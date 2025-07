Sounders preparados para el juego de la Copa de Leagues: Esto es lo que debe saber y por qué importa

RENTON – No lo llames venganza. Albert Rusnák no sostiene ningún rencor contra Cruz Azul.

Los Sounders tocarán a los reinantes ganadores de la Copa de Campeones de la CONCACAF en su primer partido de la Copa de Ligas el jueves. El equipo de Liga MX derrotó a Seattle 4-1 en la puntuación agregada en la ronda de 16 del torneo regional en el camino para capturar el trofeo.

Después de la serie en casa y casa en marzo, Rusnák consideró a Cruz Azul como el mejor equipo que ha jugado desde que se unió a la MLS en 2017. Los partidos de la Copa Mundial de Clubes Men Men Fifa contra el Paris Saint-Germain de Francia, el Atlético Madrid de España y el Botafogo de Brasil en junio cambiaron la percepción de Rusnák. Pero no por mucho.

“Siendo realistas, durante los dos juegos que jugamos (Cruz Azul) en la Copa de Campeones, fueron el mejor equipo”, dijo Rusnák después del entrenamiento el miércoles. “Son un equipo fluido. Son realmente buenos con la pelota, son difíciles de jugar sin la pelota. Son agresivos. No quiero comenzar a comparar, pero probablemente un tipo de juego similar al Botafogo. Será de gran ritmo, muchas tacleadas, un juego desafiante. Pero estos son los juegos que queremos jugar”.

En juego en la Copa de Ligas hay literas automáticas para el torneo CCC 2026 para los dos equipos que alcanzan la final y el ganador de la Copa de la Liga avanza a la ronda de CCC de 16. El ganador del partido de la Copa de Ligas del tercer lugar recibe el puesto final del CCC.

Pero el camino es drásticamente diferente de la iteración del torneo del año pasado. Los Sounders avanzaron fuera del escenario de grupo y perdieron ante Los Angeles FC en los cuartos de final.

El nuevo formato de la Copa Leagues presenta a los 18 equipos de Liga MX de México, que jugarán todos sus partidos de torneo en los EE. UU. Para la MLS, solo participarán 18 clubes debido a la liga de 30 equipos que limitarán cada uno a dos torneos norteamericanos para administrar la carga de trabajo de los jugadores.

Los torneos de la FIFA no cuentan, lo que hace que el CCC y la Copa de Legas sean las dos competiciones de América del Norte.

Liga MX y MLS acordaron detener sus temporadas para la Fase Uno de la Copa Ligas, que comenzó el martes. Las rondas de eliminación se jugarán a mitad de semana en la temporada con la final programada para el 31 de agosto.

En un giro de las temporadas pasadas, la fase uno consiste en partidos cara a cara entre las ligas. Después del partido de Cruz Azul, los Sounders serán el anfitrión de Santos Laguna (domingo) de México (6 de agosto).

Los resultados no se apilarán entre sí, sino que estará en una tabla específica de MLS o específica de LIGA MX. La parte superior cuatro equipos de cada mesa avanzará a los cuartos de final, lo que significa que los Sounders deben funcionar mejor en sus partidos de fase uno que al menos otros 14 clubes de MLS.

Ninguno de los equipos de la MLS ganó sus partidos el martes. Pero en lugar de jugar tiempo extra para establecer sorteos, de los cuales había tres, los partidos se deciden por tiroteos penales.

“Nuestras posibilidades subieron un poco”, el entrenador de los Sounders, Brian Schmetzer, bromeó de la pobre noche de apertura de la MLS.

Los Sounders atrajeron 0-0 contra Cruz Azul en Lumen Field en marzo. Pero La Mácina (la máquina) no jugó siete de sus mejores jugadores.

El segundo tramo de la Ciudad de México fue un desastre con el delantero Jordan Morris (isquiotibiales) y el mediocampista Paul Arriola (ACL) sufrieron lesiones y los Sounders concedieron un gol en una penalización.

El ex entrenador de Cruz Azul, Vicente Sánchez, utilizó su mejor alineación para la victoria 4-1.

Larcamón de Nicolás se hizo cargo del equipo en junio y ha tenido un comienzo 1-0-2 en la mesa de la Apertura. Se espera que tenga estrellas en el defensor Willer Ditta y el delantero Ángel Sepúlveda contra los Sounders. Este último ganó el CCC Golden Boot con nueve goles.

Aquí hay un vistazo al partido:

Sounders vs Cruz Azul

Tiempo/lugar: 7:30 pm Jueves en Lumen Field en Seattle

TELEVISOR: Apple TV+, FS1, Unimás y Tudn

Radio: El Rey 1360 am (español)

Historia de la serie: Cruz Azul lidera la serie 2-0-1 desde 1996.

Hogar dulce hogar

Es cierto que los Sounders perdieron sus tres partidos de la Copa Mundial de Clubes en Lumen el mes pasado, pero las comodidades del hogar han funcionado en partidos de MLS y CCC. Seattle solo ha perdido una vez en el juego de la liga (7-1-4) en Lumen esta temporada y ha marcado nueve goles en el estadio desde el torneo CWC.

Sanciones e infracciones

Schmetzer terminó la sesión de entrenamiento del miércoles con un tiroteo penal, dividiendo el equipo por la mitad. El centro de Jackson Ragen terminó ganando para su equipo y todos los jugadores irrumpieron en una caminata de pingüinos para celebrar.

El sitio le dio a Schmetzer la confianza en las posibilidades de su equipo si se debe decidir un partido desde el lugar. Incluso cuando considere que combinará jugadores inexpertos con la rotación para que descansen a los veteranos.

Los desempate dentro de la clasificación podrían bajar a acumulaciones de tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Los Sounders han tenido una erupción de esos. Dejada hacia atrás Nouhou lidera al equipo con dos cartas rojas, mientras que Ragen lidera con seis cartas amarillas en el juego de la MLS.

Citable

“El hecho de que no fuera hace mucho tiempo, nos enfrentaremos al mismo equipo, y terminaron ganando la Copa de Campeones, eso nos da un poco más de motivación”, dijo Rusnák sobre jugar a Cruz Azul. “Un poco más de impulso que queremos vencerlos aún más, pero no lo llamaría venganza. No fue un juego imprudente o sucio, los dos juegos que los jugamos. Fue muy competitivo a un alto nivel”.