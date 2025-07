Cómo Antonio Gates hizo el Salón de la Fama sin jugar en la universidad

Lo que Antonio Gates hizo como ala cerrada de Chargers fue notable.

Pero que el no Do fue igual de impresionante.

Gates, que será consagrado el sábado en el Salón de la Fama Pro Footballes el único jugador que alcanza ese pináculo sin una sola instantánea de fútbol universitario. Era una estrella de baloncesto en Kent State, media hora de la carretera desde Canton, Ohio, y nunca parecía pensar en el fútbol, a pesar de que era un fenómeno de la escuela secundaria de dos deportes en su ciudad natal de Detroit.

“Nunca en un millón de años cuando jugaba baloncesto en Kent State pensó que sería un jugador de fútbol profesional”, dijo Steve Sefner, el locutor de juego por juego de la escuela cuando el poder de 6 pies 4 estaba dominando rutinariamente oponentes más altos.

Antonio Gates de Kent State conduce sobre AJ Moye de Indiana durante el torneo de la NCAA 2002. (Doug Pensinger / Getty Images)

“Tone” era su apodo. El tono era lo que estableció.

“Tuvo un primer paso de élite, habilidades de guardia, haciendo lecturas, pases”, recordó Anthony Wilkins, ahora entrenador asistente de baloncesto en la Universidad de Nevada Las Vegas, y luego el co-capitán de Kent State con puertas. “Podríamos poner la pelota en las manos de Tone y literalmente correr la ofensiva a través de él”.

Teniendo en cuenta lo pulido que era como jugador de la NFL, es alucinante que logró lo que hizo sin la práctica y el polaco del fútbol universitario. Vale la pena señalar que no todos con un busto de bronce tenían una distinguida carrera universitaria.

Fin de Cleveland antiguo Dante LavelliApodado “Gluefingers”, jugó solo tres juegos en Ohio State y Kicker Jan Stenerud fue un esquiador competitivo que solo jugó en su último año en el estado de Montana. Otro uno y uno fue esquinero Dick “Night Train” Laneque solo jugó una sola temporada en Scottsbluff Junior College en Nebraska.

Inducidos Tim Mara y Joe Carr No jugó fútbol americano universitario, pero Mara fue la propietaria fundadora de los Gigantes de Nueva York y Carr fue presidente de la NFL durante 19 temporadas en las décadas de 1920 y 1930.

Pero Gates jugó en una época en la época en la que hacer una lista de la NFL significaba dedicar prácticamente cada hora de vigilia a convertirse en un mejor jugador de fútbol.

Dicho esto, el fútbol no era desconocido para las puertas. Fue un destacado apoyador en Detroit Central High y una de las mejores perspectivas de ala cerrada del estado. El baloncesto fue su primer amor, pero su destreza de fútbol era innegable.

“El fútbol era algo que hice tan natural, nunca me importó”, le dijo a ESPN en 2010. “Pisé el campo de fútbol, y fue como” ese es el mejor jugador “. Era una de esas cosas que era tan natural que no fui a practicar. [passes] Y llévelo a la casa. Y fue como, ‘Wow, y perdió todos esos días, imagínese si se aplicaba a sí mismo’.

“Y ahí es donde comenzó a rodar el fútbol. Yo pensé, ‘lo que sea’. Estaba en el gimnasio, disparando baloncesto todos los días, trabajando en mi juego “.

No es sorprendente que haya recibido todo tipo de ofertas de becas de programas de fútbol de primer nivel, pero solo mordisquean las grandes escuelas de baloncesto. La mayor parte de ese interés provino de mediados de los principales. Sin embargo, una oferta de sueño se unió. Nick Saban lo reclutó para jugar al fútbol en Michigan State, y Tom Izzo tenía un lugar para él en el equipo de baloncesto. Puertas comprometidas con los espartanos en 1997.

