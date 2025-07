Deion Sanders le quitaron la vejiga después de que se encontró un tumor

El entrenador de fútbol de Colorado, Deion Sanders, abordó sus problemas de salud el lunes durante una conferencia de prensa, reconociendo que había mantenido lo peor en secreto, sin informar a sus hijos o su equipo.

Sanders dijo que le quitaron la vejiga en mayo para abordar un tumor canceroso. Su escaneo se veía normal desde el lado vascular, dijo, pero una visita a Janet KukrejaSanders ‘Doctor en el Centro de Cáncer de la Universidad de Colorado, reveló el tumor.

Sanders, de 57 años, optó por una eliminación de la vejiga y la creación de una nueva vejiga para eliminar el cáncer del órgano. Dijo que fue afortunado e instó a otros a no retrasar la atención médica cuando ocurren síntomas.

“Dejemos de avergonzarnos de ello”, dijo que decidió. “Vamos a tratar con eso. Vamos a tratar con eso de frente.

“Esto no fue fácil. Todos, se lo revisan. Porque si no fuera por mí que me hicieran probar algo más, no se habrían topado con esto. … Esta podría haber sido una reunión completamente diferente si no lo hubiera hecho. Ha sido difícil. Creo que caí alrededor de 25 libras”.

Dijo que orinar es, bueno, diferente ahora.

“No puedo orinar como solía orinar”, dijo. “Depende de depender, si sabes a qué me refiero”.

Sanders dijo que ha vuelto al entrenamiento, y sonrió cuando dijo que la gente no debería sorprenderse si ven un inodoro portátil al margen durante los juegos de este otoño.

Sanders había estado ausente durante varios meses, y elogió a su cuerpo técnico por recoger la holgura y no hacer demasiadas preguntas. Durante mucho tiempo ha tenido problemas de circulación sanguínea en las piernas que llevaron a la amputación de dos dedos y varias cirugías desde 2021.

“Gracias a Dios el [coaches] son lo suficientemente buenos como para que no tenga que cuidar a los niños “, dijo Sanders.” No sabían. Ayer se enteraron de que el resto del equipo. El equipo que no reveló esto a nadie “.