lanzador Hideo Nomo, cuyo éxito como jugador importante de Japón de Japón influyó fuertemente en un joven Ichiro.

“Mis ojos de repente se abrieron a la idea de desafiarme a mí mismo yendo a algún lugar que nunca imaginé”, dijo, agradeciendo “nomo-san” en japonés.

Ese viaje comenzó, por supuesto, en Seattle en su mágica temporada de MVP de 2001, “y he estado enamorado de Seattle y los marineros desde entonces … Seattle es mi hogar permanente”.

Incluyó una parada de tres años en Miami con los Marlins a partir de 2015, lo que provocó otra broma de Ichiro: “Aprecio a (los ejecutivos de los Marlins) David Sampson y Mike Hill por venir hoy. Honestamente, cuando ustedes me llamaron para ofrecerme un contrato para 2015, nunca había oído hablar de su equipo. Pero llegué a amar mi tiempo en el sur de Florida”.

El momento más conmovedor del discurso se produjo cuando Ichiro saludó a su esposa, Yumiko, por dirigirlo a través del estrés de su temporada de MVP de novato.

“Creo que puedes imaginar que hubo muchas dudas cuando decidí intentar convertirme en el primer jugador de posición de Japón en MLB”, dijo. “Pero fue más que duda. Hubo críticas y negatividad. Alguien incluso me dijo: “No avergüences a la nación”. La persona que más me apoyó fue mi esposa, Yumiko. Solo sería natural si ella también tuviera dudas, pero nunca me hizo sentirlas. Toda su energía se centró en apoyarme y alentarme. Durante 19 temporadas en Seattle, Nueva York y Miami, se aseguró de que nuestra casa siempre estuviera feliz y positiva. Traté de ser consistente como jugadora, pero ella es la compañera de equipo más consistente que he tenido ”.

Ichiro relató una “noche de cita” que él y Yumiko tenían en T-Mobile Park poco después de su retiro en 2019.

“Hicimos algo que nunca habíamos podido hacer mientras yo era jugador: nos sentamos en las gradas y disfrutamos de un juego de los Marineros juntos. Lo hicimos de la manera estadounidense comiendo perros calientes. De todas las experiencias me ha dado el béisbol, disfrutar de un hot dog en un juego con una persona más responsable de ayudarme a alcanzar este momento es el más especial”.

Sin duda, alcanzar el Salón de la Fama, una institución de la que dijo que nunca había oído hablar hasta llegar a Seattle, también se eleva en esa lista. Y Ichiro lo hizo con un discurso que mostró un lado juguetón, ingenioso y encantador que muchos en Estados Unidos rara vez se veían debido a su insistencia de carrera en hacer todas sus entrevistas en japonés con un traductor. Pero luego dijo en una breve conferencia de prensa que siempre planeó hacer su discurso de inducción en inglés.

“Dije (en su discurso) que ser un miembro del Salón de la Fama no era un objetivo”, dijo después. “Pero hacer que la gente se ría aquí siempre fue un objetivo. Con suerte, tuve éxito “.

Para Ichiro, el día fue un completo éxito, y su tercera temporada de novato cifra para lanzar una nueva fase de la vida tan generosa como sus dos primeros.