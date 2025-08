Los defensores de WSU tienen la oportunidad de abordar los QB en el primer día en almohadillas completas

PULLMAN – En los días previos al quinto día del campamento de otoño del estado de Washington, Max Baloun escuchó rumores sobre una sesión en vivo en el horizonte, una oportunidad para liberar sus herramientas físicas y abordar los quarterbacks en serio.

Luego, en una reunión de equipo, el entrenador en jefe Jimmy Rogers dejó caer las noticias, lo que llevó a linieros defensivos como Baloun para lamer sus habilidades: ya no vencerían su enfrentamiento en la línea ofensiva y asaltan hacia el mariscal de campo, solo para dirigirlo y registrar un saco simulado para evitar lesiones. El primer día de almohadillas completas, podrían abordar mariscales de campo.

“Quiero decir, definitivamente está en mi mente”, dijo Baloun. “No diría que está en la parte delantera. Como dije antes, realmente no puedes dejar que cambie tu mentalidad. Solo tienes que ir y hacer lo mismo. La única diferencia es que solo tienes que terminar las jugadas ahora”.

En el período final del equipo de la práctica del lunes de WSU, Baloun y la línea defensiva de los Cougs hicieron eso y más. En una secuencia, el defensivo de primer año de camiseta roja Ben Beatty se estrelló en el borde y el mariscal de campo de transferencia golpeó Julian Dugger, quien había cambiado su habitual camiseta negra sin contacto negra por una carmesí en vivo. En otra jugada, Dugger eludió la presión y corrió de campo arriba, donde utilizó un bloque de contusiones del corredor Leo Pulalasi, cuyos servicios liberaron a Dugger para deslizarse en la zona de anotación.

Cinco días después, ese podría haber sido lo más destacado del campamento de otoño de WSU, una exhibición convincente de atletismo de Dugger, uno de los cuatro quarterbacks compitiendo por las tareas iniciales. Cuando sintió presión, se movió a su derecha, donde se encontró con el ala defensiva de primer año de camiseta roja Fernando Lecuona. Entonces Dugger se estrelló contra los frenos, lo que envió a Lecuona al suelo, abriendo un carril de hierba verde.

Pero la oportunidad para que los defensores de la WSU hicieran que los quarterbacks ascendieran a una notable desviación de la norma, de las filosofías de los entrenadores en WSU y en todo el país, que preferirían comer tiza que dejar que un defensor se acrase a sus quarterbacks.

Rogers sigue cautivado con las lesiones, probablemente más que muchos entrenadores, por lo que el período en vivo del lunes fue corto. Pero como cuatro quarterbacks compiten por el asentimiento inicial, el titular Zevi Eckhaus, el regresador Jaxon Potter y las transferencias Dugger y Ajani Sheppard, necesita posibilidades de ver qué pueden hacer en entornos similares al juego.

“Creo que es difícil decir que es un saco si es un toque de una mano y le digo a la línea D que se mantenga alejada del mariscal de campo”, dijo Rogers, quien agregó que los quarterbacks enfrentarían situaciones en vivo varias veces más durante el campamento de otoño. “Tenemos cuatro en este momento que están compitiendo por una posición. En un entorno normal, Duggie habría estado abajo. En un entorno real, solo obtuvo un touchdown”.

“Es muy emocionante”, agregó Baloun. “Probablemente sea lo más divertido: te estás preparando para la práctica, y estás como, podemos abordar al mariscal de campo en realidad. No sucede a menudo. Pero realmente no puedes dejar que cambie tu mentalidad. Todavía tienes que salir y hacer lo mismo, porque si intentas hacer más, terminas lastimándote.

Emocionante por los defensores de Cougar, no todos tuvieron la oportunidad. Fuera de trabajar en el costado incluyó al apoyador Keith Brown, un shoo-in para un punto de partida, así como al liniero defensivo Mike Sandjo, el esquinero Kai Rapolla, el liniero ofensivo Nick Bakken, el seguridad Trey Ridley, el tackle defensivo Connor Sullivan, el esquinero Jamarey Smith, el apoyador Jovan Clak y la seguridad Tucker Large, que tal vez es el jugador de los Rogers, lo que es más probable por su ausencia.

La semana pasada, Rogers indicó que Sandjo se perdería un par de semanas con una lesión en la espalda, pero espera que Sandjo regrese para la apertura de temporada de WSU el 30 de agosto. También dijo que Clark se perdería aproximadamente una semana con su propia lesión.

Pero en este frente, también había buenas noticias para los Cougars. El receptor abierto Devin Ellison, una transferencia de la universidad junior que se espera que se espera prominentemente en la rotación de WSU, regresó a la acción después de perder la práctica anterior con lo que Rogers llamó un problema del talón. El liniero ofensivo de transferencia Sone Falealo, quien se peleó el viernes y perdió la práctica del sábado, regresó el lunes, simplemente no estaba adecuado.

El estado de Washington podría estar tratando de evitar nuevas ausencias debido a lesiones, pero Rogers y su personal ven la importancia real en los representantes en vivo. En la práctica del lunes, los corredores obtuvieron mucho, corriendo toneladas de jugadas en la zona roja. Transfiera a Kirby Vorhees y al regresador Dylan Paine, este último en el redil después de desgarrar su LCA la temporada pasada, aprovechólos.

Pero los titulares irán a los mariscales de campo de la WSU, cuya competencia continúa. Eckhaus, el favorito, completó una captura de touchdown al ala cerrada Hudson Cedarland durante una situación de la zona roja el lunes. Potter se conectó en un pase igualmente duro al ala cerrada Beau Baker en el medio. Sheppard ha sido preciso todo el campamento, incluso en bolas profundas, y Dugger ha impresionado con su puro atletismo.

Qué hay de nuevo: esos tipos se enfrentarán a abordar en vivo unas pocas veces más durante el campamento de otoño. Para Rogers y sus entrenadores, eso marca la diferencia, del tipo que informa las decisiones que tendrán que tomar.

“Hay una cierta mentalidad para una línea O cuando sabemos que vamos a vivir y que el mariscal de campo recibe un golpe que necesitan para sentir antes del día del juego”, dijo Rogers. “Hay una cierta emoción de que el mariscal de campo sabe que va a ser golpeado si se aferra a la pelota demasiado tiempo.

“Deben pasar por esa progresión. No puedo afirmar quiénes son los mejores jugadores si no se han puesto en esa situación. Hay un recuento de representantes que quiero golpearlos en esas situaciones para que no nos arriesguemos a demasiadas lesiones. Pero todo se hace con un propósito y con pensamiento en mente, con la gran imagen por delante”.

Esa filosofía y otros parecen estar resonando con el receptor abierto de quinto año Josh Meredith, quien está en posición de ganar un papel inicial este otoño. Comenzó su carrera con un año de camiseta roja en 2021, cuando el ex entrenador Jake Dickert se llevó unas semanas después de la temporada. Con 74 recién llegados en el equipo de WSU de este año, Meredith es uno de los pocos Cougars con la perspectiva de múltiples cuerpo técnico.

Cuando se le preguntó cómo le gusta trabajar con Rogers y su personal, Meredith era un poco vago con su redacción. Estaba claro con su mensaje.

“Diré que es completo (180). No voy a profundizar en eso”, dijo Meredith. “Pero (Rogers es) solo un tipo que realmente puedes respetar. Él va a estar al frente. Te dirá la verdad. Nada es personal que salga de su boca. Realmente quiere lo mejor para ti. Puede que parezca que es malo asaltar todo el tiempo, pero te prometo que es un buen tipo, y él solo quiere lo mejor de todos nosotros”.