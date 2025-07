Cal Raleigh Crushes No. 41, pero los Marineros sueltan al final de la serie a los ángeles

ANAHEIM, California – Un lanzamiento y una llamada no marcan la diferencia hasta que lo hace.

Logan Gibert navegó a través de cuatro entradas contra los Angelinos de Los Ángeles el domingo por la tarde. Permitió solo un corredor base. Golpeó seis. Parecía que iba a ser otro edificio de rendimiento fuerte en las entradas de 6 1/3 de blanqueo que Gilbert lanzó en su último inicio contra Milwaukee.

Y luego todo se derrumbó con una quinta entrada olvidable que comenzó con una llamada de Strike Three. Gilbert nunca se recuperó de eso. Los Angelinos anotaron cuatro veces en el marco, destacado por otro jonrón de Mike Trout para ser agregado a su carrete destacado de su carrera contra Seattle, y obtuvo una victoria por 4-1 sobre las M y una división de la serie de cuatro juegos en Angel Stadium.

“Logan parecía que estaba navegando, solo un par de bases gratuitas allí en el quinto y no podía recuperarse de eso”, dijo el gerente de M, Dan Wilson. “Solo una forma difícil de terminar una buena serie”.

Wilson trató de poner un tono positivo en la división, pero el fin de semana fue una oportunidad perdida para las M. Mientras que Houston estaba en el proceso de ser barrido en casa por el atletismo, las M perdieron frustrantemente en entradas adicionales el viernes por la noche y experimentaron un corte de energía ofensivo el domingo contra Kyle Hendricks de lanzamiento suave y su variedad de cosas fuera de velocidad que hicieron que su trabajo de bola rápida de 86 mph sea de manera efectiva.

Los M concluyen este viaje por carretera con tres juegos en West Sacramento contra los A de los Atléticos Red-Hot a partir del lunes. ¿Y recuerdas a esos Rangers olvidados? Han ganado seis consecutivos, nueve de sus últimos 10 saliendo del receso del Juego de Estrellas y ahora están incluso con los Marineros en la clasificación con una serie de cuatro juegos el próximo fin de semana en T-Mobile Park que se avecina mucho más significativo que la última vez que los equipos se vieron a fines de junio en Texas.

La totalidad de la ofensiva de la M se limitó a la continua reescritura de los registros de Cal Raleigh. Raleigh golpeó sus 41calle Homero de la temporada liderando la séptima entrada contra Hendricks, un disparo de 421 pies al jardín central. Raleigh empató a Todd Hundley para la mayoría de los jonrones de un receptor de interruptor en una sola temporada, ambientada en 1996.

La marca de Hundley llegó en una temporada completa. Raleigh alcanzó el número el 27 de julio.

Pero ese fue lo más destacado para los M en un fin de semana en el que dependían demasiado de la pelota larga. De las 14 carreras anotadas en la serie, 11 llegaron a través del jonrón. Casi anotaron otra de esa manera, pero JP Crawford fue robado de un jonrón por el salto de Jo Adell en la pared en el centro una entrada antes del jonrón de Raleigh.

El único otro éxito para Seattle fue el single de conducción de línea de Josh Naylor liderando la quinta entrada.

“La forma de comenzar realmente la ofensiva es poder anotar de manera consistente sin el jonrón y pudimos hacerlo anoche”, dijo Wilson. “Eso es lo que estamos buscando hacer. Eso es a lo que vamos a volver, subir a la base, crear el tráfico, crear la presión”.

El 41º 41 de Raleigh podría haber sido más influyente en el resultado final si no fuera por los problemas que Gilbert creó para sí mismo en la quinta entrada que comenzó cuando el árbitro de placa Charlie Ramos perdió lo que parecía ser un par de posibles golpes en tres llamadas a Travis d’Arnaud. Fueron llamadas fallidas que condujeron a una caminata inicial y las llamadas que un sistema automatizado de bolas y huelgas esperaba en el futuro se habría corregido.

En el momento en que Gilbert dijo que no estaba seguro de si cualquiera de los lanzamientos era una huelga, incluso si su reacción inmediata en el montículo parecía indicar que lo hizo.

Pero la responsabilidad es de Gilbert para superar esos errores humanos y, en ese sentido, falló mal con cómo se desarrolló el resto de la entrada. Parecía irritado, perdió el mando y caminó a Luis Rengifo y golpeó a Gustavo Campero cuando se enfrentó a sacrificar a Bunt, cargando las bases.

“Pensé que lo tenía, pero no estaba lo suficientemente seguro como para pensar que él voló la llamada”, dijo Gilbert. “No sabía cuándo estaba ahí fuera si en realidad era una huelga o no, pero independientemente de eso, si un chico estaba tratando de poner un toque, simplemente arrojar la pelota a la zona. Pequeñas cosas simples que simplemente no hice un buen trabajo especialmente en esa entrada”.

La pelota de tierra suave de Kevin Newman anotó a D’Arnaud y los Marineros no pudieron cambiar la doble jugada. Pero los problemas de control de Gilbert continuaron. Sobre un control deslizante frente al plato que Raleigh no pudo bloquear y Rengifo anotó en el lanzamiento salvaje. Otro control deslizante mal ubicado para Zach Neto casi se convirtió en un doble, pero Randy Arozoena hizo una fuerte captura de carrera para el segundo fuera.

Luego estaba la bola rápida para la trucha. Los Marineros mantuvieron su némesis desde hace mucho tiempo tranquilo durante la mayor parte de la serie, golpeándolo con bolas rápidas en la parte superior de la zona de strike. Gilbert ponchó a Trout en los dos primeros turnos al bate trabajando con la bola rápida y luego lo consiguió con un divisor.

Pero la bola rápida 1-0 que lanzó para truchar la tercera vez no podría haber estado en un lugar peor, incluso si Gilbert sintió que la ubicación del lanzamiento no era el problema. Cinturón alto. Sobre el plato. Y Trout hizo lo que ha hecho 54 veces anteriores contra los M: lo golpeó de manera muy larga.

“No creo que me haya perdido allí. Fue más solo obtener 1-0 y luego básicamente secuenciarlo de la misma manera que hicimos los dos primeros turnos al bate. Lo conseguimos y tuvimos un buen plan, pero un bateador como ese probablemente necesitábamos darle una mirada diferente allí”, dijo Gilbert.

El Homer de 443 pies fue el tercer más largo de la temporada. También saltó de la trucha sobre la marca de los 1,000 carreras impulsadas en su carrera y, aunque parecía que la mayoría de ellas han venido en contra de las M, fueron solo sus 136th y 137th.

La línea final de Gilbert fue solo tres hits permitidos y siete ponches. Pero cuatro carreras, tres caminatas y solo cinco entradas no son lo que los M esperaban ver después de su último comienzo.

“Solo un poco fuera de lo posible y realmente no hizo un ajuste para recuperarlo”, dijo Gilbert.

Puntaje