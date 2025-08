Man Utd Transfer News Live: United Major Sesko Blow, Watkins entusiasmado con el movimiento de Red Devils, Fernandes ‘Rechazos’ sauditas

‘Un poco perezoso’

Bruno Fernandes criticó una actuación “perezosa” en el empate 2-2 contra Everton y prometió dar a los fanáticos algo para animar esta temporada.

El capitán dijo: “Fuimos un poco flojos y tenemos que evitar eso porque la pereza que puedes pagar en cualquier momento. Necesitamos cambiar eso.

“La situación está mejorando, pero no somos donde debe estar este club.

“En este club de fútbol no puedes hacer nada malo en el campo y fuera del campo porque es demasiado grande en todo el mundo y te castigan.

“La cultura aquí fue ganar y necesitamos traerlo de vuelta. No solo la mentalidad ganadora que necesitamos, y creo que siempre ha estado allí, pero obviamente si no ganas no lo muestras.

“Mucha gente ha sufrido esto, muchas personas que habían estado trabajando en el club durante muchos años tuvieron que irse.

“Los fanáticos están pagando más por los boletos y apreciamos todo el esfuerzo que hicieron para nosotros, así que ahora depende de nosotros pagarlo en el campo”.