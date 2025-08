El rebote inspirado en Meme de Freddie Fredeman Freeman ayudando a los Dodgers a ganar

Primero, el meme hizo reír a Freddie Freeman.

Luego, en un giro fortuito, le dio una epifanía de rayos sobre su swing recientemente enfermo.

Al final de un largo día durante la granja de la semana pasada, cuando Freeman fue atropellado por un lanzamiento el 20 de julio, inmediatamente se mudó del juego para obtener una radiografía, luego informó que de alguna manera no había sufrido una lesión grave, el primer basement recibió una edición de video cómico en Instagram de un amigo. Un alivio ligero al final de una tarde estresante.

En él, el Grand Slam de Freeman en la Serie Mundial del año pasado se superpusió en un spin-off del video de Coldplay Kiss Cam que recientemente se volvió viral en las redes sociales (sí, eso Coldplay beso cámaras).

Freeman se rió del clip en el que la pareja que se mostró infamemente en un reciente concierto de Coldplay se edita para parecer que están reaccionando a su icónico golpe.

Pero, mientras volvía a ver su momento clásico de otoño, Freeman también obtuvo una observación de algo en su postura de bateo.

“Estoy más en mi tobillo delantero”, dijo Freeman sobre su postura durante el turno al bate.

Era un sutil, pero profundo, en contraste con cómo había estado balanceándose en medio de su reciente hechizo de frío de dos meses, recordándole que reincorporara más sus piernas en su mecánica y no se incline tan lejos de su configuración en el plato.

Entonces, por el resto de esa noche, Freeman pensó en la diferencia (que, bromeó, lo mantuvo despierto durante gran parte de la noche). A la tarde siguiente, fue directamente a las jaulas de bateo de los Dodgers, centrados en conducir en su tobillo delantero en un intento de realinearse su swing.

“Es un pensamiento diferente de estar en tus piernas cuando estás golpeando”, dijo Freeman, quien había comenzado la temporada bateando .371 en sus primeros 38 juegos, antes de caer a una marca de .232 en sus próximos 49 concursos. “Es solo más [about leaning] en mi tobillo delantero. Me está ayudando a tiempo y en la cima [of the ball]. “

“Ya veremos”, agregó con una sonrisa, “cómo va en el juego”.

Diez juegos después, parece que va bastante bien.

Desde que hizo el ajuste el 21 de julio, Freeman tiene 14 por 39 (.359 promedio) con dos jonrones, cuatro éxitos de base adicionales, 10 carreras impulsadas y (lo más importante) una renovada confianza en el plato.

Después de recoger su primer juego de tres hits en un mes el martes en Cincinnati, luego su primer jonrón en todo julio al día siguiente contra los Rojos, se mantuvo caliente en la serie de los Dodgers. Derrota 5-0 de los Rays de Tampa Bay el viernes, golpeando un doble de dos carreras en la primera entrada y un jonrón en solitario en el quinto frente a una multitud de 10,046 en Steinbrenner Field (el parque de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York que sirve como hogar temporal de los Rays).

“Esa visual lo ayudó a aprovechar algo”, dijo recientemente el manager Roberts sobre el ajuste de swing posterior al Mema de Freeman. “Él llega temprano, para variar. En lugar de llegar tarde, perseguir”.

El viernes, Freeman dijo que ya no está pensando en la señal de tobillo.

“Solo estoy metiendo en la caja y balanceando ahora”, dijo. “He estado tomando algunos lanzamientos, trabajando un par de caminatas, profundizando en los recuentos, golpeando los lanzamientos que necesito golpear … se ha ido, solo ha sido [get] en la caja y [be] a tiempo.”

Aún así, reconoció, el pensamiento de swing inspirado en el meme podría haber servido como un reinicio útil.

“Siento que he estado moliendo durante seis, siete semanas … pero obviamente estoy en una gran dirección en este momento”, dijo. “Solo trato de montarlo. Sé que mi trabajo generalmente terminará trabajando en algún momento”.

El lanzador de los Dodgers, Clayton Kershaw, entrega durante una victoria por 5-0 sobre los Rays de Tampa Bay el viernes. (Jason Behnken / Associated Press)

De hecho, el cambio de Freeman es algo que los Dodgers, que también obtuvieron seis entradas sin goles de Clayton Kershaw el viernes, reduciendo su promedio de temporada obtenido a 3.29 en 13 aperturas, esperan de varios sluggers superestrella durante los últimos dos meses de la temporada regular.

Durante la fecha límite comercial del jueves, el equipo no derrochó en adquisiciones de renombre. La única adición que hicieron a su alineación recientemente caída (que ocupó el puesto 28 en las mayores en anotaciones durante julio) fue el jardinero versátil Alex Call de los Nacionales de Washington.

En cambio, tanto Roberts como los ejecutivos de clubes han predicado últimamente, el equipo está depositando de jugadores como Mookie Betts (que está bateando .237), Teoscar Hernández (que ha alcanzado .217 desde que regresó desde una cepa de aductores en mayo), Tommy Edman (quien ha golpeado .211 desde que regresó de una lesión en el tobillo en May en mayo) e incluso Ohtani (lo que llevó a Shohhehhehhehhehhehhehhehhehhehhani (golpeó a. National The National Lieat en Shohani (lo que llevó a Shohani (lo que llevó a Home Liente en May). Corre, pero solo está bateando .221 desde que reanudó las tareas de lanzamiento en junio) para jugar con sus estándares típicos y potentes.

“Creo que si lo miras desde el lado ofensivo, en lo que respecta a nuestros muchachos, serán los primeros en decirte que tienen que funcionar mejor y más consistentemente”, dijo Roberts. “Eso es algo con lo que todos contamos”.

Durante gran parte del verano, Freeman había estado directamente en ese grupo de estrellas veteranas de bajo rendimiento.

Pero su reciente rebote (independientemente de lo que lo desencadenó) es proporcionar una plantilla para el resto de la alineación: el comienzo, los Dodgers continúan esperando, de más mejoras en toda la lista en el tramo.

“Hace cinco o seis meses en el entrenamiento de primavera, estábamos hablando de lo bueno que tenemos un equipo”, dijo Freeman. “Todavía tenemos un equipo tan grande. Obviamente, algunos de nosotros no hemos jugado tan bien, así que está en nosotros ponernos en marcha. Y algunos de nosotros nos estamos poniendo en marcha en este momento. Creo que vamos a estar bien en el futuro”.