Gates llegó al campus en el verano del ’98 como un calificador académico de la Propiedad 48, lo que significa que inicialmente tuvo que sentarse fuera de la competencia. Tuvo algunos desafíos en el aula en su primer semestre, lo que llevó a Saban a rescindir su permiso para dejar que Gates jugara baloncesto además del fútbol. Gates dijo que se sentía ciego por eso y terminó saliendo de la escuela.

Terminó transfiriéndose al este de Michigan para jugar baloncesto en la conferencia Mid-American, pero no pudo concentrarse lo suficiente en el aula. Eso lo llevó a partir para una universidad comunitaria en California, específicamente la universidad de los Sequoias en Visalia, con el objetivo de obtener algunas buenas calificaciones en su haber.

Todo eso allanó su camino hacia Kent State, donde causó una impresión en el momento en que entró en el campus.

“Tenía un par de gafas Cartier, ese botín de Detroit y una confianza”, dijo Wilkins. “Se llevó como, ‘Esto no es demasiado grande para mí'”.

El ala cerrada de los Chargers, Antonio Gates, a la derecha, se extiende después de hacer una captura contra los Cardenales de Arizona en noviembre de 2018. (Kelvin Kuo / Associated Press)

Y el escenario no era demasiado grande. Normalmente era el mejor jugador de la cancha.

“Hombre, me sorprendieron verlo”, dijo el compañero de equipo DeAndre Haynes, un ex base de Kent State y ahora asistente de Marquette. “Podría cruzarte, sumergirte, disparar a los tres, todo”.

Haynes era cuatro años más joven, pero también creció en Detroit, por lo que sabía todo sobre Gates the High School Football Star.

“En realidad puso a mi hermano en el hospital, lo golpeó con tanta fuerza”, dijo Haynes. “Tono lo rompió. Solía castigar a las personas en la escuela secundaria”.

Todo eso parecía un recuerdo lejano cuando Gates decidió salir para el fútbol de primavera en Kent State y duró … un día.

Recordó el compañero de equipo de baloncesto de Kent State, Eric Haut: “Regresó después de una práctica diciendo: ‘Hombre, odio el fútbol'”.

Haut, ahora entrenador asistente en el estado de Utah, con frecuencia se encuentra diciendo a sus jugadores sobre Gates.

“Fue uno de los mejores compañeros de equipo con los que jugué”, dijo Haut. “Todos sabían que Tone estaba un paso por encima del resto de nosotros, pero él nunca actuó de esa manera”.

No era raro que los exploradores de la NFL aparecieran en sus juegos de baloncesto. Gates aún mantuvo las esperanzas de la NBA, pero era un tweener en ese tamaño, demasiado pequeño para jugar en el siguiente nivel. Sufrió un tobillo tensado en el proceso previo al draft, atenuando cualquier foco de atención que ordenó.

Los efectos de ese tobillo tensos se persistieron cuando probó para un par de exploradores de la NFL. (No había sido invitado a la cosechadora). Uno de esos evaluadores era Tim Brewster de los Chargers de San Diego, que sabía sobre los problemas del tobillo, por lo que no puso mucho stock en la carrera de 4.8 segundos de 40 yardas.

Antonio Gates sostiene una chaqueta de Chargers personalizada mientras es incluido en el Salón de la Fama de los Chargers durante una ceremonia de medio tiempo en el estadio Sofi el 10 de diciembre de 2023. (Ryan Sun / Associated Press)

Nadie seleccionó a Gates en el draft, pero los Chargers le dieron un bono de $ 7,000 para firmar como agente libre de novato. Eso puso en marcha una de las historias más improbables de la NFL.

Atrapó a 116 pases de touchdown, el mayor por cualquier ala cerrada en la historia de la liga.

“Ser un competidor significa poner lo mejor de ti en la línea sin garantías, y el tono incorporó eso”, dijo Wilkins.

“Le dije cuando entró [the Hall of Fame]: ‘La mayor bendición que he tenido ha sido ver la vida a través de tus ojos. Y te mereces todo ‘”.