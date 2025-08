Los marineros comparten pasión por el golf en el espectáculo de ‘calles y bolas rápidas’

Brad Adam de Root Sports puso dos pasiones: béisbol y golf, en un solo espectáculo, y ha sido un éxito con los jugadores y entrenadores de los Marineros que han participado en “calles y bolas rápidas”.

A Adam, que organiza espectáculos de juego previo y posterior al juego de los Marineros, se le ocurrió la idea hace unos años, pero programar el tiempo jugando al golf con jugadores de grandes ligas en la temporada baja fue un obstáculo.

Encontrar tiempo en la temporada tampoco es fácil, pero Adam ha hecho que funcione este año, con tres de seis episodios esta temporada ya se emitió y se emitió un cuarto viernes. Los episodios se ejecutan en días en que los Marineros tocan y también se pueden ver en YouTube.

Hay chat de golf, charla de béisbol, basura y muchas risas.

El primer episodio presentó al entrenador de banco Manny Acta, que estuvo a la altura de su autoproclamado apodo “Rey de los Pares de Pares”, y el entrenador asistente de bateo Bobby Magallanes. El segundo episodio fue filmado con el lanzador Logan Gilbert y el receptor Mitch Garver, y el tercer episodio contó con el receptor Cal Raleigh y el jugador de servicios públicos Miles Mastrobuoni.

El episodio que salió el viernes presenta al gerente de los Marineros, Dan Wilson, otros entrenadores de los Marineros, ex jugadores de Marineros y el lanzador Bryan Woo.

“Ha sido divertido para mí hacerlo; soy un gran golfista”, dijo Adam, quien dijo que su índice de discapacidad es un 4.5. “Es una gran excusa para mí decirle a la esposa que, ‘Oye, tengo que trabajar, en el campo de golf’. Realmente ha sido divertido para mí, y creo que los chicos también lo disfrutan realmente “.

Será difícil para cualquiera divertirse más que Acta jugando nueve hoyos con Adam y Magallanes en Bear Creek Country Club en Woodinville.

Acta fue gregario y amante de la diversión, a pesar de no sentirse bien esa mañana, y proclamó temprano en el programa que era “rey de los pares”. Las tomas a menudo fueron seguidas por un bullicioso “Oh, mi”.

“Solo lo has dicho unas 100 veces en los últimos cinco minutos”, dijo Magallanes a Acta cuando llegaron al primer par tres, y Acta volvió a plantear su apodo.

Acta dijo que no sintió presión, luego golpeó con calma su disparo a unos 2 pies del agujero. “Acerca, se acerca”, le gritó al Cameraperson. “El rey de los pares, el rey de los pares”.

El golpe de camiseta de Adam golpeó el alfiler y también terminó a menos de 2 pies del agujero.

Hable sobre comenzar la serie con una explosión.

“Ese nombre (el rey de los pares) vino del entrenamiento de primavera”, dijo Acta antes de un reciente juego de los Marineros. “Jugamos un campo par-tres, y terminé ganando el dinero, así que me apodé el rey de los asuntos de los asuntos.

“Pero soy bastante decente a poca distancia. Por eso estoy bien en los asuntos.

El episodio terminó con un desafío de tres hoyos: Acta y Magallanes contra Adam. Cuando Acta hizo un largo putt para ganar el primer hoyo, él y Magallanes compartieron un abrazo que habría estado correspondiendo a un título de la Serie Mundial.

Luego, después de que Adam empató el partido de tres hoyos, el agujero decisivo fue otro par-3. Acta, fiel a su apodo nuevamente, golpeó su golpe de salida en el green, estableciendo una victoria.

No es de extrañar que Acta se haya divertido tanto.

“Creo que el programa es una muy buena idea, y desearía que más chicos salieran y lo hagan”, dijo Acta recientemente. “No es fácil porque no tenemos muchos días libres en casa, pero es una experiencia divertida, y lo disfruté”.

