Cartas: los Dodgers mantienen sus manos en los bolsillos en la fecha límite de intercambio

Los Dodgers seguros de sí mismos, como los que son los que son lo hicieron bien al no entrar en pánico en la fecha límite de intercambio y mantener la lista prácticamente intacta. Este sigue siendo el mismo grupo de muchachos elegidos por la mayoría de los expertos en béisbol para ganar un segundo campeonato consecutivo.

Las depresiones pasarán. Las lesiones desaparecerán. Mookie Betts, Freddie Freeman, Shohei Ohtani y la pandilla estarán allí al final cuando más cuenta.

Marty Zweben

Palos Verdes Estates

Aunque no estoy de acuerdo con su sentido de urgencia sin aliento y sin aliento, creo que Bill Plaschke tiene razón en que los Dodgers deberían haber sido más agresivos en la fecha límite de intercambio. Es una apuesta razonable creer que sus lanzadores se mantendrán lo suficientemente saludables, sus bateadores no serán seguidos y Max Muncy regresará y retomará dónde lo dejó. Pero no obstante es una apuesta. Y si ya ha hundido $ 400 millones en su nómina, ¿qué son otros $ 10 millones a $ 20 millones para una póliza de seguro de playoffs: un cercano probado y un mejor jardinero?

John Merryman

Redondo Beach

El miércoles contra los Rojos, James Outman intentó hacer su mejor imitación de Mullins Cedric de Denzel Clarke intentando robar un jonrón. Desafortunadamente, este último gran esfuerzo tipificó la carrera de Outman con los Dodgers, ya que fue otro caso de “tan cerca, pero hasta ahora”, ya que la pelota aterrizó del talón del guante de Outman para un triple de dos carreras.

El Novato del Mes de la Liga Nacional en abril de 2023 es un gran atleta, pero era comprensible por qué los Dodgers lo cambiaron.

Ken Feldman

Tarzana

Unas horas antes de la fecha límite de intercambio del béisbol el jueves, MLB Network se sumergió en lo bien que los mejores prospectos de ligas menores en el béisbol han tenido éxito en las principales ligas a lo largo de los años, y es un porcentaje bastante triste. Muy pocos pasan a las carreras de grandes ligas exitosas, la mayoría solo aparece entre los menores y las especialidades, se mueven de un equipo a otro, mientras que muchos se esfuerzan. Llegaron a la conclusión de que dada la oportunidad de obtener un jugador de Grandes Ligas de calidad, y mucho menos un All-Star con solo usar su capital de Draft es obvio. Los Padres son un equipo que cree firmemente en esto, mientras que los Dodgers siempre parecen dudas en hacerlo.

Señalaron a los Dodgers con un envejecimiento de Mookie Betts, Freddie Freeman, Max Muncy y un jugador de 31 años, actualmente sano, sano ohtani, que el momento de ganar ahora es y que mantener todo su capital de capital cuando podría usarse inmediatamente para reforzar la lista no tiene sentido históricamente o estadísticamente.

Jerry Leibowitz

Culver City

Bueno, la fecha límite de intercambio pasó sin mucho movimiento de los Dodgers. Con sus bolsillos profundos, pensé que podrían haberse convertido en la primera organización en la historia de MLB en comerciar por todo un equipo.

Joe Kevany

Monte Washington