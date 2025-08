Kyren Williams acepta una extensión de contrato de tres años con Rams

Kyren Williams llevará la pelota para los Rams esta temporada y más allá.

El martes, los Rams y el profesional de cuarto año acordaron términos en una extensión de contrato de tres años, dijo una persona con conocimiento de la situación. La persona solicitó el anonimato porque el acuerdo no ha sido firmado.

La extensión incluye alrededor de $ 23 millones en garantías, dijo la persona.

La extensión de Williams es la primera por los Rams para un corredor desde que le dieron a Todd Gurley un acuerdo de récord en 2018.

El agente de Rams y Williams, Drew Rosenhaus, habían estado negociando desde el final de la temporada 2024. El gerente general Les Snead había dicho que había dicho que a los Rams “definitivamente le gustaría diseñar una asociación a largo plazo”, con Williams. El entrenador Sean McVay estuvo de acuerdo.

Pero el progreso fue lento.

Independientemente del valor de Williams para ellos, con enormes extensiones para jugadores como el receptor Puka Nacua, el liniero defensivo Kobie Turner y el corredor de borde Jared Verse esperaban ser galardonados en los próximos años, los Rams no iban a pagar de más para un corredor.

La pregunta era si Williams estaría de acuerdo con los términos, o jugaría el último año de su contrato de novato y probaría el mercado de agentes libres.

Williams, quien cumplirá 25 años el 26 de agosto, dijo varias veces durante la temporada baja que los Rams fueron el único equipo para el que quería jugar.

“No quiero ir a jugar para nadie más además de los Rams de Los Ángeles, el entrenador McVay, bajo Les Snead y alrededor de todos mis compañeros de equipo con los que he estado los últimos tres o cuatro años”, dijo Williams durante una aparición en Nueva Orleans antes del Super Bowl. “Espero que podamos hacerlo, y espero que no le quite todas las otras cosas que están sucediendo con los Rams, y podemos terminar y volver a centrarnos en la pelota”.

Williams, una selección de draft de quinta ronda de 2022 de Notre Dame, tiene previsto ganar $ 5.4 millones en la temporada final de su contrato de novato, según Overthecap.com.

“Hago esto no por el dinero, la fama o la popularidad, sino por cuidar a mi familia”, dijo Williams cuando informó para el campamento de entrenamiento el mes pasado. “Para mí, es mucho más grande que las negociaciones del contrato, está poniendo mis pies en el suelo y continuar mejorando, continuando siendo quien soy como persona, como jugador, como atleta, como compañero de equipo y como hermano”.

Williams, una selección de 2023 Pro Bowl, corrió para más de 1,100 yardas en cada una de las últimas dos temporadas. En 2023, anotó 16 touchdowns. La temporada pasada, anotó 16 cuando los Rams avanzaron a la ronda divisional de la NFC antes de perder ante el eventual campeón del Super Bowl Philadelphia Eagles.

Williams es una parte integral de una ofensiva que presenta al mariscal de campo Matthew Stafford, el receptor Davante Adams y Nacua. Con una defensa liderada por Turner y Versis, los Rams serán considerados como un contendiente del Super Bowl si el problema posterior que dejó a Stafford para el campamento de entrenamiento no afecta negativamente su juego.

Los compañeros de equipo dijeron que Williams es tan valioso en el grupo como lo es cuando lleva la pelota.

“La naturaleza ardiente que ves, el entusiasmo que ves, eso es quién es él como persona y no hay que fingir eso”, dijo el veterano tackle ofensivo Rob Havenstein al comienzo del campamento de entrenamiento. “Eso es lo que amas de Kyren. Honestamente, la forma en que se ocupa de su negocio, olvidas que incluso hay negociaciones contractuales solo porque ha sido el mismo tipo desde el primer día desde que entró”.

Williams estuvo animado durante los entrenamientos del campamento de entrenamiento, inspirando a los jugadores en ofensiva y asustando con jugadores defensivos.

“Se ve explosivo”, dijo McVay. “Tiene esta gran energía de la que todos prosp a.

Williams lidera un cuerpo de corredor que incluye al profesional de segundo año Blake Corum, el veterano Ronnie Rivers y el novato Jarquez Hunter, una selección de cuarta ronda de Auburn.

Los Rams realizarán una práctica conjunta con los Dallas Cowboys el martes en Oxnard.

A lo largo de la temporada baja y el campamento de entrenamiento, Williams nunca flaqueó en su confianza de que se realizaría un acuerdo con los Rams.

Y ahora lo ha hecho.