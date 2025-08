Los fanáticos de Man Utd temen a Rasmus Hojlund regalarán a Benjamin Sesko a Newcastle cuando £ 72 millones Flop toma una decisión de transferencia

Los fanáticos del Manchester United temen que puedan perderse firmar a Benjamin Sesko debido a Rasmus Hojlund.

El huelguista se ha convertido en una clave objetivo para Ruben Amorim.

3 Man Utd quiere firmar a Benjamin Sesko Crédito: Getty

3 Rasmus Hojlund quiere quedarse y luchar por su lugar Crédito: Getty

United está luchando contra Newcastle para Sesko, quien es valorado en £ 70 millones por RB Leipzig.

El club alemán consideraría vender y se cree que está interesado en Hojlund, con un posible acuerdo de intercambio en oferta.

Pero el delantero ha informado en privado al club que quiere quedarse y luchar por su lugar, según Ben Jacobs.

Y se cree que no está interesado en un cambio a RB Leipzig, lo que pone en amenaza la llegada de Sesko.

Como resultado, algunos fanáticos del United no están contentos con Hojlund y temen que se pierdan a Sesko.

Uno dijo: “Así que será la razón por la que no tenemos a Sesko, no odiamos al tipo, pero vamos, no es lo suficientemente bueno y ahora solo nos sabotea aún más TBH”.

Otro agregó: “Si esto nos impide potencialmente obtener sesko”.

Un tercero escribió: “Este tipo cree que tiene la oportunidad de quedarse si Sesko elige llegar a Manchester ¿Unido? 🤡 “

Según los informes, Newcastle ha cumplido con el precio de venta de Sesko, pero los Red Devils no están fuera del carrera.

Se programan más negociaciones con ambos clubes y United están “listos para hacer su movimiento”.

Sesko, de 22 años, tiene un acuerdo de caballeros con RB Leipzig que puede irse si reciben una oferta lo suficientemente buena.

Y con las conversaciones en curso, Sesko quedó fuera de su pretemporada Amigo contra Atalanta hoy.

Se le preguntó al jefe de RB Leipzig, Marcel Schafer, sobre el jugador futuro Y él dijo: “No entraremos en detalles sobre eso, pero cuando digo que varios clubes han mostrado un fuerte interés y han hecho enfoques, es obvio lo que ha sucedido”.