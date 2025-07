Ben Williamson declara su caso cuando los Marineros noquean el atletismo

WEST SACRAMENTO, California – La vida de Ben Williamson es complicada en este momento.

Durante la mayor parte del mes, cada analista y experto y rumores se han centrado en los marineros que buscan realizar posibles actualizaciones en el lugar de Williamson en el diamante.

Y durante ese tramo, Williamson ha seguido siendo mayormente espectacular en el campo y útiles, pero no potentes, en el plato.

En algún momento durante los próximos días, todo esto llegará a un punto crítico y se tomará algún tipo de decisión. Se realizará un movimiento para agregar en la tercera base y Williamson perderá su papel, o se tomará alguna otra decisión y Williamson avanzará como la opción de M en el puesto.

“Voy a aparecer y hacer lo mejor que pueda todos los días y pase lo que pase, sucede a partir de ahí”, dijo Williamson.

Y, agregó, “simplemente no me meto mucho de mi teléfono”.

Un juego como el lunes por la noche solo se suma a los sentimientos complicados. Williamson tuvo dos hits, incluido un doble, anotó una vez e hizo tres jugadas espectaculares en el campo cuando las M vencieron al Atletismo 3-1 en Sutter Health Park en el primer partido de una serie de tres juegos.

Williamson es un caso tan interesante dependiendo de cómo sopese su valor. Defensivamente, es uno de los terceros de élite en la liga este año. Ofensivamente, ingresó el lunes con un OPS de .596, el segundo más bajo entre las terceras base regulares en las mayores.

¿Qué es más valioso para este equipo de Marineros?

“Ben Williamson nos salvó hoy con una defensa sobresaliente. Lo ha hecho todo el año, pero parecía que esta noche tenía muchas oportunidades e hizo que algunas jugadas realmente difíciles se vieran bastante fáciles”, dijo el gerente de M, Dan Wilson.

Más dobles ciertamente ayudarían, como el que Williamson golpeó a la quinta entrada. Anotó dos bateadores más tarde cuando Cal Raleigh arrojó un sencillo al jardín izquierdo para una ventaja de 3-0 m.

“No estoy golpeando la pelota tan fuerte como quiero, pero todavía estoy trabajando en ello. Voy a intentar lo más duro posible para mejorar”, dijo Williamson.

Para Raleigh, fue solo su quinto RBI desde el 17 de junio que no llegó a través de un jonrón. Durante ese lapso, Raleigh ha conducido en 22 carreras a través del jonrón, tres en singles y dos en moscas de sacrificio.

El jonrón aparentemente obligatorio, el éxito de M, cada victoria fue de Josh Naylor, el primero desde que fue adquirido la semana pasada de Arizona. Naylor golpeó el primer lanzamiento de la segunda entrada de 405 pies sobre la berma en el jardín derecho para sus 12th Homero en general. También anotó la segunda carrera de la M en la cuarta entrada después de liderar con un sencillo, robando el segundo, avanzando a tercero por un error de lanzamiento y anotando en la mosca de sacrificio de Mitch Garver.

Naylor tiene cuatro bases robadas en cuatro juegos después de tener 11 en 93 juegos con Arizona.

La defensa de Williamson también ayudó a Luis Castillo a lanzar siete entradas de pelota de una carrera y ayudó a Matt Brash a escapar de un atasco cargado de bases en la octava entrada.

“Ha estado por todas partes”, dijo Castillo a través del intérprete Freddy Llanos.

La captura de buceo de Williamson de la línea de línea de Brent Rooker en la cuarta entrada parecía genial, pero fue su parada en la bola de tierra de Rooker en la sexta entrada que fue una jugada realmente asombrosa.

Fue la única entrada de los Atléticos anotados después de que Luis Urias fue golpeada por un lanzamiento y Nick Kurtz conectó un sencillo para poner a los corredores en las esquinas con un out. La única carrera podría haberse convertido en dos y tal vez más si no fuera por la parada de balance de Williamson en el balón de tierra de Rooker detrás de Third Base.

Williamson pudo obtener un lanzamiento al segundo a tiempo para la fuerza y Castillo salió de la entrada cuando Shea Langeliers se ponchó.

“No sé cómo obtuvo nada en ese lanzamiento que él fue una jugada. Fue solo una jugada increíble”, dijo Wilson.

Williamson estuvo de acuerdo en que ese era el más difícil de su trío destacado.

“Solo era yo tratando de ser atlético, tratando de sacar el lanzamiento lo más rápido posible”, dijo.

En el octavo, Brash entró con dos outs después de que Gabe Speier permitió una caminata, pero Brash renunció a un sencillo a Rooker y caminó a Langeliers para cargar las bases.

Tyler Soderstrom golpeó un terreno que parecía destinado al jardín izquierdo, pero Williamson hizo una parada revelada y venció a Rooker a la tercera base para terminar la entrada.

“Especialmente con descarado en el montículo, quiero decir, sus cosas se mueven locamente en ambos sentidos, por lo que tiene mucho contacto débil”, dijo Williamson. “Obtuvo un lanzamiento en las manos, y lo adentro. Afortunadamente, estaba en el lugar correcto para ello”.

Andrés Muñoz lanzó el noveno por su 24 salvo.

Castillo alternó sus actuaciones en julio entre Featrific y Ok. Renunció a un empatado 10 hits de su carrera su última vez contra Milwaukee, pero limitó las Atléticas a solo cinco hits y una carrera.

Fue la cuarta vez esta temporada Castillo lanzó siete completos. En esas cuatro aperturas, ha permitido combinar tres carreras ganadas en 28 entradas lanzadas. Castillo ponchó a cuatro y no emitió una caminata.

“Estaban balanceándose temprano en el conteo tratando de llegar a él, pero simplemente un buen mando, obteniendo los lanzamientos y capaces de no permitirles encontrar barriles en absoluto”, dijo Wilson. “Esa fue una gran parte desde el principio para profundizar”.