Con Dodgers luchando contra más lesiones, Alex Freeland podría debutar

Los Dodgers están lidiando con más lesiones en su alineación.

Como resultado, una de sus principales perspectivas podría tener su primera oportunidad de grandes ligas esta semana.

Alex Freelandel jugador de cuadro mejor clasificado en el sistema agrícola de los Dodgers, estará en Cincinnati el martes en caso de que Tommy Edman (que tuvo su persistente lesión en el tobillo sobre él el domingo mientras redondea las bases) o Hyeseong Kim (que ha estado luchando contra un problema de los hombros en la semana pasada) debe ir a la lista de lesionados, el gerente Dave Dave Roberts después de la noche de los Dodgers el lunes.

“Él va a venir y veremos qué dirección vamos, con quién”, dijo Roberts. “Estamos tratando de averiguar … si necesitamos hacer un movimiento para uno de esos tipos”.

Freeland, una selección de tercera ronda en 2022 de la Universidad de Florida Central, es el prospecto general número 3 del equipo según MLB Pipeline y el prospecto número 35 en el béisbol.

El Switch-Hitter de 23 años ha pasado toda la temporada con Triple-A Oklahoma City, donde ha bateado .253 con 12 jonrones, 71 carreras impulsadas y .799 OPS en 94 juegos.

Ahora, podría obtener su primer crack en la lista de las grandes ligas, con los Dodgers enfrentando otra ronda de dolores de cabeza de lesiones después del partido del lunes.

A corto plazo, la lesión en el hombro de Kim parece ser el problema más apremiante.

El novato surcoreano ha luchado poderosamente en el plato últimamente, con una actuación de 0 por 3 el lunes, dejándolo solo tres para 24 desde el 19 de julio.

“Puedes ver ofensivamente con el bate, él no es él mismo en este momento”, dijo Roberts.

El jugador de cuadro de los Dodgers, Hyeseong Kim, quien está lidiando con una lesión en el hombro, ha luchado en el plato en los juegos recientes. (Jeff Chiu / Associated Press)

Edman, sin embargo, representa la mayor preocupación a largo plazo para que los Dodgers manejen, con su lesión en el tobillo persistente desde principios de mayo.

“Es algo que siempre está ahí”, dijo Edman. “Pero yo diría que ha sido bastante normal”.

Al menos fue hasta el domingo, cuando Edman dijo que “tenía un pequeño ajuste” mientras dirigía las bases en Fenway Park.

Si bien Edman no estaba disponible para el juego del lunes, mantuvo el optimismo de que podía evitar lo que sería una segunda lista de lesiones esta temporada y volver a la alineación el martes.

“No siento que esto sea tan importante”, dijo. “Estaba justo en un punto en el que no sentía que pudiera correr a toda velocidad hoy. Hoy recibí un buen tratamiento, así que espero volver a estar disponible mañana”.

Aún así, los Dodgers podrían decidir que se justifica un descanso prolongado para el servidor de servicios públicos, especialmente porque no ha podido jugar al campo mientras intentaba manejar su lesión.

“Obviamente, si no pudiera golpearlo esta noche, para no poder jugar tres entradas de defensa, no es una gran sensación”, dijo Roberts.

Freeland estará esperando en las alas por si acaso.

Originario de Louisville, Ken., Dio un gran salto por el sistema de la granja de los Dodgers el año pasado, cuando progresó de lo más alto a triplicar un tiempo bateando .260 en tres niveles de ligas menores.

Un bateador disciplinado con 228 caminatas en su carrera en 345 juegos de ligas menores de su carrera, Freeland ha recibido altas calificaciones para su defensa en el campocorto y la tercera base. También tiene 81 robos en sus cuatro temporadas de ligas menores.

¿Cómo determinarán los Dodgers si Kim o Edman, o ambos, deberán ir a la IL?

“Eso es lo que es una línea borrosa”, dijo Roberts. “Los jugadores obviamente sienten que no están heridos, donde pueden jugar y publicar, lo cual es genial. Pero la línea de, todavía estás lastimando al equipo, lastimándote, eso es lo que la organización, el personal de entrenamiento, debemos tomar esa decisión”.

Cuando y si lo hacen, los Dodgers saben quién será aprovechado como un potencial de reemplazo.