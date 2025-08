Consejos de carreras de caballos: “Es un estaduto que no se detendrá” – la gran siesta de Templegate por 11-2 en el último día de Goodwood

Templegate está en forma al rojo vivo y aborda la acción del sábado de Glorious Goodwood confía en romper los corredores de apuestas una vez más.

Sam Hawkens (1.55 Goodwood, siesta)

Es un estaduto en el UP como lo demostró al verse en más de 1M5F en Hamilton la última vez. Había un poco de jugo en el suelo en la pista escocesa y no se detuvo en la línea. Esta es una carrera más caliente, pero hay más por venir.

Sayidah Hard Spun (2.10 Newmarket, NB)

Ella ha ganado dos de sus últimas tres carreras y vio bien este viaje cuando anotó en Ascot la última vez. La handicapper ha sido justa con un aumento de 3 libras en los pesos y puede dar otro paso adelante.

Término de cariño (2.30 Goodwood, agudos)

Ella ganó esta carrera hace 12 meses y regresó a este viaje y la pista puede sacar su mejor forma. Fue derrotada cuando la probabilidad en Sandown la última vez, pero esa fue una carrera de confusión y él estaba a solo dos longitudes en la línea. Sabemos que ella se queda y un poco en el suelo está bien, mientras que William Haggas está en buena forma.

Veredictos de TV de Templegate

Bosque

1.20

Corona árabe fue un tercio sólido en un grupo 2 de Newmarket la última vez y el formulario se ha frenado aquí esta semana.

Él va a cualquier terreno y ve este viaje.

Hay más por venir de este niño de cuatro años.

Al aasy Ganó esto el año pasado y, aunque no es el mejor battler, su clase lo verá cerrar nuevamente.

Candleford Ahora es siete, pero se veía tan bien como siempre cuando recibió un premio que cotiza en Beverley el mes pasado.

Le gusta este viaje y William Haggas está en una forma decente.

Meydaan Fue segundo en su última visita aquí en mayo y ha estado funcionando bien a nivel listado sin ganar.

Ryan Moore asumir el control es una ventaja, pero necesita un poco más para anotar.

Ambiente amigable No ha despedido esta temporada y ha sido gelificado desde un mal esfuerzo en Royal Ascot.

3.05

Estoy en el Purosangue Pandilla en la Copa de Transcursores de £ 250,000.

El mejor jinete William Buick se une con Andrew Balding con este niño de cuatro años que ahorra lo mejor para esta distancia y le gusta el terreno suave.

Debería obtener sus condiciones aquí y correr una gran carrera con probabilidades justas.

El ganador del año pasado Get It Toming the Wokingham la última vez y se acercará nuevamente, mientras que completamente al azar también fue bien en Royal Ascot.

Elmonjed es otro más alto en la lista.

Aquí está mi guía para el gran campo, donde les califico 1 (peor) a 5 (mejor):

Alzahir 3

Hir vamos. Salió demasiado rápido en York la última vez después de tres buenas victorias. Sale a cualquier terreno y puede recuperarse a un precio demasiado grande.

Annaf 3

Af a Go. Gran jugador en el mejor de los casos pero poco confiable y lento con demasiada frecuencia. Talento si tiene un descanso limpio pero tiene un gran peso.

Apolo One 3

Un espectáculo. Dos veces segundo en esto y siempre corre su carrera, pero probablemente necesita un mejor momento personal para finalmente ganarla.

Circe 4

Sí Cir. Fuerte viajero con tres victorias este verano. Arriba en clase pero grandes trajes de campo y Moore. Maneja suave.

Commanche Falls 2

Com en. Ganador doble de esta carrera en su proime. Estable de vuelta en Nick pero la última forma decepcionante. Difícil de descartar, pero necesita lo mejor para llegar al marco.

Completamente al azar 4

Ran Raid. Buena carrera en el último Wokingham y me encantará el ritmo de esto. Justo el tipo que aparece en una carrera como esta.

Cop 1 del desierto 1

Copia. Forma decente en Bahrein, pero ha sido pobre aquí. Parece la segunda cuerda del patio.

Drama 2

Sin drama. Mucha forma en AW, pero el registro de césped es más débil. Desafortunado la última vez, pero necesita más para esto.

Elmonjed 4

El de una apuesta. Mejoró un paquete para ganar en York y le gusta este viaje y ir. Más peso pero un jugador importante.

Germánico 2

Demasiado maníaco. Dos esfuerzos tranquilos en césped desde una gran carrera sobre esto en Newcastle. Viaje bien pero necesita mucho más.

Consíguelo 4

Tiene sentido. Ganó esto a los 40 años el año pasado y tomó el Wokingham la última vez con estilo. Solo 4 lb más alto y establecido para una oferta en negrita desde el frente. No sorprende verlo muy cerca.

Martillo el martillo 3

Tiempo de martillo. Buen segundo en Royal Ascot sobre 5F y le gusta este viaje. No se abordó lento terreno antes, pero son los primeros días y hay más por venir.

Jakajaro 3

Muy bien Jak. Desafortunado en Ascot y corrió bien aquí el martes. Primero intente en 6F pero se ve bien tratado. Fuera de la misma marca y no con descuento.

Jordan Electrics 1

Jor Drop. Llegándose un poco ahora y un mal regreso más tarde. Difícil de imaginar a pesar de que el entrenador Jim Goldie está en buena forma.