El desafío de tres hoyos en el próximo episodio, con Gilbert y Garver, tuvo lugar en el famoso campo de golf de Pebble Beach en California. Bueno, más o menos. Jugaron el curso en un simulador en Pro Golf Descuade en Bellevue.

Era familiar para ambos jugadores, habiendo sido parte de un grupo de marineros que jugaron Pebble Beach para Real a principios de esta temporada. La basura que habló al principio del programa.

“Mitch, ¿por qué es que los lanzadores son siempre los mejores golfistas?” Adam le preguntó a Garver en el programa.

“Porque tienen todo el tiempo en el mundo para el golf”, dijo Garver. “Una vez a la semana, se ponen a trabajar”.

Garver se preocupó después de ver el programa de que salió como “un imbécil”.

“Tengo un sentido del humor seco y si no estás a mi alrededor mucho, no lo captarás”, dijo Garver antes de un reciente juego de los Marineros.

Gilbert se burló del estado de su juego a menudo durante el episodio.

“Esto se ha extendido de 60 yardas”, dijo, mientras recogía un hierro 8.

“No creo que sea lo suficientemente bueno como para ser tan competitivo”, dijo Gilbert, quien dijo que George Kirby es el mejor golfista de los lanzadores de los Marineros, seguido de Woo.

El desafío de tres hoyos fue Holes No. 16-18 en Pebble Beach en el simulador.

Después de que Garver ganó el 16th Hole (con Gilbert tercero), dijo: “Logan está obteniendo un trofeo de participación”.

“Nos vamos a quedar aquí hasta que llegues a la calle”, bromeó Garver después de que Gilbert golpeó su primer golpe de salida en el 18th Fuera de los límites, el segundo en la playa y su tercero en el rudo.

“Nada de esto está haciendo la película, por cierto”, dijo Gilbert, antes de encontrar la calle con su cuarta toma.

“Todo lo es”, respondió Garver, quien ganó el desafío de tres hoyos.

Garver era correcto. Todo.

El tercer episodio, con Raleigh y Mastrobuoni, fue filmado en Broadmoor Country Club durante el torneo de golf de fibrosis quística de los Marineros el mes pasado.

Ha sido el episodio más visto. Raleigh, un bateador de interruptores en el béisbol, juega al golf con la mano derecha. Golpeó algunos grandes tiros y algunos no tan buenos también.

Si quieres saber cómo Raleigh terminó en el estado de Florida antes de ser reclutado por los Marineros, bueno, mira el programa.

El nuevo episodio del viernes también fue filmado en el torneo de golf Charity en Broadmoor.

“Fue una maravilla”, dijo Wilson, quien golpeó un par de buenas tomas que se pusieron en la película y ha disfrutado viendo los primeros tres episodios. “Siempre es divertido ver a los tipos de una luz diferente y un poco más de luz personal. La gente puede ver su personalidad en el campo, pero no tenga la oportunidad de ver la personalidad fuera del campo. Este es un gran grupo de chicos, y es bueno para los fanáticos poder ver lo geniales que realmente son”.

Otros aspectos destacados del último episodio: More Acta, el ex receptor de los Marineros y el actual locutor Dave Valle hablando sobre el hoyo en uno que tuvo jugando con Ken Griffey Jr. y Tino Martínez, el dulce swing del ex portavoz de M John Olerud, el enfoque de “Swing Hard and Hope” del ex portuega Mariner Bucky Jacobsen y Woo que conduce el verde en un par-for-Four.

Adam todavía está tratando de concluir los detalles finales de los últimos dos episodios esta temporada, y espera hacer un episodio con Kirby y Woo.

Adam dijo que “absolutamente” quiere volver a hacer el programa el próximo año.

“Ya estamos pensando en si de alguna manera podemos obtener algunos cursos para aceptar esto en el entrenamiento de primavera (en Arizona)”, dijo Adam.