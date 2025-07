La serie de los Marineros cae a los A, pero la pérdida se suavizó por el regreso de Eugenio Suárez

WEST SACRAMENTO, California – Otra noche ofensiva frustrante que no fue ayudada por una actuación deficiente de Bryan Woo de repente no se sintió tan mal para los Marineros.

Para ser claros, los Marineros perdieron el miércoles por la noche, cayendo 5-4 ante el atletismo, dejando caer dos de los tres juegos en su serie final con las Atléticas esta temporada y terminó su viaje por carretera de siete juegos un decepcionante 3-4.

Pero la noche no se sintió tan como una pérdida como podría haberlo hecho cuando, en la séptima entrada, la noticia se rompió de los marineros que llegaron a un acuerdo sobre un intercambio para adquirir el tercer base Eugenio Suárez, trayendo sus 36 jonrones y “buenas vibraciones solo”, de regreso a Seattle. Es un movimiento agresivo de la oficina principal de la M con la esperanza de que la reunión pueda provocar una ofensiva que ha anotado cuatro carreras o menos en 10 de los últimos 11 juegos y potencialmente crea una formidable línea capaz de un impulso de playoffs.

“Creo que solo le quitará algo de presión a algunos tipos. Ya sea que lo admitan o no, tal vez los hombres están tratando de cocinar demasiado las cosas, y cuando intentes exagerar, tratar de balancear más fuerte, generalmente eso no ayuda”, dijo el receptor de M Cal Raleigh. “Todos generalmente quieren ser el tipo. Pero con suerte con la alineación cada vez más profundo y nosotros confiamos un poco más, la alineación es más larga en todo momento, podemos confiar el uno en el otro y realmente podemos tratar de pasar el bastón. Simplemente no sentimos que necesitemos un gran jonrón de tres carreras para ganar. Solo seguimos adelante. Sigamos pasandolo”.

La adición de Suárez se produce después de un viaje por carretera donde la producción ofensiva constante fue difícil de obtener fuera de las siete carreras anotadas el sábado contra los Angelinos.

Y casi todo en el viaje por carretera llegó a través del jonrón. Las cuatro carreras de los Marineros anotaron en el final contra los Atléticos salieron de jonrones, y 15 de las 22 carreras anotadas en los siete juegos fueron gracias a la pelota larga.

“Me sentí bien, incluso entrando en hoy, pero aún mejor ahora que Geno está aquí. Y no es toque a ningún tipo que esté en la casa club en este momento. Es lo bueno que es Geno y lo que trae a la casa club y lo que aporta todos los días y la consistencia”, dijo Raleigh.

Mientras que todos estaban encantados con la llegada pendiente de Suárez, los Diamondbacks llegaron a Sacramento desde Detroit para su serie de fin de semana con las Atléticas un par de horas antes de la final, todavía había una pérdida de pérdida que le costó a los Marineros una oportunidad en un viaje por carretera ganador.

Julio Rodríguez jonronó por quinta vez en el viaje por carretera y Jorge Polanco le dio una vida a las M con un disparo de dos carreras en la séptima entrada para tirar dentro de 4-3.

Pero en el lapso de dos columpios, los Atléticos terminaron cualquier esperanza adicional de un regreso de los Marineros. Dominic Canzone parecía llegar a un jonrón que empuja el juego solo dos bateadores después de que Polanco se profundizó, solo para ver el jardinero central de A, Lawrence Butler, en el campo del centro de la derecha, alcanzar la pared corta que conduce al bullpen de los marineros y robar la oferta de jonrones.

Miguel Andújar luego lideró la parte inferior de la séptima con su segundo jonrón del juego, ya que Woo empató un récord personal con cuatro jonrones permitidos. Todos ellos fueron tiros en solitario, pero estaba lejos de la actuación que Woo esperaba lanzar en el norte de California.

“Me pateé (trasera) esta noche. Es lo que es. Solo tengo que llevarlo en la barbilla y volver a trabajar mañana”, dijo Woo.

Woo también renunció a los jonrones a Brent Rooker en la primera entrada, Andújar en el cuarto y Darell Hernáiz en la quinta entrada. Los cuatro jonrones coincidieron con el total que permitió en un inicio al final de su temporada de novato de 2023 contra Texas.

Woo lanzó el séptimo antes de ser levantado y grabó sus 21calle Comienzo recto para comenzar la temporada lanzando al menos seis entradas, estableciendo un nuevo récord de franquicia. Woo mejoró la marca de 20 por Randy Johnson ambientada en 1993.

Pero fue un logro hueco esta noche después de renunciar a ocho hits y ponchar a seis.

“Siento que ejecuté un par de buenos lanzamientos. Golpearon un par de buenos lanzamientos”, dijo Woo. “Tal vez un par de selecciones de lanzamiento aquí y allá de mi parte, pero honestamente no mucho”.

El jonrón de Polanco fue uno de los dos éxitos de los Marineros después de la primera entrada. Randy Arozoena jonronó con uno en el noveno, pero Josh Naylor y Polanco se fijaron para terminarlo.

Rodríguez pareció establecer el tono correcto cuando golpeó un cambio de 3-2 del estadio en la parte superior de la primera entrada para sus 19th de la temporada. La toma se estimó en 418 pies por los datos de MLB Statcast, pero eso parecía ser una estimación infravalorada.

Arazoarena agregó un sencillo de paracaídas más tarde en la entrada, pero esa fue el último golpe en el titular de A, Jeffrey Springs, permitió cuando retiró los siguientes 13 bateadores consecutivos antes de emitir una caminata inicial a Ben Williamson en el sexto.

“Miras algunas de las pelotas que fueron golpeadas esta noche y simplemente nada que mostrar por ellas, y eso es frustrante cuando estás en una situación como nosotros en este momento, donde estamos teniendo un poco más de costo anotado.

Si bien Wilson no quería confirmar nada hasta que la oficina principal anunció formalmente la adquisición de Suárez, se permitió un momento para reflexionar sobre lo que podría significar agregar ese tipo de golpe y personalidad a esta alineación.

“Eso es algo realmente bueno y es emocionante si de hecho es cierto”, dijo Wilson. “De alguna manera para que Geno se regrese a casa de alguna manera y eso también es un buen toque. De nuevo, solo esperaremos para ver cómo resulta todo”.