Tambores de la jungla 1

Jungle Juiced. Fair 2yo, pero ha estado pobre por un tiempo y esto parece demasiado difícil. Tambores fuera de sintonía.

Korker 3

Kor Blimey. Hold up Horse que necesita suerte pero tropieza bien y le gusta suave. En cada grito si obtiene los descansos.

Orazio 1

En Raz. Golpea y falla el año pasado y un pobre regreso en Ascot. Difícil de imaginar a pesar de manejar cualquier terreno.

Prosangue 5

Estrella de Uro. Respaldado para este año pasado en Firma, pero los mejores esfuerzos en suave y cayeron a una marca muy bonita. Puede acercarse.

Run Boy Run 3

En la carrera. Ha sido confiable en las mejores carreras 6F y no se quedó 7F en el último lugar. Volver al mejor viaje y podría escabullir un lugar.

San Lorenzo 1

Ley rota. No ganó desde el 2023 Wokingham y los pobres en esa carrera este año. Tiempo alto en forma actual.

Siete preguntas 1

Siete hacia abajo. Ganador del Grupo 3 el último término más de 5F y mejor en ese viaje. Mostró poca forma esta temporada.

Golpear rojo 3

Alerta roja. Lo mejor del grupo detrás de Elmonjed en York. Bien tratado y alcanzando su punto máximo en el momento adecuado. Puede correr una buena carrera.

El xo 1

Cruce a X. fuera de lugar por un tiempo y se retiró en el debut estable. Trajes de viaje pero no lo suficientemente bueno para esto.

TACA MADERA 2

Apuesta loca. Buen tercer lugar en York en mayo y sosteniendo su forma, pero no se ve bien tratado en los píentesis por primera vez.

Twilight llama 1

Twilight en la oscuridad. Tres años sin una victoria cuenta la historia. Lo mejor de este viaje, pero es probable que vuelva a luchar.

Twilight Jet 2

El jet debe volar. Corrió bien en Epsom, pero fue pobre aquí el martes. Prefiere este viaje a suave pero necesita mucho más.

Dos tribus 3

Dos verdaderos. Ganó una fuerte carrera 7F la semana pasada en Ascot y la resistencia puede ayudar en condiciones. Podría involucrarse tarde.

Vadream 2

Bad Vad. Fue colocado en Royal Ascot y en una larga carrera perdida. Los trajes de tierra lentos pero de nuevo en su contra.

3.45

Espíritu de Farhh Parece un gran precio dado lo bien que tomó una discapacidad de Newmarket durante este viaje hace 14 días.

El terreno fue pegajoso en el curso de julio, pero lo atravesó muy bien y está abierto a mejorar.

La entrenadora en forma Eve Johnson Houghton tiene un buen historial aquí y puede volver a cerrar.

Montpellier ganó un par de doncellas y corrió bien en Salisbury en el debut de Handicap la última vez.

Hay más por venir con este paso hacia arriba en la distancia un movimiento sabio.

Consolidación fue buceado por el empate en Royal Ascot, pero ganó este curso y la distancia hace dos aperturas.

Son los primeros días y debería haber mucho más por venir.

Mudra se cría para ser elegante y anotado en el debut de handicap en Sandown hace 28 días.

Debería progresar desde allí desde los Gosdens y parece un gran jugador.

Cambio raro se vio obstaculizado en Newcastle la última vez después de ganar en Pontefract.

Le gusta este viaje y tiene reclamos en el lugar.

Yah mo estar ahí Corrió bien en las apuestas de Jersey desde un sorteo moderado y es otro peligro.

Nuevo mercado

2.10

Sayidah Hard Spun Ha ganado dos de sus últimas tres carreras y vio bien este viaje cuando anotó en Ascot la última vez.

La handicapper ha sido justa con un aumento de 3 libras en los pesos y puede dar otro paso adelante.

Awaafi fue un segundo prometedor en Haydock la última vez.

Ella da forma como si siete furlongs seran ideales, pero su resistencia podría ser un activo aquí.

Azleet Disfruté del clima cuando anotó sobre esta distancia en Southwell hace 20 semanas.

Su marca de discapacidad de apertura de 76 se ve en el lado indulgente y debería haber más por venir.

Angel de Ruby es otro hacer su debut en handicap y fue un lugar detrás de Awaafi la última vez.

A pesar de eso, lleva 1 lb más, lo que parece un poco extraño, pero no está fuera de esto.

Meelaf Completa el campo para Karl Burke en forma y ha funcionado bien en el nivel del Grupo 3, por lo que no se encuentra la taza en este concurso abierto.

Su marca no es la más amable y podría tener menos alcance que algunos de estos ahora, pero es rápida.

3.20

Meribella Tuve algunos problemas de tráfico en una carrera de Pontefract la última vez, así que lo hizo bien en terminar tercero.

Este viaje es ideal y volverá a estar en las instalaciones.

Templo de Jane registró un mejor momento personal cuando tercero en un concurso similar a esta última vez.

Ella va a cualquier terreno y estará allí.

Amor silencioso Salir de Maiden Company, donde obtuvo un éxito de lucha en Kempton Latter.

Este viaje más largo se adaptará y hay un poco más por venir.

Vida sioux es un ganador italiano del Grupo 2 de más de 1M2F, por lo que tiene calidad, pero su primera grieta en este viaje en Haydock la última vez fue solo una carrera modesta.

Karmología Fue segundo en buena compañía en Beverley e intentará sacar esto del frente.

Es probable que una pareja sea cuello en las etapas finales.

