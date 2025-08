El papel de Scottie Scheffler en ‘Happy Gilmore 2’ Un regalo para los fanáticos del golf

Esta es una historia sobre una película que salvó un deporte. Ok, eso es un tramo, pero solo un pequeño.

Scottie Scheffler es el golfista número 1 en el mundo. Ha sido durante un par de años. Ha ganado dos títulos de maestría, un campeonato de PGA y el reciente Abierto de British, así como una medalla de oro olímpica. Es tan bueno que alguien debe revisar sus pelotas de golf para obtener pequeños imanes que se conectan a las tazas de los Verdes. En lo que va del año, al abofetear una bola con hoyuelos blancos en la hierba, ha ganado $ 19.2 millones. Todavía tiene que cumplir 30 años, pero su ingreso general, solo de torneos de golf, es de alrededor de $ 90 millones.

Este tipo es tan bueno que su caddie, Ted Scott, se estima, en el 10% normal de las ganancias, que se ha embolsado alrededor de $ 5 millones. Para llevar una bolsa.

Entonces, ¿cuál es el problema?

Scheffler es tan bueno que también podría estar provocando una tendencia llamada remordimiento remoto. Realmente quieres mirar, pero una vez que avanza un par de disparos, no queda nada. Sin drama, sin giro y giro posible, sin posibilidad de ninguna emoción. Otros jugadores en esos tensos hoyos finales del título de la línea, sumergidos en el agua o entierran a uno tan profundo en la arena que su única elección de club es una pala.

No Scheffler. Es un robot humano de 6 pies 3 cuyas venas circulan agua helada. Cuando las cosas se ponen duras, Scheffler bosteza.

Scottie Scheffler, derecha, y su esposa Meredith Scudder asisten al estreno de “Happy Gilmore 2” de Netflix el 21 de julio en Nueva York. (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Entonces, ves esto y sabes lo que vendrá después: Putt final, brazos criados en satisfacción, un abrazo para su Caddy multimillonario, la entrevista televisiva obligatoria con el aparentemente obligatorio Sportscaster femenino de Accent British-Accent, que siempre comenzará con “¿Cómo se siente esto?”

Usted, y millones más, haga clic en el botón en su control remoto para algo más interesante, como HGTV o el canal de jardinería. Cuando Scheffler avanza en la ronda final así, que casi siempre, se acabó el juego. Puede expulsar el drama de un torneo de golf como Bill Belichick podría salir de una entrevista después del juego de la NFL.

Ciertamente, dices, Tiger Woods solía ganar muchos torneos por muchos márgenes grandes y eso nunca parecía aburrido.

Eso es porque no lo fue. Tiger estaba animado, enojado, molesto, analítico, harto de alguna parte de su juego, cargada por otra parte, enojada con un periodista, molesto con su agente. Tiger podía ganar por ocho, ocasionalmente lo hizo, y todavía era una televisión imperdible. Cuando Tiger estaba en su mejor momento, nadie podía vencerlo y el público lo amaba y solo quería más. Scheffler está actualmente en su mejor momento y el público ciertamente está terriblemente impresionado y, lamentablemente, meh. Tiger era un tipo de jugador de libra en la mesa y grueso en la televisión. Scheffler es un asentimiento y un encogimiento de hombros.

Pero hay esperanza. Hollywood ha intervenido, ya que solo Hollywood puede.

Hace veintinueve años, un cómico prometedor llamado Adam Sandler hizo una película inspirada en uno de sus amigos de Nueva Inglaterra, que era un gran jugador de hockey y también podía golpear una pelota de golf a larga distancia con un palo de hockey. Sandler llamó a la película “Happy Gilmore” y encontró una audiencia amplia a la que le encantaba por su irreverencia sobre un juego que hace alarde de la reverencia.

Entre los aspectos más destacados se encontraba una pelea a primera vista entre Happy Gilmore (Sandler) y el antiguo presentador de juegos de televisión Bob Barker. Barker ganó por Ko.

La película fue hilarantemente exagerada Slapstick. Era un intestino a un minuto. Fue tan estúpido y loco que fue maravilloso.

Ahora, Sandler ha hecho “Happy Gilmore 2”, y nuevamente es una visita obligada por todas las razones que fue el original. Además de las apariciones en cameo. Especialmente uno de Scheffler.

En la película, Scheffler es bueno, divertido, divertido. No tiene muchas líneas, pero tiene un momento perfecto. Él golpea a un chico en el green y los policías vienen y lo transportan. “Oh, no. No otra vez”, dice.

Recuerde, a principios de este año, cuando los policías de Louisville lo llevaron y lo pusieron en un traje de la cárcel naranja, cuando fue acusado de hacer un giro equivocado mientras conducía al campo de golf en el Campeonato PGA, un torneo que finalmente ganaría. Bueno, Sandler y sus escritores hicieron heno de eso, pero más significativamente, Scheffler le jugó perfectamente.

Después de la película Punch-Out, Scheffler se muestra en una celda de la cárcel, en un traje de la cárcel naranja, como pregunta un guardia, ya que ha estado en esa celda durante tres días, si quiere salir. Scheffler responde: “Ah, ¿qué hay para cenar?” Cuando le dicen los dedos de pollo, dice: “Creo que me quedaré otra noche”.

Ahora, por supuesto, nada de eso es cosas que salpican la rodilla, pero es Scheffler, y la comedia modesta es una imagen perfecta para la imagen, incluso si solo está en una película estúpida. Es mucho mejor para los fanáticos del golf ver a Scheffler como un tipo divertido y divertido que como un robot sin emociones que se extiende. Ninguno de los dos es totalmente preciso, pero en este mundo de los medios de imagen, es todo, “Happy Gilmore 2” ha hecho cosas maravillosas para este maravilloso golfista. Incluso más, por su deporte

Estará en todas las pantallas de TV para los playoffs de FedEx de tres semanas. Comienza el 7 de agosto con un torneo en Memphis, seguido de la próxima semana en Baltimore y el gran final el 21 de agosto en East Lake, Georgia, cerca de Atlanta. Para los playoffs, el PGA distribuirá $ 100 millones en premios y el ganador recibirá $ 10 millones.

Scheffler, un probable ganador, sin duda sería invitado a aparecer en la televisión, especialmente los programas nocturnos como Stephen Colbert y Jimmy Fallon. Esto presentaría otra gran oportunidad de construcción de imágenes. Podría aparecer con un traje de salto naranja.