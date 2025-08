Los Dodgers fabrican suficiente ofensiva para pasar por los rayos de Tampa Bay

Las carreras de anotación en Steinbrenner Field no deberían ser tan difíciles como los Dodgers lo hicieron ver este fin de semana.

El estadio de béisbol de entrenamiento de primavera, que se está duplicando como el hogar temporal de los Rayos de Tampa Bay esta temporada después de que Tropicana Field fue destrozado en un huracán de temporada baja, tiene pequeñas dimensiones inspiradas en el estadio Yankee que jugaron aún más cortos en el sofocante calor de Florida de este fin de semana.

Sin embargo, durante 18 entradas, desde la parte superior de la sexta del viernes por la noche hasta el final del quinto del domingo por la tarde, los Dodgers no pusieron nada más que ceros en el marcador.

No podían capitalizar el porche corto en el jardín derecho. No se encontraron con jonrones baratos en medio de condiciones que deberían haber ayudado a volar la pelota.

Durante un 3-0 victoria Sobre los rayos del domingo, los Dodgers fabricaron una ofensiva de diferentes tipos de maneras.

En la parte superior de la sexta, el entrenador de tercera base Dino Ebel decidió agitarle el brazo sobre un envío agresivo de Freddie Freeman, quien puso al plato y solo venció una etiqueta para anotar en el single RBI de Andy Pages a la izquierda.

“Cuando me envió, pensé, ‘Oh hombre, tengo que hacer esto'”, dijo Freeman. “[After] No anotando ninguna carrera ayer, lo entiendo. Tenemos que ser agresivos “.

En el séptimo, los Dodgers (65-47) necesitaban un sencillo de munición oscilante de Shohei Ohtani, a una caminata de Mookie Betts y un doble robo de ambos jugadores para preparar a Freeman para otro sencillo RBI.

“Por mucho que queramos llegar a jonrones cada vez, anotar 10 carreras, tenemos que ganar juegos como este”, agregó Freeman. “Es una buena señal para nosotros”.

De hecho, en el noveno, los Dodgers cosieron la victoria después de que Betts adormeció un bate de 10 lanzamientos que terminó con una mosca de sacrificio de puntuación de seguros al centro.

El lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, lanza durante la primera entrada de una victoria sobre los Rays en Tampa, Fla. (Jason Behnken / Associated Press)

Tales resultados harán poco para sofocar las preocupaciones sobre la línea de caída del equipo, que ha visto una actuación brutal en julio (cuando obtuvieron las terceras carreras más altas en las mayores) continúan hasta principios de agosto.

Pero en un día, Yoshinobu Yamamoto entregó 5 ⅔ entradas sin goles (en la que ponchó a seis bateadores sin emitir una caminata) y el bullpen de los Dodgers completó una segunda blanqueada de los Rays (55-58) en tres juegos (a pesar de un susto cargado de bases en la parte inferior del Blake Treinen), no fue lo suficientemente sin metro a la vez que el noveno lugar de la red de los noveno. Ganar 5-4 récord. Y, dadas sus luchas recientes, un poco de impulso.

“Finalmente construimos algunas entradas, los golpes situacionales fueron buenos y obtuvimos algunos éxitos clave”, dijo el manager Dave Roberts. “Este es el último de estos largos [road trips]. … Pero 5-4, lo tomaré “.

La búsqueda continua de la ofensiva de los Dodgers incluyó otro giro el domingo por la mañana. Dos semanas después de voltear a Ohtani y Betts en la parte superior del orden de bateo, Roberts revirtió el curso devolviendo a Ohtani al primer puesto y dejando caer a Betts, que se ha mantenido sumido en su caída de la temporada, en el dos hoyos.

Al principio, los resultados no fueron prometedores.

Betts se basó en un doble juego en la primera entrada, inmediatamente después de que Ohtani había salido con una caminata.

En el quinto, los Rays caminaron intencionalmente a Ohtani para poner dos a bordo frente a Betts. Pero voló al centro para poner fin a la entrada, extendiendo su reciente racha sin éxito a 16 turnos al bate.

“Es solo tratar de descubrir cuál es el mejor corto plazo”, dijo Roberts sobre el ajuste de la alineación, mientras permanece indeciso sobre cómo se verá el orden de bateo en los próximos días. “Con [Teoscar Hernández, who got an off day] No estar allí, esta fue la mejor alineación para hoy “.

Roberts insinuó que podría ocurrir más tinking una vez que Max Muncy regrese de la lista de lesionados, lo que podría suceder tan pronto como el lunes, especialmente después de que el jugador de cuadro Tommy Edman dejó el juego del domingo con un tobillo derecho, lo que probablemente lo llevará a la lista lesionada mientras continúa luchando contra los problemas de la temporada.

“Solo estoy tratando de jugar con fuerza, aprovechar ciertas situaciones”, dijo Edman, quien inmediatamente hizo una mueca de dolor después de redondear la primera base en un sencillo en la quinta entrada. “Pero es difícil hacer eso cuando no siento que tengo la estabilidad que necesito. Eso es frustrante y elimina una parte de mi juego”.

Con Betts, Roberts también dejó abierto la posibilidad de dejarlo caer más abajo en el orden de bateo, mientras continúa buscando respuestas a su promedio de bateo de .233.

“Lo he pensado”, dijo Roberts. “Creo que es una pregunta totalmente justa. Solo estoy tratando de averiguar qué sería lo mejor para él, para el equipo. Pero sí, lo he pensado”.

Por ahora, sin embargo, los Dodgers se aferran a los aspectos positivos que pueden.

Ohtani ingresó el domingo en un reciente patín que incluyó 20 ponches en sus últimos 10 juegos, pero logró alcanzar la base cuatro tiempos totales para ir junto con dos robos.

Freeman se mantuvo caliente con su segunda actuación de tres hits del viaje, elevando su promedio de bateo (que había pasado a .292 hace solo una semana) de regreso a .306. Solo la marca de 324 de su compañero de equipo es mejor esta temporada en la Liga Nacional.

Y al final del día, incluso Betts se había presentado con algunas contribuciones muy necesarias.

Su caminata de la séptima entrada fue una de las cinco de los Dodgers, en una inversión de su desempeño sin caminata en la derrota del sábado.

Luego, en el noveno, Betts tomó uno de sus mejores turnos al bate de todo el viaje por carretera, cometiendo cuatro lanzamientos consecutivos de dos golpes del relevista de los rayos Griffin Jax antes de levantar un viaje de 372 pies hacia el centro para su mosca de sacrificio.

“No hay resultados reales”, dijo Betts después de otro día sin éxito. “Pero me alegro de haber ayudado al equipo”.