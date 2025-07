Shohei Ohtani deja el comienzo de lanzamiento debido a los calambres, los Dodgers pasan a perder ante los rojos

Los Dodgers perdieron el juego el miércoles por la noche.

Sin embargo, lo que era más importante era que no perdieron su estrella bidireccional.

En los Dodgers ‘ 5-2 derrota a Los Reds de Cincinnati en Great American Ball Park, Shohei Ohtani, dejó el montículo junto a un entrenador en la cuarta entrada con lo que el equipo dijo más tarde fue solo calambres, una escena preocupante en el momento, rápidamente aliviada por un anuncio de lesiones aparentemente benignas.

Ohtani permaneció en el juego como un bateador designado, yendo de 0 por 5 en la noche.

El resto de la alineación de los Dodgers no funcionó mucho mejor, con el jonrón de dos carreras de Freddie Freeman en la parte superior de la cuarta entrada que representa su única puntuación.

Fue una media entrada más tarde que ocurrió el susto de lesiones de Ohtani.

Después de renunciar a solo una carrera en sus primeros tres cuadros en una calurosa y húmeda noche de 90 grados en Cincinnati, Ohtani perdió su mando y parecía notablemente incómoda después de un sencillo inicial en el cuarto.

Caminó a Tyler Stephenson en cuatro lanzamientos, dos de los cuales perdieron tanto que pasaron por el receptor Will Smith por lanzamientos salvajes.

Comenzó su próximo bateador, Spencer Steer, con dos bolas más.

Eso llevó al manager Dave Roberts, al entrenador atlético jefe Thomas Albert e intérprete Will Will Ireton a venir al montículo, donde los cuatro hablaron cuando el resto del cuadro se reunió a su alrededor.

“Puedes verlo golpear su cadera, tratando de aflojarlo”, dijo Roberts. “En el momento, [it was] muy preocupante, porque no sabía qué era “.

Después de unos momentos, Ohtani se dirigió al banquillo, pero no a la casa club, para terminar su salida después de 51 lanzamientos.

“Acabo de ver un lanzamiento funky, el seguimiento no se veía bien; creo que estaba en el que estaba justo antes de ese lanzamiento que salí”, dijo Roberts. “Y luego lanzó otro lanzamiento, y no vi el final de la manera correcta. Así que salí”.

Sin embargo, en el banquillo, Ohtani aseguró al personal de los Dodgers que solo estaba lidiando con calambres, y que podría terminar el juego como bateador.

“Cuando escuchas calambres, me siento mucho mejor”, dijo Roberts. “Dijo que era la humedad. Así que me siento mejor sabiendo eso”.

El miércoles fue solo el séptimo comienzo de la temporada para Ohtani, quien se limitó a los deberes de DH durante los primeros dos meses y medio de la temporada mientras completaba su recuperación de una segunda cirugía de Tommy John de carrera que tuvo cerca del final de la campaña 2023.

También fue la primera vez que la estrella de dos vías lanzó la cuarta entrada, después de lanzar una entrada en cada una de sus dos primeras salidas, dos entradas en las próximas dos y dos más en sus últimos par de apariciones.

“Lo bueno de la excursión de hoy es mi recuento de lanzamientos fue donde quería que fuera”, dijo Ohtani. “Este es un paso adelante”.

Alex Freeland es golpeado por un lanzamiento en la novena entrada. (Carolyn Kaster / Associated Press)

Al principio del partido del miércoles, Ohtani no estaba usando su bola rápida de 100 mph tan a menudo como normal, optando por los barredoras en más de la mitad de sus lanzamientos. No parecía tener mucho efecto en sus resultados. Después de que Gavin Lux se duplicó para liderar el juego, y Elly De La Cruz lo llevó a casa con un sencillo, Ohtani publicó ceros en la segunda y tercera entradas, retirando a ocho de sus próximos 10 bateadores mientras acumulaba cuatro ponches.

“Realmente no me sentí genial, para ser honesto, físicamente los últimos días”, dijo Ohtani, en medio de las condiciones de verano sofocantes a lo largo de las orillas del río Ohio. “Mañana tengo un día libre. Así que espero recuperarme y ver cómo me siento”.

Roberts dijo que espera que Ohtani haga su próximo comienzo programado de lanzamiento el próximo miércoles.

“Simplemente no parecía que haya ningún lado al alza que intente superar esa entrada [tonight]”, Agregó Roberts.

Después de salir en el cuarto, los Rojos anotaron uno de los corredores heredados que Ohtani quedó atrás, dándole una línea final de más de tres entradas, dos carreras, cinco hits, dos caminatas y cuatro ponches. Su efectividad de la temporada ahora es de 2.40 en 15 entradas.

El puntaje permaneció empatado 2-2 hasta la parte inferior del octavo, cuando Steer golpeó un triple de dos carreras de dos carreras, Emmet Sheehan. En el bate de 11 lanzamientos, Steer se mantuvo vivo después de que Andy Pages dejó caer una pelota contra la pared del campo izquierdo en territorio de falta.

“Andy ha hecho un gran trabajo para nosotros”, dijo Roberts. “Es solo una obra que sé que desearía tener de regreso y que no hicimos”.

De hecho, Steer luego hizo que los Dodgers pagaran con un viaje de 403 pies al centro, donde James Outman subió a la pared y mantuvo la pelota en juego, pero no pudo asegurar la captura de lo que hubiera sido la final de la entrada.

“Es una jugada que hice antes, así que siento que debería haberlo atrapado”, dijo Outman sobre lo que habría sido una captura de carreras destacadas. “Simplemente saltó y lo perdió en el aire”.

La pérdida impidió a los Dodgers (63-46) desde completar lo que habría sido su primer barrido de la serie desde principios de julio. Terminó un mes decepcionante que vio al equipo ir solo 10-14, reduciendo su ventaja en la Liga Nacional Oeste a solo tres juegos.

Aún así, dada la preocupación de que inicialmente acompañó la salida temprana de Ohtani como lanzador, la noche podría haber sido mucho peor.

Los Dodgers ahora ingresan al Día de la fecha límite de comercio que aún necesitan un relevista diestro, y potencialmente otro bateador para completar su alineación, pero también saber que su estrella de dos vías parece estar bien.

“No tengo ninguna preocupación”, dijo Roberts sobre Ohtani.