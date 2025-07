Chris Paul se alegró de volver a casa en Los Ángeles con los Clippers

Antes de que la voz de Chris Paul resonara en la habitación, sus razones para regresar a casa lo miraban.

Sus tres hijos, encaramados en silencio junto a su madre, Jada Crawley, vieron cómo Paul hablaba de por qué decidió regresar a los Clippers. La madre de Paul se sentó en la segunda fila de la conferencia de prensa con una sonrisa radiante.

Chris Paul estaba de vuelta en casa.

“Fue una obviedad. La decisión más fácil en esto es sentarse aquí”, dijo Paul, señalando a su familia en las tres filas delanteras. “Justo aquí, es mi familia”.

Cuando Paul fue presentado por primera vez como un clipper en diciembre de 2011, habló de medir contra el “hermano mayor” Chauncey Billups y volar junto a Blake Griffin y DeAndre Jordan, un núcleo que se lanzaría a la tradición de los Claypers.

El primer mensaje de Paul para Los Ángeles fueron tres constantes: el encanto de la ciudad, el talento a su lado y un título que todavía las eludía.

El lunes, Paul intercambió las líneas afiladas de su traje debut de 2011 y la corbata de seda roja para algo más suelto: flores negras que fluyen, Red Nike Air Jordan 1 y un destello de oro en su muñeca. Y 14 años después de su estreno de Los Ángeles, habló de compartir la cancha con James Harden y Kawhi Leonard.

Pero esta vez, la alineación repleta de estrellas de los Clippers no fue lo que iluminó su camino a casa.

“Si soy realmente honesto, quería volver y jugar aquí por cualquier medio necesario”, dijo Paul. “Ni siquiera me importaba cómo se veía el equipo. Solo quería estar en casa, estar aquí con los Clippers”.

La esposa de Chris Paul, Jada Crawley, centro, se sienta junto a sus hijos y familiares durante la conferencia de prensa de Paul en la Cúpula Intuit el lunes. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

La gratitud dio las palabras de Paul: para su año en San Antonio, para el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue, para el propietario de los Clippers Steve Ballmer y para una temporada 21. Pero anclarlo todo era su familia.

Paul ya no está pensando en jugar en otra ciudad lejos de su familia. Las devoluciones llorosas están detrás de él. Sus mañanas ahora comienzan con entrenamientos para el amanecer con su hijo. Él termina por las tardes hablando con su hija.

“A decirte la verdad, mi esposa y mis hijos probablemente [are] Cansado de mí ya “, dijo Paul, su esposa se rió.” Porque desde que recibí las noticias, cada vez que estamos en casa, solo estoy saltando hablando de: ‘Estoy en casa, estoy en casa, estoy en casa “.

Chris Paul, firma autógrafos y saluda a los fanáticos durante una conferencia de prensa en Intuit Dome el lunes. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Tan familiar como está con los Clippers, Paul dijo que su regreso todavía se sentía surrealista: el No. 3 cosido en una camiseta de Clippers, su nombre brillaba sobre el casillero y un mensaje de “bienvenida” rodeando el tablero de halo.

¿Qué lo hace aún más dulce? Una nueva etapa. La última vez que Pablo jugó para los Clippers, jugaron en Staples Center (ahora Crypto.com Arena). El lunes, obtuvo una mirada de cerca del domo Intuit.

“Caminando ahora, es un sentimiento total diferente”, dijo Paul. “La última vez que caminé por aquí, me estaba mirando porque no sabía si un tipo en el equipo actual estaba aquí y ellos [were] como, ‘¿Qué diablos estás haciendo aquí?’ “

Chris Paul estaba visiblemente emocional cuando los fanáticos de los Clippers se pararon en ovación y cantaron “CP3” cuando su estrella regresó a Los Ángeles. “Esto es una locura”, dijo Paul. pic.twitter.com/pbggebppgs – Ira Gorawara (@iragorawara) 28 de julio de 2025

Paul notó que el cambio de imagen de la franquicia (nuevos colores, el nuevo logotipo, pero una cosa, dijo, no había mudado: los fanáticos.

Un rincón de Crypto.com Arena todavía vive firmemente en la memoria de Paul. La Sección 114 albergaba los bolsillos de Clippers Die-Hards a los que miraría después de cada daga tres o el espectáculo de “Lob City”.

Algunos fanáticos, dijo Paul, incluso prometieron lealtad en la tinta. En aquel entonces, algunos hicieron un pacto de que si los Clippers anotaron 114 puntos en un juego, se harían un tatuaje “114”. Cuando el equipo entregó, también lo hicieron.

“Los fanáticos aquí son como ningún otro”, dijo Paul. “Son realmente fanáticos del juego … el equipo y todos, merecen cosas buenas y merecen ver a este equipo ganar”.

Paul obtuvo una dosis completa de nostalgia poco tiempo después, cuando docenas de fanáticos de los Clippers le dieron una ovación de pie, cantando, “¡CP3!”

Se hundió en su asiento, los hombros doblando hacia adentro mientras apretaba las manos, la emoción se arrastraba cuando los vítores se volvieron más fuertes.

“Esto es una locura”, dijo.

Entonces, cuando Paul se levantó del podio y agradeció a los medios de comunicación, su madre sostuvo su mirada, su sonrisa aún cosió en su lugar. Durante ocho años, ella había acostumbrado a las despedidas. Pero esta vez, no habría un abrazo de despedida.

“Esta es una de esas cosas que manifesté durante mucho tiempo, traté de existir”, dijo Paul. “Porque me encanta aros, me encanta jugar este juego, pero amo a mi familia más que cualquiera de eso”.